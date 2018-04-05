ZeroPhase EA

ZeroPhase EA não é apenas um algoritmo de trading; é um manifesto de trading de alta precisão. Em um mundo onde 90% dos robôs tentam adivinhar a direção do mercado, o ZeroPhase foca em extrair valor da inércia do preço.

Monitoramento de Performance em Tempo Real (Signals):

Privilégio de Acesso Antecipado: Nesta fase de construção da comunidade, o preço inicial está definido em $295 (disponível apenas para as primeiras 5 cópias). Assim que este limite for atingido, o valor do ativo será ajustado para $395.

Arquitetura de Lucro: A Matemática da "Proporção Áurea"

No núcleo do ZeroPhase reside um rigoroso padrão matemático: uma relação de Risco/Recompensa (RR) de 1:4.5. Chamamos isso de a "média dourada" do trading profissional.

Enquanto outros sistemas perseguem flutuações menores com alvos curtos, o ZeroPhase foca em uma assimetria profunda:

  • Vantagem Matemática: Uma relação de 1:4.5 significa que uma única operação vencedora recupera totalmente quatro stop-losses e ainda deixa um lucro líquido. Isso elimina a pressão psicológica de uma taxa de acerto obrigatória. Com este RR, o sistema precisa de apenas 19% de taxa de vitória para se manter no ponto de equilíbrio — qualquer resultado acima disso impulsiona o capital para uma fase de crescimento exponencial.

  • Evolução da Gestão de Risco: Não buscamos volume de negociações. Esperamos pela formação específica do mercado onde o potencial de movimento excede a tolerância tecnológica ao ruído em mais de quatro vezes.

Ressonância no XAUUSD: Por que M30?

O ouro é um ativo com a maior "memória de volatilidade". O timeframe M30 representa um ponto de equilíbrio único. Ele evita o ruído caótico do scalping em M1 e a pesada inércia do swing trading em H4.

O timeframe M30 permite ao ZeroPhase:

  1. Filtrar Micromanipulações: O algoritmo ignora picos de curto prazo causados por bots de notícias e foca no real acúmulo institucional.

  2. Detectar Transições de Fase: O ouro frequentemente se move em "explosões". O ZeroPhase captura o momento em que a mola do preço se comprime e entra no mercado exatamente quando o impulso está pronto para realizar nosso potencial de RR 1:4.5.

  3. Otimizar a Execução: Trabalhar em intervalos de 30 minutos permite ao sistema calcular com precisão os níveis dinâmicos de stop-loss, minimizando o impacto do slippage.

Parâmetro Padrão Tecnológico
Ativo XAUUSD (Ouro)
Timeframe M30 (Ressonância Ideal)
Lógica de Entrada Desvio de Fase de Volatilidade e Análise de Inércia
Lógica de Saída RR estrito de 1:4.5 com Algoritmo de Breakeven
Tipo de Conta RAW/ECN (Recomendado para precisão de RR)

Filosofia de Posse

O ZeroPhase EA foi desenhado para aqueles que entendem que o mercado do ouro não é lugar para apostas aleatórias. É um ambiente onde apenas a superioridade matemática sobrevive. O algoritmo não tenta "lutar" contra o mercado; ele espera pela "Fase Zero" — o momento em que todos os fatores do mercado se alinham em um único vetor.

ZeroPhase: Onde a Matemática se torna Arte.

Resultados passados são apenas sombras na água, e cada passo nas profundezas do mercado continua sendo uma escolha pessoal daqueles que ousam seguir o algoritmo. Lembre-se: nenhuma fórmula pode domesticar completamente o caos que vive no coração do ouro.



Produtos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
O S&P 500 Scalper Advisor é uma ferramenta inovadora desenvolvida para traders que desejam negociar com sucesso o Índice S&P 500. O índice é um dos indicadores mais utilizados e prestigiados do mercado de ações americano, abrangendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Peculiaridades: Soluções de negociação automatizadas:       O consultor é baseado em algoritmos avançados e análise técnica para adaptar automaticamente a estratégia às mudanças nas condições de mercado. Abordagem versátil:
G Edge
Krzysztof Sitko
Experts
G Edge MT5: The Ultimate Trading Advantage G Edge is not just a trading robot—it is your technological dominance in the market. Engineered for surgical precision, this bot redefines algorithmic trading standards. By utilizing advanced entry algorithms, G Edge achieves a stunning 96.5% win rate while keeping the drawdown below 2% . This tool is designed for traders who demand maximum capital growth with minimal risk exposure . Key Performance Achievements (2025 Backtest) The numbers speak for
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalper de alta velocidade com seleção automática de parâmetros para cada par de moedas automaticamente. Você sonha com um consultor que calcule automaticamente os parâmetros de negociação? Otimizado e ajustado automaticamente? A versão completa do sistema para o MetaTrader 4:    Scalper  TickSniper  para MetaTrader 4 \ TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF O EA foi desenvolvido com base na experiência adquirida em quase 10 anos de programação. Para começar a negociar co
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
King of Pullbacks
Reward Ndunga Mubita
Experts
King of Pullbacks — Expert Advisor King of Pullbacks is a proprietary Expert Advisor developed to exploit temporary price retracements within established bullish market structures . The trading logic is based on a multi-layer confirmation model that evaluates market conditions dynamically before any trade is executed. The internal methodology is non-disclosed and protected by design. General Trading Concept The EA focuses on: XAUUSD H4, H1 Recommended brokers: Exness, FBS, etc Trading with
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experts
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador MACD Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a pra
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experts
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
X TrendFilter EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Experts
Launch pricing is available for a limited time only; from 20 / 01 / 2026 , the EA will be repriced to its fair value, up to $ 2000. X TrendFilter EA – Capital Protection First, Trading Second X TrendFilter EA is a professional Expert Advisor built for traders who understand one rule above all others: protect the account before chasing profit. This EA is not designed to trade all the time. It is designed to trade only when conditions justify risk and to stay out when the market environment is unf
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor (Robô de Investimento) projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando nove estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e tempos gráficos (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não utiliza técnicas de grade (grid), martingale ou preço mé
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — “Negocie a tempestade — controle o vórtice” O Vortex Turbo representa o próximo estágio evolutivo na negociação inteligente — um desenvolvimento único que combina arquitetura de IA de ponta, lógica de mercado adaptativa e controle de risco preciso. Construído sobre princípios algorítmicos comprovados, ele integra múltiplas estratégias em um ecossistema unificado de alta velocidade, impulsionado por um novo nível de inteligência preditiva. Projetado como um especialista em scalpi
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.23 (73)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e desequilíbrios de mercado, permitindo entradas precisas com baixo drawdown. Vantagens Liquidez Inteligente: Identifica clusters de liquidez pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.74 (35)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário