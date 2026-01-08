Infinity Gold MT5 EA
- Experten
- Leandro Bernardez Camero
- Version: 1.40
- Aktivierungen: 10
Alle Trades werden live verfolgt. Sehen Sie das Infinity Live-Konto hier: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor
Wichtige Systemkomponenten:
- Fortgeschrittenes Risikomanagement: Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf ATR-Volatilität und Risikoprozent pro Trade, um konsistente Risikoexposition unter verschiedenen Marktbedingungen zu gewährleisten
- Preisaktionsanalyse: Intelligente Kerzenmustererkennung kombiniert mit Marktstrukturanalyse zur Identifizierung von Einstiegspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit
- Adaptiver Trailing Stop: Dynamisches Trailing-Stop-System, das sich basierend auf Spread-Bedingungen anpasst und Gewinne schützt, während Trades sich entwickeln können
- Automatischer Breakeven: Bewegt den Stop Loss automatisch auf Breakeven, wenn Trades festgelegte Gewinnniveaus erreichen, und eliminiert das Risiko bei gewinnbringenden Positionen
- Frühes Ausstiegssystem: Optionale Funktion zum Schließen von Trades vor Erreichen des Stop Loss, um teilweise Gewinne während ungünstiger Bewegungen zu erfassen
- Teilschließung: Schließt automatisch einen Teil der Position bei vordefinierten Gewinnzielen, sichert Gewinne und lässt die verbleibende Position weiterlaufen
Alle Berechnungen werden ausschließlich auf geschlossenen Kerzen durchgeführt — kein Repainting, keine Verzögerungen.
Risikoschutzfunktionen:
- Tägliches Verlustlimit: Stoppt automatisch den Handel, wenn der maximale tägliche Verlustprozentsatz erreicht wird
- Maximaler Drawdown-Schutz: Überwacht den Kontodrawdown und stoppt den Handel, wenn Limits überschritten werden
- Kontrolle aufeinanderfolgender Verluste: Reduziert Positionsgrößen nach aufeinanderfolgenden Verlusten, um das Kapital zu schützen
- Spread-Filter: Blockiert Trades, wenn der Spread akzeptable Niveaus überschreitet, besonders wichtig für XAUUSD
- Nachrichtenfilter: Vermeidet automatisch den Handel während hochwirksamer Nachrichtenereignisse, um Volatilitätsrisiken zu reduzieren
Handelsstrategie:
- Einstiegssignale: Basierend auf Kerzenmustern, Marktstrukturanalyse und Momentum-Bestätigung
- ATR-basierte Stops: Stop Loss- und Take Profit-Niveaus passen sich an die aktuelle Marktvolatilität unter Verwendung von ATR-Multiplikatoren an
- Alternative mit festen Pips: Option zur Verwendung von festen Pip-basierten Stops und Zielen, wenn der ATR-Modus deaktiviert ist
- Sessionsfilterung: Optionale Handelsbeschränkung auf bestimmte Marktsitzungen (London, New York, Asien)
- Schutz vor entgegengesetzten Trades: Verhindert gleichzeitiges Öffnen widersprüchlicher BUY/SELL-Positionen
Visuelle Benutzeroberfläche:
- Informationspanel: Echtzeit-Anzeige von Symbol, Zeitrahmen, Spread, Kontostand, Eigenkapital und Gesamtgewinnen
- Gold-Themen-Design: Elegantes minimalistisches Interface mit goldfarbenem Text auf dunklem Hintergrund
- Positionsüberwachung: Klare Visualisierung des aktuellen Handelsstatus und Kontometriken
Empfohlene Verwendung:
- Symbol: XAUUSD (Gold) - spezialisiert und für dieses Instrument optimiert
- Zeitrahmen: M15 (optimiert) - kompatibel mit allen Zeitrahmen, aber beste Leistung auf M15
- Kontogröße: Empfohlen für Konten ab $1,000
- Broker-Anforderungen: ECN/STP-Broker mit wettbewerbsfähigen Spreads für XAUUSD
- Handelssitzungen: Londoner und New Yorker Sitzungen zeigen aufgrund höherer Liquidität und klarerer Preisaktion typischerweise die besten Ergebnisse
Zukünftige Verbesserungen:
In zukünftigen Versionen planen wir die Integration von ONNX (Open Neural Network Exchange) Machine-Learning-Technologie. Diese fortgeschrittene KI-Komponente analysiert historische Preismuster und Marktbedingungen, um eine zusätzliche Schicht der Signalvalidierung bereitzustellen. Das ONNX-System arbeitet zusammen mit unseren bestehenden Preisaktionsfiltern und hilft dabei, Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, indem es aus Tausenden vergangener Handelsszenarien lernt. Diese Verbesserung zielt darauf ab, das Einstiegstiming zu verbessern und falsche Signale zu reduzieren, insbesondere unter volatilen Marktbedingungen, wo die traditionelle technische Analyse weniger zuverlässig sein kann.