Infinity Gold MT5 EA

Infinity Gold EA ist ein fortgeschrittener Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) mit ausgeklügelten Risikomanagement und intelligenter Preisaktionsanalyse entwickelt wurde. Das System kombiniert dynamische ATR-basierte Positionsgrößenbestimmung mit adaptiven Trailing Stops, automatischem Breakeven-Schutz und umfassenden Marktfiltern, um zuverlässige Handelssignale zu liefern. Es ist für den M15-Zeitrahmen optimiert und wird für Konten ab $1,000 empfohlen.

Alle Trades werden live verfolgt. Sehen Sie das Infinity Live-Konto hier: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Wichtige Systemkomponenten:

  • Fortgeschrittenes Risikomanagement: Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf ATR-Volatilität und Risikoprozent pro Trade, um konsistente Risikoexposition unter verschiedenen Marktbedingungen zu gewährleisten
  • Preisaktionsanalyse: Intelligente Kerzenmustererkennung kombiniert mit Marktstrukturanalyse zur Identifizierung von Einstiegspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit
  • Adaptiver Trailing Stop: Dynamisches Trailing-Stop-System, das sich basierend auf Spread-Bedingungen anpasst und Gewinne schützt, während Trades sich entwickeln können
  • Automatischer Breakeven: Bewegt den Stop Loss automatisch auf Breakeven, wenn Trades festgelegte Gewinnniveaus erreichen, und eliminiert das Risiko bei gewinnbringenden Positionen
  • Frühes Ausstiegssystem: Optionale Funktion zum Schließen von Trades vor Erreichen des Stop Loss, um teilweise Gewinne während ungünstiger Bewegungen zu erfassen
  • Teilschließung: Schließt automatisch einen Teil der Position bei vordefinierten Gewinnzielen, sichert Gewinne und lässt die verbleibende Position weiterlaufen

Alle Berechnungen werden ausschließlich auf geschlossenen Kerzen durchgeführt — kein Repainting, keine Verzögerungen.


Risikoschutzfunktionen:

  • Tägliches Verlustlimit: Stoppt automatisch den Handel, wenn der maximale tägliche Verlustprozentsatz erreicht wird
  • Maximaler Drawdown-Schutz: Überwacht den Kontodrawdown und stoppt den Handel, wenn Limits überschritten werden
  • Kontrolle aufeinanderfolgender Verluste: Reduziert Positionsgrößen nach aufeinanderfolgenden Verlusten, um das Kapital zu schützen
  • Spread-Filter: Blockiert Trades, wenn der Spread akzeptable Niveaus überschreitet, besonders wichtig für XAUUSD
  • Nachrichtenfilter: Vermeidet automatisch den Handel während hochwirksamer Nachrichtenereignisse, um Volatilitätsrisiken zu reduzieren


Handelsstrategie:

  • Einstiegssignale: Basierend auf Kerzenmustern, Marktstrukturanalyse und Momentum-Bestätigung
  • ATR-basierte Stops: Stop Loss- und Take Profit-Niveaus passen sich an die aktuelle Marktvolatilität unter Verwendung von ATR-Multiplikatoren an
  • Alternative mit festen Pips: Option zur Verwendung von festen Pip-basierten Stops und Zielen, wenn der ATR-Modus deaktiviert ist
  • Sessionsfilterung: Optionale Handelsbeschränkung auf bestimmte Marktsitzungen (London, New York, Asien)
  • Schutz vor entgegengesetzten Trades: Verhindert gleichzeitiges Öffnen widersprüchlicher BUY/SELL-Positionen


Visuelle Benutzeroberfläche:

  • Informationspanel: Echtzeit-Anzeige von Symbol, Zeitrahmen, Spread, Kontostand, Eigenkapital und Gesamtgewinnen
  • Gold-Themen-Design: Elegantes minimalistisches Interface mit goldfarbenem Text auf dunklem Hintergrund
  • Positionsüberwachung: Klare Visualisierung des aktuellen Handelsstatus und Kontometriken


