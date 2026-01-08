Infinity Gold MT5 EA

Todas las operaciones se rastrean en vivo. Vea la cuenta Infinity Live aquí: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor



Componentes Clave del Sistema:

Gestión de Riesgo Avanzada: Dimensionamiento dinámico de posiciones basado en volatilidad ATR y porcentaje de riesgo por operación, asegurando exposición de riesgo consistente en diferentes condiciones de mercado

Dimensionamiento dinámico de posiciones basado en volatilidad ATR y porcentaje de riesgo por operación, asegurando exposición de riesgo consistente en diferentes condiciones de mercado Análisis de Acción del Precio: Reconocimiento inteligente de patrones de velas combinado con análisis de estructura de mercado para identificar puntos de entrada de alta probabilidad

Reconocimiento inteligente de patrones de velas combinado con análisis de estructura de mercado para identificar puntos de entrada de alta probabilidad Trailing Stop Adaptativo: Sistema de trailing stop dinámico que se ajusta según las condiciones de spread, protegiendo ganancias mientras permite que las operaciones se desarrollen

Sistema de trailing stop dinámico que se ajusta según las condiciones de spread, protegiendo ganancias mientras permite que las operaciones se desarrollen Breakeven Automático: Mueve el stop loss a breakeven automáticamente cuando las operaciones alcanzan niveles de ganancia especificados, eliminando el riesgo en posiciones ganadoras

Mueve el stop loss a breakeven automáticamente cuando las operaciones alcanzan niveles de ganancia especificados, eliminando el riesgo en posiciones ganadoras Sistema de Salida Temprana: Característica opcional para cerrar operaciones antes de que se alcance el stop loss, capturando ganancias parciales durante movimientos adversos

Característica opcional para cerrar operaciones antes de que se alcance el stop loss, capturando ganancias parciales durante movimientos adversos Cierre Parcial: Cierra automáticamente una porción de la posición en objetivos de ganancia predefinidos, asegurando ganancias mientras permite que la posición restante continúe

es un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para operar concon gestión de riesgo sofisticada y análisis inteligente de acción del precio. El sistema combina el dimensionamiento dinámico de posiciones basado en ATR con trailing stops adaptativos, protección automática de breakeven y filtros de mercado integrales para entregar señales de trading más confiables. Está optimizado para ely se recomienda para cuentas a partir deen adelante.

Todos los cálculos se realizan exclusivamente en velas cerradas — sin repintado, sin retrasos.



Características de Protección de Riesgo:

Límite de Pérdida Diaria: Detiene automáticamente el trading cuando se alcanza el porcentaje máximo de pérdida diaria

Detiene automáticamente el trading cuando se alcanza el porcentaje máximo de pérdida diaria Protección de Drawdown Máximo: Monitorea el drawdown de la cuenta y detiene el trading si se exceden los límites

Monitorea el drawdown de la cuenta y detiene el trading si se exceden los límites Control de Pérdidas Consecutivas: Reduce el tamaño de las posiciones después de pérdidas consecutivas para proteger el capital

Reduce el tamaño de las posiciones después de pérdidas consecutivas para proteger el capital Filtro de Spread: Bloquea operaciones cuando el spread excede niveles aceptables, especialmente importante para XAUUSD

Bloquea operaciones cuando el spread excede niveles aceptables, especialmente importante para XAUUSD Filtro de Noticias: Evita automáticamente operar durante eventos de noticias de alto impacto para reducir el riesgo de volatilidad



Estrategia de Trading:

Señales de Entrada: Basadas en patrones de velas, análisis de estructura de mercado y confirmación de momentum

Basadas en patrones de velas, análisis de estructura de mercado y confirmación de momentum Stops Basados en ATR: Los niveles de stop loss y take profit se adaptan a la volatilidad actual del mercado usando multiplicadores ATR

Los niveles de stop loss y take profit se adaptan a la volatilidad actual del mercado usando multiplicadores ATR Alternativa de Pips Fijos: Opción para usar stops y objetivos basados en pips fijos cuando el modo ATR está deshabilitado

Opción para usar stops y objetivos basados en pips fijos cuando el modo ATR está deshabilitado Filtrado de Sesiones: Restricción opcional de trading a sesiones de mercado específicas (Londres, Nueva York, Asia)

Restricción opcional de trading a sesiones de mercado específicas (Londres, Nueva York, Asia) Protección de Operaciones Opuestas: Previene abrir posiciones BUY/SELL conflictivas simultáneamente



Interfaz Visual:

Panel de Información: Visualización en tiempo real del símbolo, marco temporal, spread, balance de cuenta, equity y ganancias totales

Visualización en tiempo real del símbolo, marco temporal, spread, balance de cuenta, equity y ganancias totales Diseño Temático Dorado: Interfaz minimalista elegante con texto de color dorado sobre fondo oscuro

Interfaz minimalista elegante con texto de color dorado sobre fondo oscuro Monitoreo de Posiciones: Visualización clara del estado actual de trading y métricas de cuenta



Uso Recomendado:

Símbolo: XAUUSD (Oro) - especializado y optimizado para este instrumento

XAUUSD (Oro) - especializado y optimizado para este instrumento Marco Temporal: M15 (optimizado) - compatible con todos los marcos temporales pero mejor rendimiento en M15

M15 (optimizado) - compatible con todos los marcos temporales pero mejor rendimiento en M15 Tamaño de Cuenta: Recomendado para cuentas a partir de $1,000 en adelante

Recomendado para cuentas a partir de $1,000 en adelante Requisitos del Broker: Brokers ECN/STP con spreads competitivos para XAUUSD

Brokers ECN/STP con spreads competitivos para XAUUSD Sesiones de Trading: Las sesiones de Londres y Nueva York típicamente muestran los mejores resultados debido a mayor liquidez y acción de precio más clara



Mejoras Futuras:

En las próximas versiones, planeamos integrar tecnología de aprendizaje automático ONNX (Open Neural Network Exchange). Este componente avanzado de IA analizará patrones históricos de precios y condiciones de mercado para proporcionar una capa adicional de validación de señales. El sistema ONNX trabajará junto con nuestros filtros de acción de precio existentes, ayudando a identificar configuraciones de mayor probabilidad al aprender de miles de escenarios de trading pasados. Esta mejora tiene como objetivo mejorar el timing de entrada y reducir señales falsas, particularmente durante condiciones de mercado volátiles donde el análisis técnico tradicional puede ser menos confiable.