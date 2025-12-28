Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro ist ein leistungsstarker Multi-Strategie-Indikator, der drei fortgeschrittene Handelsmethodologien in einem umfassenden Tool kombiniert. Mit Non-Repainting- und Non-Backpainting-Technologie liefert es zuverlässige Signale für Trendumkehrungen, Divergenzen und Kerzenmuster und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen mit Vertrauen in jeder Marktumgebung zu treffen.

Treten Sie dem Kanal bei, um über exklusive Informationen und Updates auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Dieser Indikator wird wöchentlich aktualisiert und fügt neue Strategien hinzu sowie verfeinert bestehende (Letzte Aktualisierung: 28.12.2025).

Dieser professionelle Indikator kombiniert drei leistungsstarke Handelsstrategien in einem Tool und bietet Ihnen klare visuelle Signale und umfassende Marktanalyse über ein integriertes Informationspanel.

Wie funktioniert es? Ganz einfach:

Rote Pfeile zeigen Verkaufs -Signale an.

-Signale an. Blaue Pfeile zeigen Kaufs-Signale an.

Drei Leistungsstarke Strategien in einem Indikator

Strategie 1: Trendumkehr

Diese Strategie identifiziert potenzielle Trendumkehrungen unter Verwendung von Williams Percent Range (WPR) und fortgeschrittener Mustererkennung. Sie erkennt, wenn sich der Marktimpuls verschiebt, und signalisiert optimale Einstiegspunkte für Gegen-Trend-Trades oder Trendfortsetzung nach Pullbacks.

Strategie 2: Divergenz-Strategie

Diese Strategie erkennt klassische Divergenzmuster zwischen Preishandlung und MACD-Indikator unter Verwendung von linearer Regressionsanalyse. Divergenzsignale gehen oft signifikanten Preisbewegungen voraus, was diese Strategie ideal macht, um große Trendänderungen früh zu erfassen.

Strategie 3: Kerzenmuster

Diese fortgeschrittene Strategie kombiniert traditionelle japanische Kerzenmustererkennung mit modernen technischen Filtern. Sie identifiziert Hochwahrscheinlichkeits-Umkehrsignale durch Erkennung klassischer Muster wie Engulfing, Morgen-/Abendstern, Harami, Hammer/Hängender Mann, Drei Weiße Soldaten/Drei Schwarze Krähen und mehr. Jedes Muster wird durch mehrere Filter validiert, einschließlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf Preishandlungsanalyse und Momentum-Bestätigung, um Fehlsignale zu reduzieren und sicherzustellen, dass nur die höchstwertigen Setups angezeigt werden.

Professionelles Informationspanel

Der Indikator enthält ein umfassendes Informationspanel, das anzeigt:

Aktuell verwendete Strategie

Symbol und Zeitrahmen

Echtzeit-Spread-Berechnung

Markttrendanalyse (Hausse/Baisse) basierend auf RSI

Kontostand- und Eigenkapitalinformationen

Letzter Signaltyp (Kauf/Verkauf)

Aktuelle Zeit

Fortgeschrittenes Alarmsystem

Verpassen Sie nie eine Handelsgelegenheit mit dem integrierten Alarmsystem:

Ton-Alarme für sofortige Benachrichtigung

E-Mail-Alarme für detaillierte Signalinformationen

Push-Benachrichtigungen an Ihr mobiles Gerät

Konfigurierbare Alarmfrequenz

Alle Alarme sind mit der Signalgenerierung synchronisiert und werden nur ausgelöst, wenn ein Balken mit einem gültigen Signal schließt, was Fehlbenachrichtigungen verhindert.

Repaintet oder backpainttet es?

Eine der wichtigsten Fragen bei Pfeil-Stil-Indikatoren ist, ob sie repainten oder backpainten. Im Falle von Trend Strategy Pro ist die Antwort klar:

Dieser Indikator repaintet NICHT

Das bedeutet, dass Signale nach der Anzeige auf dem Chart nicht verschwinden oder ihre Position ändern. Jeder Pfeil basiert auf vollständig geschlossenen Kerzen, daher wird er nicht neu berechnet oder gelöscht.

Er verwendet nicht die aktuelle Kerze (i == 0), um Signale zu generieren

Er verwendet nur geschlossene Daten (i >= 1)

Sobald ein Pfeil gezeichnet ist, bleibt er dort dauerhaft

Er backpainttet auch NICHT

Backpainting ist, wenn ein Indikator die "Vergangenheit fälscht", indem er historische Signale zeigt, die nie wirklich live erschienen sind.

Trend Strategy Pro verarbeitet die gesamte Historie konsistent und fügt KEINE gefälschten vergangenen Signale hinzu.

Vergangene Signale sind echt, zum tatsächlichen Zeitpunkt gegeben

Keine Pfeile werden rückwirkend eingefügt

Was Sie in der Historie sehen, spiegelt wider, was in einem Live-Trade wirklich passiert wäre

Wie kann man das überprüfen?

Verwenden Sie den visuellen Strategietester von MT5 Bewegen Sie sich Kerze für Kerze und überprüfen Sie, dass: Pfeile nur beim Schließen der Kerze erscheinen

erscheinen Sie nie verschwinden oder sich bewegen

oder sich bewegen Keine alten Signale erscheinen, wenn ein neues gezeichnet wird

Fazit

Technische Anforderung Status Repaintet es Signale? Nein Backpainttet es? Nein Verwendet es zukünftige Daten? Nein Basiert auf geschlossenen Kerzen? Ja Ideal für echtes Trading? Absolut

Trend Strategy Pro ist mit Transparenz und Präzision gebaut. Was Sie sehen, ist das, was Sie tatsächlich bekommen — keine Überraschungen.

Empfohlene Einstellungen

Trend Strategy Pro kann auf ALLEN Zeitrahmen verwendet werden, aber optimale Leistung wird typischerweise erreicht auf:

M15, M30, H1 für Swing-Trading und Trendfolge

für Swing-Trading und Trendfolge H4, D1 für Position-Trading und Haupttrendidentifikation

Hauptfunktionen

Drei professionelle Handelsstrategien in einem Indikator

Non-Repainting- und Non-Backpainting-Signale

Umfassendes Informationspanel mit Echtzeit-Marktdaten

Synchronisiertes Alarmsystem (Ton, E-Mail, Push-Benachrichtigungen)

Erweiterte Parameter standardmäßig ausgeblendet für Einfachheit

Konfigurierbare Signalfrequenz (Niedrig/Mittel/Schnell)

Risikoeinstellungsanpassung für Trendumkehr-Strategie

Anpassbare MACD- und lineare Regressionsparameter für Divergenz-Strategie

Multi-Filter-Kerzenmustererkennung mit Unterstützungs-/Widerstandsbestätigung und Momentum-Bestätigung

Ob Sie ein Anfänger sind, der klare Signale sucht, oder ein erfahrener Händler, der professionelle Analysetools sucht, Trend Strategy Pro bietet die Präzision und Zuverlässigkeit, die Sie für erfolgreiches Trading benötigen.