Empfohlene Verwendung:

  • Symbol: XAUUSD (Gold) - spezialisiert und für dieses Instrument optimiert
  • Zeitrahmen: M15 (optimiert) - kompatibel mit allen Zeitrahmen, aber beste Leistung auf M15
  • Kontogröße: Empfohlen für Konten ab $1,000
  • Broker-Anforderungen: ECN/STP-Broker mit wettbewerbsfähigen Spreads für XAUUSD
  • Handelssitzungen: Londoner und New Yorker Sitzungen zeigen aufgrund höherer Liquidität und klarerer Preisaktion typischerweise die besten Ergebnisse


Zukünftige Verbesserungen:

In zukünftigen Versionen planen wir die Integration von ONNX (Open Neural Network Exchange) Machine-Learning-Technologie. Diese fortgeschrittene KI-Komponente analysiert historische Preismuster und Marktbedingungen, um eine zusätzliche Schicht der Signalvalidierung bereitzustellen. Das ONNX-System arbeitet zusammen mit unseren bestehenden Preisaktionsfiltern und hilft dabei, Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, indem es aus Tausenden vergangener Handelsszenarien lernt. Diese Verbesserung zielt darauf ab, das Einstiegstiming zu verbessern und falsche Signale zu reduzieren, insbesondere unter volatilen Marktbedingungen, wo die traditionelle technische Analyse weniger zuverlässig sein kann.

