Zenova - Futuristisches Zen-Trading für EURUSD H1 (Einführungsversion)

Entdecken Sie die ruhige Kraft des disziplinierten, geduldigen Handels. Langsam aber sicher.

Zenova ist ein Premium Expert Advisor, der ausschließlich für das EURUSD-Paar auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt und ausgiebig getestet wurde. Er kombiniert eine präzise Trenderkennung (ADX-Stärke + RSI-Divergenzfilter) mit einer intelligenten Preisaktionsbestätigung, um nur in hochwahrscheinliche, langsam verlaufende Trends einzusteigen - mit einer nachgewiesenen Gewinnrate von ~89% und einem soliden Gewinnfaktor von 2,23 in langfristigen Backtests.

Was Zenova auszeichnet:

Geduldiges und niederfrequentes Trading - Kein Scalping, kein Overtrading. Einstiege erfolgen nur, wenn sich der Markt perfekt ausrichtet, was zu einem stetigen Aktienwachstum bei minimalem Stress führt.

- Kein Scalping, kein Overtrading. Einstiege erfolgen nur, wenn sich der Markt perfekt ausrichtet, was zu einem stetigen Aktienwachstum bei minimalem Stress führt. Smart Capped Recovery Engine - Begrenzt auf nur 2 zusätzliche Fixed-Lot-Trades nach tiefen Pullbacks, mit eingebauten Gewinnzielen und Schutzmechanismen. Dabei handelt es sich nicht um ein unbegrenztes Martingal, sondern um ein kontrolliertes Drawdown-Management, das für eine schnellere Erholung bei seltenen ungünstigen Bewegungen sorgt.

- Begrenzt auf nur 2 zusätzliche Fixed-Lot-Trades nach tiefen Pullbacks, mit eingebauten Gewinnzielen und Schutzmechanismen. Dabei handelt es sich um ein um ein kontrolliertes Drawdown-Management, das für eine schnellere Erholung bei seltenen ungünstigen Bewegungen sorgt. Robuste Risikokontrollen - Breiter Stop-Loss mit Gewinnsperre (Breakeven bei 50% TP), Basket-Trailing, tägliches Verlustlimit, Spread-Filter und vollständige Basket-Persistenz bei Neustarts.

- Breiter Stop-Loss mit Gewinnsperre (Breakeven bei 50% TP), Basket-Trailing, tägliches Verlustlimit, Spread-Filter und vollständige Basket-Persistenz bei Neustarts. Hardcodierte Exklusivität - Bindet sich nur an EURUSD H1. Wenn Sie ihn anderswo anbringen, weigert er sich höflich, zu laufen - damit Sie ihn genau so verwenden, wie er optimiert wurde.

Bewährte Widerstandsfähigkeit in herausfordernden Märkten

Zenova hat selbst unter den schwierigen Bedingungen des Jahres 2024 - einem Jahr mit erhöhter Volatilität aufgrund der US-Wahlen, geopolitischer Spannungen und wechselnder Zentralbankpolitik - bemerkenswerte Überlebensfähigkeit bewiesen. Seine konservativen Standardeinstellungen (0,01 Lots, breite SL) ermöglichen einen effektiven Kapitalerhalt und ein stetiges Wachstum selbst bei kleinen Konten ab 100 $.

Wenn Sie dem System voll und ganz vertrauen und höhere Renditen anstreben, können erfahrene Benutzer die Parameter sorgfältig anpassen (z. B. die Lotgröße erhöhen oder den TP verschärfen), um die Gewinne zu steigern - und dabei stets ein angemessenes Risikomanagement beachten.





v1.0.0 - Stabile Erstveröffentlichung

Dies ist das felsenfeste Fundament eines ehrgeizigen Langzeitprojekts, das ich in meiner Freizeit als leidenschaftlicher unabhängiger Entwickler im Alleingang entwickelt habe.

Warum ich Zenova verkaufe Mit Ihrem Kauf finanzieren Sie direkt die nächste Phase der Entwicklung. Ziel ist es, erfahrene Ingenieure mit fundierten Kenntnissen in Finanztechnologien einzustellen, um die Verbesserungen zu beschleunigen - erweiterte Filter, potenzielle Multi-Pair-Erweiterungen, Verbesserungen im Bereich des maschinellen Lernens und robustere Live-Trading-Funktionen. Ich kann es auch alleine weiter verbessern, aber mit Ihrer Unterstützung kann sich Zenova viel schneller zu einem echten Weltklasse-Tool entwickeln.

Early Adopters erhalten:

Volles Eigentum zum aktuellen Premium-Preis

Kostenlose Updates auf Lebenszeit für alle v1.x-Versionen (Optimierungen, Fehlerbehebungen und kleinere Erweiterungen)

für alle v1.x-Versionen (Optimierungen, Fehlerbehebungen und kleinere Erweiterungen) Die Genugtuung, einen direkten Beitrag zu einem wachsenden Projekt zu leisten, das von Händlern für Händler entwickelt wurde





Einführungspreis für die Einführung

Unbegrenzter Besitz: $149 (einschließlich kostenloser lebenslanger Updates für alle v1.x-Versionen) Flexible Mietpreise ab $30/Monat - perfekt für Tests auf Demo- oder kleinen Live-Konten. Frühzeitige Unterstützer erhalten den besten Preis - Ihr Kauf finanziert direkt die Einstellung von Senior-Fintech-Ingenieuren für eine schnellere Entwicklung zu v2.0.0. Der Preis wird steigen, wenn die Bewertungen und die Leistung zunehmen.

Besondere Hinweise

Im Moment nur für EURUSD H1 - Zenova ist absichtlich auf dieses Paar und diesen Zeitrahmen beschränkt, um eine optimale Leistung zu erzielen. Zukünftige Updates können weitere Paare untersuchen.

- Zenova ist absichtlich auf dieses Paar und diesen Zeitrahmen beschränkt, um eine optimale Leistung zu erzielen. Zukünftige Updates können weitere Paare untersuchen. Passen Sie die Max_Daily_Loss_USD-Einstellung niedriger an als Ihren Kontostand - Der Standardwert ist $150, aber für kleinere Konten (z.B. $100-$500) sollten Sie diesen Wert reduzieren, um Ihr Kapital zu schützen und eine vorzeitige tägliche Schließung zu verhindern.

- Der Standardwert ist $150, aber für kleinere Konten (z.B. $100-$500) sollten Sie diesen Wert reduzieren, um Ihr Kapital zu schützen und eine vorzeitige tägliche Schließung zu verhindern. Empfohlenes Startkonto - Für ein komfortables Risiko mit einer Standard-Lotgröße von 0,01 auf einem Standardkonto empfehlen wir ein Mindestguthaben von 300 $. Andere Kontotypen können weiterhin verwendet werden, indem die Losgröße proportional angepasst wird.

Zenova bietet eine seltene Mischung aus futuristischer Präzision und Zen-artiger Gelassenheit für Ihren EURUSD H1 Chart. Handeln Sie weniger, machen Sie sich weniger Sorgen, und lassen Sie Ihr Konto durch stetige Trends anwachsen. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Die Ergebnisse des Strategietesters basieren auf historischen Daten und lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu.

Danke, dass Sie die unabhängige Entwicklung unterstützen - machen Sie noch heute mit!