Infinity Gold MT5 EA

Alle Trades werden live verfolgt. Sehen Sie das Infinity Live-Konto hier: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor



Wichtige Systemkomponenten:

Fortgeschrittenes Risikomanagement: Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf ATR-Volatilität und Risikoprozent pro Trade, um konsistente Risikoexposition unter verschiedenen Marktbedingungen zu gewährleisten

Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf ATR-Volatilität und Risikoprozent pro Trade, um konsistente Risikoexposition unter verschiedenen Marktbedingungen zu gewährleisten Preisaktionsanalyse: Intelligente Kerzenmustererkennung kombiniert mit Marktstrukturanalyse zur Identifizierung von Einstiegspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit

Intelligente Kerzenmustererkennung kombiniert mit Marktstrukturanalyse zur Identifizierung von Einstiegspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit Adaptiver Trailing Stop: Dynamisches Trailing-Stop-System, das sich basierend auf Spread-Bedingungen anpasst und Gewinne schützt, während Trades sich entwickeln können

Dynamisches Trailing-Stop-System, das sich basierend auf Spread-Bedingungen anpasst und Gewinne schützt, während Trades sich entwickeln können Automatischer Breakeven: Bewegt den Stop Loss automatisch auf Breakeven, wenn Trades festgelegte Gewinnniveaus erreichen, und eliminiert das Risiko bei gewinnbringenden Positionen

Bewegt den Stop Loss automatisch auf Breakeven, wenn Trades festgelegte Gewinnniveaus erreichen, und eliminiert das Risiko bei gewinnbringenden Positionen Frühes Ausstiegssystem: Optionale Funktion zum Schließen von Trades vor Erreichen des Stop Loss, um teilweise Gewinne während ungünstiger Bewegungen zu erfassen

Optionale Funktion zum Schließen von Trades vor Erreichen des Stop Loss, um teilweise Gewinne während ungünstiger Bewegungen zu erfassen Teilschließung: Schließt automatisch einen Teil der Position bei vordefinierten Gewinnzielen, sichert Gewinne und lässt die verbleibende Position weiterlaufen

ist ein fortgeschrittener Expert Advisor, der speziell für den Handel mitmit ausgeklügelten Risikomanagement und intelligenter Preisaktionsanalyse entwickelt wurde. Das System kombiniert dynamische ATR-basierte Positionsgrößenbestimmung mit adaptiven Trailing Stops, automatischem Breakeven-Schutz und umfassenden Marktfiltern, um zuverlässige Handelssignale zu liefern. Es ist für denoptimiert und wird für Konten abempfohlen.

Alle Berechnungen werden ausschließlich auf geschlossenen Kerzen durchgeführt — kein Repainting, keine Verzögerungen.



Risikoschutzfunktionen:

Tägliches Verlustlimit: Stoppt automatisch den Handel, wenn der maximale tägliche Verlustprozentsatz erreicht wird

Stoppt automatisch den Handel, wenn der maximale tägliche Verlustprozentsatz erreicht wird Maximaler Drawdown-Schutz: Überwacht den Kontodrawdown und stoppt den Handel, wenn Limits überschritten werden

Überwacht den Kontodrawdown und stoppt den Handel, wenn Limits überschritten werden Kontrolle aufeinanderfolgender Verluste: Reduziert Positionsgrößen nach aufeinanderfolgenden Verlusten, um das Kapital zu schützen

Reduziert Positionsgrößen nach aufeinanderfolgenden Verlusten, um das Kapital zu schützen Spread-Filter: Blockiert Trades, wenn der Spread akzeptable Niveaus überschreitet, besonders wichtig für XAUUSD

Blockiert Trades, wenn der Spread akzeptable Niveaus überschreitet, besonders wichtig für XAUUSD Nachrichtenfilter: Vermeidet automatisch den Handel während hochwirksamer Nachrichtenereignisse, um Volatilitätsrisiken zu reduzieren



Handelsstrategie:

Einstiegssignale: Basierend auf Kerzenmustern, Marktstrukturanalyse und Momentum-Bestätigung

Basierend auf Kerzenmustern, Marktstrukturanalyse und Momentum-Bestätigung ATR-basierte Stops: Stop Loss- und Take Profit-Niveaus passen sich an die aktuelle Marktvolatilität unter Verwendung von ATR-Multiplikatoren an

Stop Loss- und Take Profit-Niveaus passen sich an die aktuelle Marktvolatilität unter Verwendung von ATR-Multiplikatoren an Alternative mit festen Pips: Option zur Verwendung von festen Pip-basierten Stops und Zielen, wenn der ATR-Modus deaktiviert ist

Option zur Verwendung von festen Pip-basierten Stops und Zielen, wenn der ATR-Modus deaktiviert ist Sessionsfilterung: Optionale Handelsbeschränkung auf bestimmte Marktsitzungen (London, New York, Asien)

Optionale Handelsbeschränkung auf bestimmte Marktsitzungen (London, New York, Asien) Schutz vor entgegengesetzten Trades: Verhindert gleichzeitiges Öffnen widersprüchlicher BUY/SELL-Positionen



Visuelle Benutzeroberfläche:

Informationspanel: Echtzeit-Anzeige von Symbol, Zeitrahmen, Spread, Kontostand, Eigenkapital und Gesamtgewinnen

Echtzeit-Anzeige von Symbol, Zeitrahmen, Spread, Kontostand, Eigenkapital und Gesamtgewinnen Gold-Themen-Design: Elegantes minimalistisches Interface mit goldfarbenem Text auf dunklem Hintergrund

Elegantes minimalistisches Interface mit goldfarbenem Text auf dunklem Hintergrund Positionsüberwachung: Klare Visualisierung des aktuellen Handelsstatus und Kontometriken



Empfohlene Verwendung:

Symbol: XAUUSD (Gold) - spezialisiert und für dieses Instrument optimiert

XAUUSD (Gold) - spezialisiert und für dieses Instrument optimiert Zeitrahmen: M15 (optimiert) - kompatibel mit allen Zeitrahmen, aber beste Leistung auf M15

M15 (optimiert) - kompatibel mit allen Zeitrahmen, aber beste Leistung auf M15 Kontogröße: Empfohlen für Konten ab $1,000

Empfohlen für Konten ab $1,000 Broker-Anforderungen: ECN/STP-Broker mit wettbewerbsfähigen Spreads für XAUUSD

ECN/STP-Broker mit wettbewerbsfähigen Spreads für XAUUSD Handelssitzungen: Londoner und New Yorker Sitzungen zeigen aufgrund höherer Liquidität und klarerer Preisaktion typischerweise die besten Ergebnisse



Zukünftige Verbesserungen:

In zukünftigen Versionen planen wir die Integration von ONNX (Open Neural Network Exchange) Machine-Learning-Technologie. Diese fortgeschrittene KI-Komponente analysiert historische Preismuster und Marktbedingungen, um eine zusätzliche Schicht der Signalvalidierung bereitzustellen. Das ONNX-System arbeitet zusammen mit unseren bestehenden Preisaktionsfiltern und hilft dabei, Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, indem es aus Tausenden vergangener Handelsszenarien lernt. Diese Verbesserung zielt darauf ab, das Einstiegstiming zu verbessern und falsche Signale zu reduzieren, insbesondere unter volatilen Marktbedingungen, wo die traditionelle technische Analyse weniger zuverlässig sein kann.