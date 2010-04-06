Engulfing Bar Pattern MT5 r

Indicateur Crypto_Forex Barre Englobante pour MT5, sans modification, sans délai.





- L'indicateur « Barre Englobante » est un indicateur très performant pour le trading de prix.

- L'indicateur détecte les barres englobantes sur le graphique :

- Barre englobante haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).

- Barre englobante baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Avec alertes sur PC et mobile.

- L'indicateur « Barre Englobante » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.