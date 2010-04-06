ZeroPhase EA

ZeroPhase EA — это не просто торговый алгоритм, это манифест высокоточного трейдинга. В мире, где 90% роботов пытаются угадать направление цены, ZeroPhase занимается извлечением ценности из рыночной инерции.

Мониторинг реальной эффективности (Live Signals):

Привилегия раннего доступа: На текущем этапе формирования сообщества установлена стартовая цена 295$ (доступно только для первых 5 копий). После реализации лимита стоимость актива будет скорректирована до 395$.

Архитектура прибыли: Математика «Золотого сечения»

В основе ZeroPhase лежит жесткий математический стандарт — соотношение Risk/Reward (RR) 1:4.5. Мы называем это «золотой серединой» профессионального трейдинга.

Пока другие системы пытаются забирать мелкие движения, работая с короткими тейк-профитами, ZeroPhase нацелен на глубокую асимметрию:

  • Математический перевес: Соотношение 1 к 4.5 означает, что всего одна прибыльная сделка полностью перекрывает четыре стоп-лосса и оставляет чистую прибыль. Это снимает психологическое давление «обязательного винрейта». При таком RR системе достаточно иметь лишь 19% успешных входов, чтобы сохранять капитал — любой результат выше этого порога переводит систему в фазу экспоненциального роста.

  • Эволюция риск-менеджмента: Мы не гонимся за количеством сделок. Мы ждем ту самую рыночную формацию, где потенциал движения в четыре с лишним раза превышает технологический допуск на рыночный шум.

Резонанс на XAUUSD: Почему M30?

Золото — это актив с самой высокой «памятью» волатильности. На таймфрейме M30 формируется уникальная точка равновесия. Это не шумный скальпинг на М1 и не инертный свинг-трейдинг на Н4.

Таймфрейм M30 позволяет ZeroPhase:

  1. Фильтровать микро-манипуляции: Алгоритм игнорирует кратковременные всплески, вызванные новостными роботами, и фокусируется на реальном институциональном накоплении.

  2. Видеть фазовый переход: Золото часто движется «рывками». ZeroPhase фиксирует момент сжатия пружины и входит в рынок именно тогда, когда импульс готов реализовать потенциал нашего RR 1:4.5.

  3. Оптимизировать исполнение: Работа на 30-минутных интервалах позволяет системе точно рассчитывать динамические уровни стоп-лосса, минимизируя влияние проскальзываний.

Параметр Технологический стандарт
Актив XAUUSD (Gold)
Временной интервал M30 (Оптимальный резонанс)
Математика входа Анализ фазового смещения и рыночной инерции
Математика выхода Строгий RR 1:4.5 с алгоритмом безубытка
Тип счета RAW/ECN (рекомендуется для сохранения точности RR)

Философия владения

ZeroPhase EA создан для тех, кто понимает: золото — это не место для случайных ставок. Это среда, где выживает только математическое превосходство. Алгоритм не пытается «бороться» с рынком, он ждет состояния «нулевой фазы» — момента, когда все факторы складываются в единый вектор.

ZeroPhase: Когда математика становится искусством.

Прошлые результаты — лишь тени на воде, и каждый шаг вглубь рынка остается личным выбором того, кто решился следовать за алгоритмом. Помните: ни одна формула не способна полностью подчинить себе хаос, живущий в самом сердце золота.



