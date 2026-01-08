Infinity Gold MT5 EA

Infinity Gold EA는 정교한 리스크 관리와 지능형 가격 행동 분석을 갖춘 XAUUSD(금) 거래를 위해 특별히 설계된 고급 전문가 어드바이저입니다. 이 시스템은 동적 ATR 기반 포지션 크기 조정, 적응형 트레일링 스톱, 자동 손익분기점 보호 및 포괄적인 시장 필터를 결합하여 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. M15 시간 프레임에 최적화되어 있으며 $1,000 이상의 계좌에 권장됩니다.

모든 거래는 실시간으로 추적됩니다. Infinity Live 계좌를 여기서 확인하세요: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


주요 시스템 구성 요소:

  • 고급 리스크 관리: ATR 변동성 및 거래당 위험 비율을 기반으로 한 동적 포지션 크기 조정으로 다양한 시장 조건에서 일관된 위험 노출 보장
  • 가격 행동 분석: 고확률 진입점을 식별하기 위한 지능형 캔들스틱 패턴 인식과 시장 구조 분석의 결합
  • 적응형 트레일링 스톱: 스프레드 조건에 따라 조정되는 동적 트레일링 스톱 시스템으로 수익을 보호하면서 거래가 발전할 수 있도록 함
  • 자동 손익분기점: 거래가 지정된 수익 수준에 도달하면 자동으로 손절매를 손익분기점으로 이동하여 승리 포지션의 위험 제거
  • 조기 종료 시스템: 손절매에 도달하기 전에 거래를 종료하는 선택적 기능으로 불리한 움직임 중 부분 수익 포착
  • 부분 종료: 사전 정의된 수익 목표에서 포지션의 일부를 자동으로 종료하여 수익을 확보하면서 나머지 포지션이 계속 실행되도록 함

모든 계산은 닫힌 캔들에서만 수행됩니다 — 리페인팅 없음, 지연 없음.


리스크 보호 기능:

  • 일일 손실 한도: 최대 일일 손실 비율에 도달하면 자동으로 거래 중지
  • 최대 낙폭 보호: 계좌 낙폭을 모니터링하고 한도가 초과되면 거래 중지
  • 연속 손실 제어: 연속 손실 후 포지션 크기를 줄여 자본 보호
  • 스프레드 필터: 스프레드가 허용 수준을 초과할 때 거래 차단, XAUUSD에 특히 중요
  • 뉴스 필터: 변동성 위험을 줄이기 위해 고영향 뉴스 이벤트 중 자동으로 거래 회피


거래 전략:

  • 진입 신호: 캔들스틱 패턴, 시장 구조 분석 및 모멘텀 확인을 기반으로 함
  • ATR 기반 스톱: ATR 배수를 사용하여 손절매 및 목표가 수준이 현재 시장 변동성에 적응
  • 고정 핍 대안: ATR 모드가 비활성화된 경우 고정 핍 기반 스톱 및 목표 사용 옵션
  • 세션 필터링: 특정 시장 세션(런던, 뉴욕, 아시아)으로 거래를 선택적으로 제한
  • 반대 거래 보호: 충돌하는 매수/매도 포지션을 동시에 열지 못하도록 방지


시각적 인터페이스:

  • 정보 패널: 심볼, 시간 프레임, 스프레드, 계좌 잔액, 자산 및 총 수익의 실시간 표시
  • 골드 테마 디자인: 어두운 배경에 골드 컬러 텍스트가 있는 우아한 미니멀리스트 인터페이스
  • 포지션 모니터링: 현재 거래 상태 및 계좌 메트릭의 명확한 시각화


권장 사용법:

  • 심볼: XAUUSD(금) - 이 도구에 특화되고 최적화됨
  • 시간 프레임: M15(최적화) - 모든 시간 프레임과 호환되지만 M15에서 최고 성능
  • 계좌 크기: $1,000 이상의 계좌에 권장
  • 브로커 요구 사항: XAUUSD에 대해 경쟁력 있는 스프레드를 제공하는 ECN/STP 브로커
  • 거래 세션: 런던 및 뉴욕 세션은 일반적으로 더 높은 유동성과 더 명확한 가격 행동으로 인해 최상의 결과를 보여줍니다


향후 개선 사항:

향후 버전에서는 ONNX(Open Neural Network Exchange) 머신 러닝 기술을 통합할 계획입니다. 이 고급 AI 구성 요소는 과거 가격 패턴과 시장 조건을 분석하여 신호 검증의 추가 계층을 제공합니다. ONNX 시스템은 기존 가격 행동 필터와 함께 작동하여 수천 개의 과거 거래 시나리오에서 학습하여 더 높은 확률의 설정을 식별하는 데 도움을 줍니다. 이 개선은 진입 타이밍을 개선하고 특히 전통적인 기술 분석이 덜 신뢰할 수 있는 변동성이 큰 시장 조건에서 거짓 신호를 줄이는 것을 목표로 합니다.

