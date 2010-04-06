ZeroPhase EA

ZeroPhase EA sadece bir ticaret algoritması değildir; yüksek hassasiyetli ticaretin bir manifestosudur. Robotların %90'ının piyasa yönünü tahmin etmeye çalıştığı bir dünyada ZeroPhase, piyasa ataletinden değer çıkarmaya odaklanır.

Gerçek Zamanlı Performans Takibi (Sinyaller):

Erken Erişim Ayrıcalığı: Topluluk oluşturmanın bu aşamasında başlangıç fiyatı 295$ olarak belirlenmiştir (sadece ilk 5 kopya için geçerlidir). Bu limite ulaşıldığında, varlığın değeri 395$ olarak güncellenecektir.

Kâr Mimarisi: 1:4.5 "Altın Oran" Matematiği

ZeroPhase'in merkezinde katı bir matematiksel standart yatar: 1:4.5 Risk/Ödül (RR) oranı. Biz buna profesyonel ticaretin "altın dengesi" diyoruz.

  • Matematiksel Üstünlük: 1:4.5 oranı, tek bir kârlı işlemin dört stop-loss'u tamamen telafi etmesi ve net kâr bırakması anlamına gelir. Bu, "mutlaka kazanma" zorunluluğunun yarattığı psikolojik baskıyı ortadan kaldırır. Bu RR ile sistemin başabaş noktasında kalması için sadece %19'luk bir başarı oranı yeterlidir; bu eşiğin üzerindeki her sonuç, sermayeyi üstel bir büyüme fazına taşır.

  • Risk Yönetiminin Evrimi: İşlem hacmi peşinde koşmuyoruz. Hareket potansiyelinin piyasa gürültüsü toleransını dört kattan fazla aştığı o özel piyasa formasyonunu bekliyoruz.

Parametre Teknolojik Standart
Varlık XAUUSD (Altın)
Zaman Dilimi M30 (Optimal Rezonans)
Giriş Mantığı Volatilite Faz Kayması ve Atalet Analizi
Çıkış Mantığı Kesin 1:4.5 RR ve Başabaş Algoritması
Hesap Türü RAW/ECN (RR hassasiyeti için önerilir)

ZeroPhase: Matematiğin sanata dönüştüğü yer.

Geçmiş sonuçlar su üzerindeki gölgelerden ibarettir ve piyasanın derinliklerine atılan her adım, algoritmaya güvenenlerin kişisel tercihi olarak kalır. Unutmayın: Hiçbir formül, altının kalbinde yaşayan kaosu tamamen evcilleştiremez.


