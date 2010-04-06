ZeroPhase EA n'est pas seulement un algorithme de trading ; c'est un manifeste du trading de haute précision. Dans un monde où 90 % des robots tentent de deviner la direction du marché, ZeroPhase se concentre sur l'extraction de valeur à partir de l'inertie du prix.

Suivi de performance en temps réel (Signaux) : ZeroPhase Global Performance : https://www.mql5.com/en/signals/2352709

ZeroPhase High-Alpha Logic : https://www.mql5.com/en/signals/2354270 Privilège d'accès anticipé : À ce stade de la construction de la communauté, le prix de départ est fixé à 295 $ (uniquement pour les 5 premières copies). Une fois cette limite atteinte, la valeur de l'actif sera ajustée à 395 $.

Architecture du profit : La mathématique du « Nombre d'Or »

Au cœur de ZeroPhase réside un standard mathématique rigoureux : un ratio Risque/Récompense (RR) de 1:4.5. C'est ce que nous appelons le « juste milieu doré » du trading professionnel.

Avantage mathématique : Un ratio de 1:4.5 signifie qu'un seul trade gagnant couvre entièrement quatre stop-loss et laisse un profit net. Cela élimine la pression psychologique d'un taux de réussite obligatoire. Avec ce RR, le système n'a besoin que de 19 % de réussite pour rester à l'équilibre — tout résultat supérieur propulse le capital dans une phase de croissance exponentielle.

Évolution de la gestion des risques : Nous ne chassons pas le volume. Nous attendons la configuration spécifique du marché où le potentiel de mouvement dépasse de plus de quatre fois la tolérance technologique au bruit du marché.