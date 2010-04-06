ZeroPhase EA

ZeroPhase EA non è un semplice algoritmo di trading; è un manifesto del trading di alta precisione. In un mondo in cui il 90% dei robot cerca di indovinare la direzione del mercato, ZeroPhase si concentra sull'estrazione di valore dall'inerzia del prezzo.

Monitoraggio delle performance in tempo reale (Segnali):

Privilegio di accesso anticipato: In questa fase di formazione della community, il prezzo di partenza è fissato a 295$ (disponibile solo per le prime 5 copie). Una volta raggiunto questo limite, il valore dell'asset sarà adeguato a 395$.

Architettura del profitto: La matematica della "Sezione Aurea"

Al centro di ZeroPhase risiede un rigoroso standard matematico: un rapporto Rischio/Rendimento (RR) di 1:4.5. Lo definiamo la "sezione aurea" del trading professionale.

  • Vantaggio matematico: Un rapporto di 1:4.5 significa che una singola operazione in profitto recupera completamente quattro stop-loss e lascia un profitto netto. Ciò elimina la pressione psicologica di un tasso di vincita obbligatorio. Con questo RR, il sistema necessita solo di un 19% di win-rate per restare in pareggio: qualsiasi risultato superiore spinge il capitale verso una crescita esponenziale.

  • Evoluzione della gestione del rischio: Non cerchiamo il volume di scambi. Attendiamo la specifica formazione di mercato in cui il potenziale di movimento supera di oltre quattro volte la tolleranza tecnologica al rumore di mercato.

Parametro Standard Tecnologico
Asset XAUUSD (Oro)
Timeframe M30 (Risonanza Ottimale)
Logica di Entrata Phase Shift di Volatilità & Analisi di Inerzia
Logica di Uscita RR rigoroso 1:4.5 con algoritmo di Breakeven
Tipo di conto RAW/ECN (Raccomandato per precisione RR)

ZeroPhase: Dove la matematica diventa arte.

I risultati passati non sono che ombre sull'acqua, e ogni passo verso le profondità del mercato rimane la scelta personale di chi osa seguire l'algoritmo. Ricorda: nessuna formula può addomesticare completamente il caos che vive nel cuore dell'oro.



