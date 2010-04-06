ZeroPhase EA

ZeroPhase EA ist nicht nur ein Handelsalgorithmus; es ist ein Manifest des Hochpräzisions-Tradings. In einer Welt, in der 90 % der Bots versuchen, die Marktrichtung zu erraten, konzentriert sich ZeroPhase darauf, Werte aus der Marktinertie zu extrahieren.

Echtzeit-Performance-Monitoring (Signale):

Early-Access-Privileg: In dieser Phase des Community-Aufbaus ist der Startpreis auf 295 $ festgesetzt (nur für die ersten 5 Kopien verfügbar). Sobald dieses Limit erreicht ist, wird der Preis auf 395 $ angepasst.

Gewinnarchitektur: Die Mathematik des „Goldenen Schnitts“

Im Zentrum von ZeroPhase steht ein strenger mathematischer Standard: ein Risk/Reward-Verhältnis (RR) von 1:4,5. Wir nennen dies den „goldenen Mittelweg“ des professionellen Tradings.

  • Mathematischer Vorteil: Ein Verhältnis von 1:4,5 bedeutet, dass ein einziger profitabler Trade vier Stop-Loss-Orders vollständig kompensiert und einen Nettogewinn hinterlässt. Dies nimmt den psychologischen Druck einer hohen Gewinnquote. Bei diesem RR benötigt das System lediglich eine Win-Rate von 19 %, um die Gewinnschwelle zu halten – alles darüber führt zu exponentiellem Wachstum.

  • Evolution des Risikomanagements: Wir jagen nicht nach Volumen. Wir warten auf die spezifische Marktformation, bei der das Bewegungspotenzial die Marktrauschen-Toleranz um mehr als das Vierfache übersteigt.

Parameter Technologischer Standard
Asset XAUUSD (Gold)
Timeframe M30 (Optimale Resonanz)
Einstiegslogik Volatilitäts-Phasenshift & Inertie-Analyse
Ausstiegslogik Striktes 1:4,5 RR mit Break-Even-Algorithmus
Kontotyp RAW/ECN (Empfohlen für RR-Präzision)

ZeroPhase: Wo Mathematik zur Kunst wird.

Vergangene Ergebnisse sind nur Schatten auf dem Wasser; jeder Schritt tiefer in den Markt bleibt die persönliche Entscheidung derer, die es wagen, dem Algorithmus zu folgen. Denken Sie daran: Keine Formel kann das Chaos, das im Herzen des Goldes lebt, vollständig zähmen.



