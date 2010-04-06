ZeroPhase EA

ZeroPhase EA は単なる取引アルゴリズムではありません。これは高精度トレードの宣言です。90%のロボットが市場の方向性を推測しようとする中、ZeroPhaseは市場の慣性から価値を抽出することに特化しています。

リアルタイム・パフォーマンス（シグナル）:

早期アクセス特典: コミュニティ形成の現段階では、最初の5本限定で開始価格を295ドルに設定しています。この上限に達し次第、価格は395ドルに修正されます。

収益のアーキテクチャ：1:4.5の「黄金比」数学

ZeroPhaseの核心には、リスク・リワード比（RR）1:4.5という厳格な数学的基準があります。私たちはこれをプロ・トレーディングの「黄金の均衡点」と呼んでいます。

  • 数学的優位性: 1:4.5の比率は、1回の勝ちトレードで4回の損切りを完全にカバーし、純利益を残すことを意味します。これにより、勝率に対する心理的プレッシャーが解消されます。このRRでは、勝率がわずか**19%**あれば損益分岐点を維持でき、それを超える結果はすべて指数関数的な利益へと繋がります。

  • リスク管理の進化: 私たちは取引回数を追い求めません。市場のノイズに対して、価格の動向が4倍以上のポテンシャルを持つ特定の局面のみを待ち受けます。

パラメータ テクノロジー・スタンダード
通貨ペア XAUUSD (Gold)
時間足 M30 (最適共振)
エントリー・ロジック ボラティリティ・フェーズシフトと慣性分析
決済ロジック 厳格な1:4.5 RRとブレイクイーブン機能
推奨口座タイプ RAW/ECN (RRの精度を保つため推奨)

ZeroPhase：数学が芸術に変わる瞬間。

過去の実績は水面に映る影に過ぎず、市場の深淵への一歩は常にアルゴリズムに従う者の個人的な決断に委ねられています。金（ゴールド）の核心に潜む混沌を、完全に支配できる数式は存在しないことを忘れないでください。



