Engulfing Bar Pattern MT5 r

Indicador Crypto_Forex Patrón de Barra ENGLUFING para MT5, sin repintado ni retraso.





- El indicador "Barra ENGLUFING" es muy potente para operar con Price Action.

- El indicador detecta patrones de Barra Englobante en el gráfico:

- Barra Englobante Alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Barra Englobante Bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC y móvil.

- El indicador "Patrón de Barra ENGLUFING" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.