ZeroPhase EA

ZeroPhase EA는 단순한 거래 알고리즘이 아닙니다. 이것은 고정밀 트레이딩의 선언서입니다. 90%의 로봇이 시장의 방향을 추측하려 할 때, ZeroPhase는 시장의 관성에서 가치를 추출하는 데 집중합니다.

수익 구조: 1:4.5의 "황금비" 수학

ZeroPhase의 핵심에는 **1:4.5의 손익비 (RR)**라는 엄격한 수학적 표준이 있습니다. 우리는 이를 전문 트레이딩의 "황금 균형점"이라고 부릅니다.

수학적 우위: 1:4.5의 비율은 단 한 번의 수익 거래가 네 번의 손절매를 완벽하게 회복하고 순이익을 남긴다는 것을 의미합니다. 이는 반드시 이겨야 한다는 심리적 압박을 제거합니다. 이 RR 시스템에서는 19%의 승률 만으로도 본전을 유지할 수 있으며, 그 이상의 모든 결과는 기하급수적인 자산 성장으로 이어집니다.

리스크 관리의 진화: 우리는 거래량에 집착하지 않습니다. 시장의 소음보다 가격 변동 폭이 4배 이상 큰 특정 시장 형성의 순간만을 기다립니다.

기술 사양