Weitere Produkte dieses Autors
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Minotaur Waves ist ein fortschrittlicher Marktanalyse-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Wendepunkte zu erkennen und Richtungswechsel des Preises mit hoher Genauigkeit zu bestätigen. Das System kombiniert die Stärke des Minotaur Oscillators mit einer dynamischen Struktur adaptiver Bänder und bietet saubere, zuverlässige visuelle Signale für gut fundierte Einstiegspunkte. Es ist kompatibel mit allen Währungspaaren, wobei die beste Performance bei EURUSD, GBPUSD und USDJPY in den Zeit
Full Scalping Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
FullScalping ist ein nicht nachzeichnender, nicht rückwärts zeichnender Indikator, der speziell entwickelt wurde, um KONSTANTE Scalping-Einstiege in jedem Markt zu generieren. Perfekt für aggressive Trader, die ununterbrochene Aktion suchen! Treten Sie dem Kanal bei, um über exklusive Informationen und Updates auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Sie werden bemerken, dass es Signale auf fast jeder Kerze gibt, entweder bestätigt es den Trend oder signal
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Gold Flux Signal – Nicht-neuzeichnendes Signalindikator für XAUUSD Entwickelt für eine klare Signalgebung – Das Gold Flux Signal wurde entwickelt, um klare und stabile Einstiege auf XAUUSD zu ermöglichen – ohne Repainting oder Backpainting – Speziell konzipiert für Trendfolge- und Ausbruchstrategien, mit Fokus auf Klarheit statt überladenen Charts – Der Indikator arbeitet ausschließlich auf geschlossenen Kerzen – Optimiert für die Zeitrahmen M1, M5 und H1 Stabile visuelle Signale – Einmal
Sniper Flip Zones
Leandro Bernardez Camero
5 (2)
Indikatoren
Sniper Flip Zones – Präzises Kauf-/Verkaufssignalsystem Ich habe Sniper Flip Zones entwickelt, um äußerst präzise KAUF- und VERKAUF-Signale zu generieren, indem Momente identifiziert werden, in denen sich der Impuls in trendstarken oder seitwärts gerichteten Märkten stark verändert. Es funktioniert hervorragend auf XAUUSD M1/M5, kann aber auf jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen angepasst werden, dank konfigurierbarer Parameter. Join the channel to stay updated: https://www.mql5.com/en/chan
Delta Trigger Indicator
Leandro Bernardez Camero
5 (1)
Indikatoren
Delta Trigger Indicator Clear signals. Fast alerts. No repaint. Delta Trigger ist ein präziser Pfeilindikator, der sofort auf Trendveränderungen reagiert, basierend auf den DI+ und DI– Linien des ADX. Er liefert saubere Kauf-/Verkaufssignale – ohne Neuzeichnung, ohne Verzögerung und ohne Verschwinden der Signale. Bestes Paar: XAUUSD Delta Trigger funktioniert auf allen Forex-Paaren und Zeitrahmen (von M1 bis H4 und darüber hinaus), aber er erzielt besonders starke Ergebnisse auf XAUUSD, wo
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Experten
TikiPip EA – Totale Stabilität mit Kontrolliertem Risikomanagement Ich habe den TikiPip EA für Trader entwickelt, die Stabilität und eine verantwortungsvolle Kapitalverwaltung schätzen. Er verspricht keine magischen Ergebnisse, sondern zielt darauf ab, eine konstante monatliche Performance zu liefern – bei voller Kontrolle über dein Kapital. Es handelt sich um ein solides Werkzeug, das 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche arbeitet und eine adaptive Intelligenz verwendet, die sich an die Mark
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Impulse Hunter Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
IMPULSE HUNTER Impulse Hunter ist ein dynamischer Handelsindikator, der die Preisbewegungen während der aktivsten globalen Handelssitzungen überwacht – Asien , London und New York – und Momente hervorhebt, in denen der Impuls wichtige Niveaus durchbricht . Anstatt auf Vermutungen angewiesen zu sein, erhalten Trader eine klare visuelle Struktur : Durchbruchzonen basierend auf Sitzungen , gestaffelte Gewinnziele und adaptive Stop-Loss-Niveaus , die für jedes Währungspaar angepasst werden. Treten S
BTC Turbo Entry System
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
TURBO ENTRY SYSTEM Hochgeschwindigkeits-Krypto-Signale – Funktioniert auch mit Forex-Paaren Das Turbo Entry System wurde mit dem Fokus auf Kryptowährungen – insbesondere BTC/USD entwickelt, ist jedoch auch vollständig kompatibel mit den wichtigsten Forex-Paaren . Es ist optimiert für präzises Scalping und bietet Signale ohne Nachbearbeitung und ohne Verzögerung zwischen Preisaktion und visueller Benachrichtigung. Kein Rätselraten, keine Vorlagen, keine verborgene Logik . Ziehen Sie den Indik
Ghost Entry Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Ghost Entry Signal ist ein nicht-repaintender Trendfolge-Indikator, der für hochpräzise Handelseinträge entwickelt wurde. Er kombiniert dynamische Momentum-Erkennung, Preisaktions-Filter und eine proprietäre Wechsel-Logik, um falsche Signale zu vermeiden und saubere KAUF/VERKAUF-Signale zu liefern. Er funktioniert am besten auf EURUSD, USDJPY und GBPUSD in den Zeitrahmen M1, M5, M15 und M30 . Bleiben Sie informiert: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Der Signal-Engine umfasst: Ad
