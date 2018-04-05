ZeroPhase EA no es simplemente un algoritmo de trading; es un manifiesto del trading de alta precisión. En un mundo donde el 90% de los bots intentan adivinar la dirección del mercado, ZeroPhase se enfoca en extraer valor de la inercia del precio.

Monitoreo de rendimiento en tiempo real (Live Signals): ZeroPhase Global Performance: https://www.mql5.com/en/signals/2352709

ZeroPhase High-Alpha Logic: https://www.mql5.com/en/signals/2354270 Privilegio de acceso temprano: En esta etapa de formación de la comunidad, el precio inicial se ha fijado en 295$ (disponible solo para las primeras 5 copias). Una vez alcanzado este límite, el valor del activo se ajustará a 395$.

Arquitectura de beneficios: La matemática de la "Proporción Áurea"

En el núcleo de ZeroPhase reside un estándar matemático riguroso: una relación Riesgo/Beneficio (RR) de 1:4.5. A esto lo llamamos el "punto de equilibrio dorado" del trading profesional.

Mientras otros sistemas persiguen fluctuaciones menores con objetivos de ganancia cortos, ZeroPhase busca una asimetría profunda:

Ventaja Matemática: Una relación 1:4.5 significa que una sola operación ganadora recupera por completo cuatro pérdidas y deja un beneficio neto. Esto elimina la presión psicológica de tener una tasa de acierto obligatoria. Con este RR, el sistema solo necesita un 19% de efectividad para mantenerse en punto de equilibrio; cualquier resultado superior impulsa el capital hacia una fase de crecimiento exponencial.

Evolución de la Gestión de Riesgos: No buscamos volumen de operaciones. Esperamos la formación específica del mercado donde el potencial de movimiento supere en más de cuatro veces la tolerancia tecnológica al ruido del mercado.

Resonancia en XAUUSD: ¿Por qué M30?

El oro es un activo con la mayor "memoria de volatilidad". El marco temporal M30 representa un punto de equilibrio único. Evita el ruido caótico del scalping en M1 y la pesada inercia del swing trading en H4.

El marco temporal M30 permite a ZeroPhase:

Filtrar Micromanipulaciones: El algoritmo ignora los picos a corto plazo provocados por bots de noticias y se enfoca en la acumulación institucional real. Detectar Transiciones de Fase: El oro suele moverse en "impulsos". ZeroPhase captura el momento en que el precio se comprime y entra al mercado exactamente cuando el impulso está listo para alcanzar nuestro potencial de RR 1:4.5. Optimizar la Ejecución: Trabajar en intervalos de 30 minutos permite al sistema calcular con precisión los niveles dinámicos de stop-loss, minimizando el impacto del deslizamiento (slippage).