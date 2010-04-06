ZeroPhase EA
- Elena Kirina
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 12
ZeroPhase EA non è un semplice algoritmo di trading; è un manifesto del trading di alta precisione. In un mondo in cui il 90% dei robot cerca di indovinare la direzione del mercato, ZeroPhase si concentra sull'estrazione di valore dall'inerzia del prezzo.
Monitoraggio delle performance in tempo reale (Segnali):
ZeroPhase Global Performance: https://www.mql5.com/en/signals/2352709
ZeroPhase High-Alpha Logic: https://www.mql5.com/en/signals/2354270
Privilegio di accesso anticipato: In questa fase di formazione della community, il prezzo di partenza è fissato a 295$ (disponibile solo per le prime 5 copie). Una volta raggiunto questo limite, il valore dell'asset sarà adeguato a 395$.
Architettura del profitto: La matematica della "Sezione Aurea"
Al centro di ZeroPhase risiede un rigoroso standard matematico: un rapporto Rischio/Rendimento (RR) di 1:4.5. Lo definiamo la "sezione aurea" del trading professionale.
Vantaggio matematico: Un rapporto di 1:4.5 significa che una singola operazione in profitto recupera completamente quattro stop-loss e lascia un profitto netto. Ciò elimina la pressione psicologica di un tasso di vincita obbligatorio. Con questo RR, il sistema necessita solo di un 19% di win-rate per restare in pareggio: qualsiasi risultato superiore spinge il capitale verso una crescita esponenziale.
Evoluzione della gestione del rischio: Non cerchiamo il volume di scambi. Attendiamo la specifica formazione di mercato in cui il potenziale di movimento supera di oltre quattro volte la tolleranza tecnologica al rumore di mercato.
|Parametro
|Standard Tecnologico
|Asset
|XAUUSD (Oro)
|Timeframe
|M30 (Risonanza Ottimale)
|Logica di Entrata
|Phase Shift di Volatilità & Analisi di Inerzia
|Logica di Uscita
|RR rigoroso 1:4.5 con algoritmo di Breakeven
|Tipo di conto
|RAW/ECN (Raccomandato per precisione RR)
ZeroPhase: Dove la matematica diventa arte.
I risultati passati non sono che ombre sull'acqua, e ogni passo verso le profondità del mercato rimane la scelta personale di chi osa seguire l'algoritmo. Ricorda: nessuna formula può addomesticare completamente il caos che vive nel cuore dell'oro.