Infinity Gold MT5 EA

Infinity Gold EA es un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro) con gestión de riesgo sofisticada y análisis inteligente de acción del precio. El sistema combina el dimensionamiento dinámico de posiciones basado en ATR con trailing stops adaptativos, protección automática de breakeven y filtros de mercado integrales para entregar señales de trading más confiables. Está optimizado para el marco temporal M15 y se recomienda para cuentas a partir de $1,000 en adelante.

Todas las operaciones se rastrean en vivo. Vea la cuenta Infinity Live aquí: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Componentes Clave del Sistema:

  • Gestión de Riesgo Avanzada: Dimensionamiento dinámico de posiciones basado en volatilidad ATR y porcentaje de riesgo por operación, asegurando exposición de riesgo consistente en diferentes condiciones de mercado
  • Análisis de Acción del Precio: Reconocimiento inteligente de patrones de velas combinado con análisis de estructura de mercado para identificar puntos de entrada de alta probabilidad
  • Trailing Stop Adaptativo: Sistema de trailing stop dinámico que se ajusta según las condiciones de spread, protegiendo ganancias mientras permite que las operaciones se desarrollen
  • Breakeven Automático: Mueve el stop loss a breakeven automáticamente cuando las operaciones alcanzan niveles de ganancia especificados, eliminando el riesgo en posiciones ganadoras
  • Sistema de Salida Temprana: Característica opcional para cerrar operaciones antes de que se alcance el stop loss, capturando ganancias parciales durante movimientos adversos
  • Cierre Parcial: Cierra automáticamente una porción de la posición en objetivos de ganancia predefinidos, asegurando ganancias mientras permite que la posición restante continúe

Todos los cálculos se realizan exclusivamente en velas cerradas — sin repintado, sin retrasos.


Características de Protección de Riesgo:

  • Límite de Pérdida Diaria: Detiene automáticamente el trading cuando se alcanza el porcentaje máximo de pérdida diaria
  • Protección de Drawdown Máximo: Monitorea el drawdown de la cuenta y detiene el trading si se exceden los límites
  • Control de Pérdidas Consecutivas: Reduce el tamaño de las posiciones después de pérdidas consecutivas para proteger el capital
  • Filtro de Spread: Bloquea operaciones cuando el spread excede niveles aceptables, especialmente importante para XAUUSD
  • Filtro de Noticias: Evita automáticamente operar durante eventos de noticias de alto impacto para reducir el riesgo de volatilidad


Estrategia de Trading:

  • Señales de Entrada: Basadas en patrones de velas, análisis de estructura de mercado y confirmación de momentum
  • Stops Basados en ATR: Los niveles de stop loss y take profit se adaptan a la volatilidad actual del mercado usando multiplicadores ATR
  • Alternativa de Pips Fijos: Opción para usar stops y objetivos basados en pips fijos cuando el modo ATR está deshabilitado
  • Filtrado de Sesiones: Restricción opcional de trading a sesiones de mercado específicas (Londres, Nueva York, Asia)
  • Protección de Operaciones Opuestas: Previene abrir posiciones BUY/SELL conflictivas simultáneamente


Interfaz Visual:

  • Panel de Información: Visualización en tiempo real del símbolo, marco temporal, spread, balance de cuenta, equity y ganancias totales
  • Diseño Temático Dorado: Interfaz minimalista elegante con texto de color dorado sobre fondo oscuro
  • Monitoreo de Posiciones: Visualización clara del estado actual de trading y métricas de cuenta


Uso Recomendado:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro) - especializado y optimizado para este instrumento
  • Marco Temporal: M15 (optimizado) - compatible con todos los marcos temporales pero mejor rendimiento en M15
  • Tamaño de Cuenta: Recomendado para cuentas a partir de $1,000 en adelante
  • Requisitos del Broker: Brokers ECN/STP con spreads competitivos para XAUUSD
  • Sesiones de Trading: Las sesiones de Londres y Nueva York típicamente muestran los mejores resultados debido a mayor liquidez y acción de precio más clara


Mejoras Futuras:

En las próximas versiones, planeamos integrar tecnología de aprendizaje automático ONNX (Open Neural Network Exchange). Este componente avanzado de IA analizará patrones históricos de precios y condiciones de mercado para proporcionar una capa adicional de validación de señales. El sistema ONNX trabajará junto con nuestros filtros de acción de precio existentes, ayudando a identificar configuraciones de mayor probabilidad al aprender de miles de escenarios de trading pasados. Esta mejora tiene como objetivo mejorar el timing de entrada y reducir señales falsas, particularmente durante condiciones de mercado volátiles donde el análisis técnico tradicional puede ser menos confiable.

