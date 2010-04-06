ZeroPhase EA

ZeroPhase EA n'est pas seulement un algorithme de trading ; c'est un manifeste du trading de haute précision. Dans un monde où 90 % des robots tentent de deviner la direction du marché, ZeroPhase se concentre sur l'extraction de valeur à partir de l'inertie du prix.

Suivi de performance en temps réel (Signaux) :

Privilège d'accès anticipé : À ce stade de la construction de la communauté, le prix de départ est fixé à 295 $ (uniquement pour les 5 premières copies). Une fois cette limite atteinte, la valeur de l'actif sera ajustée à 395 $.

Architecture du profit : La mathématique du « Nombre d'Or »

Au cœur de ZeroPhase réside un standard mathématique rigoureux : un ratio Risque/Récompense (RR) de 1:4.5. C'est ce que nous appelons le « juste milieu doré » du trading professionnel.

  • Avantage mathématique : Un ratio de 1:4.5 signifie qu'un seul trade gagnant couvre entièrement quatre stop-loss et laisse un profit net. Cela élimine la pression psychologique d'un taux de réussite obligatoire. Avec ce RR, le système n'a besoin que de 19 % de réussite pour rester à l'équilibre — tout résultat supérieur propulse le capital dans une phase de croissance exponentielle.

  • Évolution de la gestion des risques : Nous ne chassons pas le volume. Nous attendons la configuration spécifique du marché où le potentiel de mouvement dépasse de plus de quatre fois la tolérance technologique au bruit du marché.

Paramètre Standard Technologique
Actif XAUUSD (Or)
Timeframe M30 (Résonance Optimale)
Logique d'entrée Déphasage de Volatilité & Analyse d'Inertie
Logique de sortie RR strict de 1:4.5 avec algorithme de Breakeven
Type de compte RAW/ECN (Recommandé pour la précision du RR)

ZeroPhase : Quand les mathématiques deviennent de l'art.

Les résultats passés ne sont que des ombres sur l'eau, et chaque pas plus profond dans le marché reste le choix personnel de ceux qui osent suivre l'algorithme. N'oubliez pas : aucune formule ne peut totalement domestiquer le chaos qui vit au cœur de l'or.



