ZeroPhase EA sadece bir ticaret algoritması değildir; yüksek hassasiyetli ticaretin bir manifestosudur. Robotların %90'ının piyasa yönünü tahmin etmeye çalıştığı bir dünyada ZeroPhase, piyasa ataletinden değer çıkarmaya odaklanır.
Gerçek Zamanlı Performans Takibi (Sinyaller):
ZeroPhase Global Performance: https://www.mql5.com/en/signals/2352709
ZeroPhase High-Alpha Logic: https://www.mql5.com/en/signals/2354270
Erken Erişim Ayrıcalığı: Topluluk oluşturmanın bu aşamasında başlangıç fiyatı 295$ olarak belirlenmiştir (sadece ilk 5 kopya için geçerlidir). Bu limite ulaşıldığında, varlığın değeri 395$ olarak güncellenecektir.
Kâr Mimarisi: 1:4.5 "Altın Oran" Matematiği
ZeroPhase'in merkezinde katı bir matematiksel standart yatar: 1:4.5 Risk/Ödül (RR) oranı. Biz buna profesyonel ticaretin "altın dengesi" diyoruz.
Matematiksel Üstünlük: 1:4.5 oranı, tek bir kârlı işlemin dört stop-loss'u tamamen telafi etmesi ve net kâr bırakması anlamına gelir. Bu, "mutlaka kazanma" zorunluluğunun yarattığı psikolojik baskıyı ortadan kaldırır. Bu RR ile sistemin başabaş noktasında kalması için sadece %19'luk bir başarı oranı yeterlidir; bu eşiğin üzerindeki her sonuç, sermayeyi üstel bir büyüme fazına taşır.
Risk Yönetiminin Evrimi: İşlem hacmi peşinde koşmuyoruz. Hareket potansiyelinin piyasa gürültüsü toleransını dört kattan fazla aştığı o özel piyasa formasyonunu bekliyoruz.
|Parametre
|Teknolojik Standart
|Varlık
|XAUUSD (Altın)
|Zaman Dilimi
|M30 (Optimal Rezonans)
|Giriş Mantığı
|Volatilite Faz Kayması ve Atalet Analizi
|Çıkış Mantığı
|Kesin 1:4.5 RR ve Başabaş Algoritması
|Hesap Türü
|RAW/ECN (RR hassasiyeti için önerilir)
ZeroPhase: Matematiğin sanata dönüştüğü yer.
Geçmiş sonuçlar su üzerindeki gölgelerden ibarettir ve piyasanın derinliklerine atılan her adım, algoritmaya güvenenlerin kişisel tercihi olarak kalır. Unutmayın: Hiçbir formül, altının kalbinde yaşayan kaosu tamamen evcilleştiremez.