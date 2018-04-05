ZeroPhase EA
ZeroPhase EA não é apenas um algoritmo de trading; é um manifesto de trading de alta precisão. Em um mundo onde 90% dos robôs tentam adivinhar a direção do mercado, o ZeroPhase foca em extrair valor da inércia do preço.
Monitoramento de Performance em Tempo Real (Signals):
ZeroPhase Global Performance: https://www.mql5.com/en/signals/2352709
ZeroPhase High-Alpha Logic: https://www.mql5.com/en/signals/2354270
Privilégio de Acesso Antecipado: Nesta fase de construção da comunidade, o preço inicial está definido em $295 (disponível apenas para as primeiras 5 cópias). Assim que este limite for atingido, o valor do ativo será ajustado para $395.
Arquitetura de Lucro: A Matemática da "Proporção Áurea"
No núcleo do ZeroPhase reside um rigoroso padrão matemático: uma relação de Risco/Recompensa (RR) de 1:4.5. Chamamos isso de a "média dourada" do trading profissional.
Enquanto outros sistemas perseguem flutuações menores com alvos curtos, o ZeroPhase foca em uma assimetria profunda:
Vantagem Matemática: Uma relação de 1:4.5 significa que uma única operação vencedora recupera totalmente quatro stop-losses e ainda deixa um lucro líquido. Isso elimina a pressão psicológica de uma taxa de acerto obrigatória. Com este RR, o sistema precisa de apenas 19% de taxa de vitória para se manter no ponto de equilíbrio — qualquer resultado acima disso impulsiona o capital para uma fase de crescimento exponencial.
Evolução da Gestão de Risco: Não buscamos volume de negociações. Esperamos pela formação específica do mercado onde o potencial de movimento excede a tolerância tecnológica ao ruído em mais de quatro vezes.
Ressonância no XAUUSD: Por que M30?
O ouro é um ativo com a maior "memória de volatilidade". O timeframe M30 representa um ponto de equilíbrio único. Ele evita o ruído caótico do scalping em M1 e a pesada inércia do swing trading em H4.
O timeframe M30 permite ao ZeroPhase:
Filtrar Micromanipulações: O algoritmo ignora picos de curto prazo causados por bots de notícias e foca no real acúmulo institucional.
Detectar Transições de Fase: O ouro frequentemente se move em "explosões". O ZeroPhase captura o momento em que a mola do preço se comprime e entra no mercado exatamente quando o impulso está pronto para realizar nosso potencial de RR 1:4.5.
Otimizar a Execução: Trabalhar em intervalos de 30 minutos permite ao sistema calcular com precisão os níveis dinâmicos de stop-loss, minimizando o impacto do slippage.
|Parâmetro
|Padrão Tecnológico
|Ativo
|XAUUSD (Ouro)
|Timeframe
|M30 (Ressonância Ideal)
|Lógica de Entrada
|Desvio de Fase de Volatilidade e Análise de Inércia
|Lógica de Saída
|RR estrito de 1:4.5 com Algoritmo de Breakeven
|Tipo de Conta
|RAW/ECN (Recomendado para precisão de RR)
Filosofia de Posse
O ZeroPhase EA foi desenhado para aqueles que entendem que o mercado do ouro não é lugar para apostas aleatórias. É um ambiente onde apenas a superioridade matemática sobrevive. O algoritmo não tenta "lutar" contra o mercado; ele espera pela "Fase Zero" — o momento em que todos os fatores do mercado se alinham em um único vetor.
ZeroPhase: Onde a Matemática se torna Arte.
Resultados passados são apenas sombras na água, e cada passo nas profundezas do mercado continua sendo uma escolha pessoal daqueles que ousam seguir o algoritmo. Lembre-se: nenhuma fórmula pode domesticar completamente o caos que vive no coração do ouro.