Switch Strike Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
SwitchStrike Signal – Indikatorübersicht Der SwitchStrike Signal ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 4 (MT4), der entwickelt wurde, um Trader bei der Erkennung potenzieller Trendwenden zu unterstützen, indem Preisbewegungen und Volatilität analysiert werden. Tritt dem Kanal bei, um über neue Updates informiert zu bleiben:  https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Kernlogik und Funktionalität Beim Start richtet der Indikator mehrere Puffer ein, um berechnete Daten zu
Break Axis Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
BreakAxis — Präzise Signale am Wendepunkt Tritt dem Kanal bei, um keine Neuigkeiten zu verpassen: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Signal-Logik auf Basis von Achsenkreuzungen BreakAxis Signal wurde entwickelt, um Richtungswechsel basierend auf Achsenkreuzungen des Niveaus null zu erkennen. Histogramm-Übergänge werden verwendet, um potenzielle Marktimpulse hervorzuheben, unterstützt durch visuelle Bestätigung in Form von Richtungspfeilen. Signalbestätigung und Stabilität Jed
Neon Crossover Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Neon Crossover – Dynamischer Momentum- und Umkehrindikator Bleiben Sie auf dem Laufenden: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Neon Crossover ist ein multifunktionaler Indikator, der entwickelt wurde, um Momentum-Umkehrungen und extreme Bedingungen präzise zu erkennen. Er analysiert tiefgehendes Preisverhalten unter Verwendung komplexer Aufwärts-/Abwärtsdrucklogik, kombiniert mit dynamischer Glättung und BBs. Er ist optimiert für Scalping- und Intraday-Strategien auf Paaren wie EURU
Tiger Trend
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Tiger Trend – Dynamischer, bereichsbasierter Trendwendungsindikator Tritt dem Kanal bei, um auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Tiger Trend ist ein dynamischer Trendindikator, der potenzielle Trendwenden anhand adaptiver Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennt, die aus aktuellen Preisspannen berechnet werden. Er hilft Tradern, Wendepunkte im Momentum zu identifizieren, indem er Schlusskurse im Verhältnis zu diesen dynamisch angepassten Schwellen
SwingTracer Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
SwingTracer – Dynamischer, Bereichsbasierter Swing-Umkehr-Indikator Abonniere den Kanal für Updates: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor SwingTracer ist ein dynamischer Indikator, der darauf ausgelegt ist, potenzielle Trendwenden basierend auf adaptiven Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen, die aus den jüngsten Kursbereichen berechnet werden. Er hilft Tradern, Momentum-Wechsel zu identifizieren, indem er Schlusskurse im Verhältnis zu diesen dynamisch angepassten Schwe
Zone Hunter
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Zone Hunter – Ausbruchs- und Wiedereinstiegs-Bereichs-Signalindikator Trete dem Kanal bei, um auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Zone Hunter ist ein intelligenter Price-Action-Indikator, der Ausbruchssignale und potenzielle Wiedereinstiegsmöglichkeiten basierend auf adaptiven Preisbereichszonen identifiziert. Er hilft Tradern, Momente zu erkennen, in denen der Preis dynamisch berechnete Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durchbricht und dann zurü
Signal Zero
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Signal Zero – Multi-Dimensionaler Momentum-Oszillator Tritt dem Kanal bei, um auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Signal Zero ist ein momentum-basierter Oszillator, der entwickelt wurde, um Stimmungsumschwünge am Markt durch eine mehrschichtige Analyse von gleitenden Durchschnitten, Signalüberkreuzungen und Null-Linien-Durchbrüchen zu erkennen. Der Indikator reagiert schnell und eignet sich für alle Zeitrahmen und Instrumente – vom M1-Scalping bis hin
MFI Pulse Pro
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
MFI Pulse Pro – Money Flow Index Momentum-Indikator Treten Sie dem Kanal bei, um auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor MFI Pulse Pro ist ein auf dem Money Flow Index (MFI) basierender Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen visuell zu identifizieren und potenzielle Trendwenden frühzeitig zu erkennen. Der Indikator eignet sich ideal für alle Finanzinstrumente und ist für Zeitrahmen von M1 bis M30 optimier
Trend Strategy Pro System MT5
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Trend Strategy Pro ist ein leistungsstarker Multi-Strategie-Indikator, der drei fortgeschrittene Handelsmethodologien in einem umfassenden Tool kombiniert. Mit Non-Repainting- und Non-Backpainting -Technologie liefert es zuverlässige Signale für Trendumkehrungen, Divergenzen und Kerzenmuster und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen mit Vertrauen in jeder Marktumgebung zu treffen. Treten Sie dem Kanal bei, um über exklusive Informationen und Updates auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.m
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension