

主要システムコンポーネント：

ストップロスに到達する前に取引を閉じるオプション機能で、不利な動き中に部分的な利益を獲得 部分決済： 事前定義された利益目標でポジションの一部を自動的に決済し、利益を確保しながら残りのポジションを継続

は、洗練されたリスク管理とインテリジェントな価格行動分析を備えた取引専用に設計された高度なエキスパートアドバイザーです。このシステムは、動的なATRベースのポジションサイジング、適応型トレーリングストップ、自動ブレイクイーブン保護、包括的な市場フィルターを組み合わせて、信頼性の高い取引シグナルを提供します。に最適化されており、以上のアカウントに推奨されます。

すべての計算は閉じたローソク足でのみ実行されます — 再描画なし、遅延なし。



リスク保護機能：

スプレッドが許容レベルを超えた場合に取引をブロック（XAUUSDにとって特に重要） ニュースフィルター： 高影響ニュースイベント中に自動的に取引を回避してボラティリティリスクを軽減



取引戦略：

特定の市場セッション（ロンドン、ニューヨーク、アジア）への取引をオプションで制限 反対取引保護： 競合するBUY/SELLポジションの同時開設を防止



視覚的インターフェース：

ダークバックグラウンド上のゴールドカラーテキストを使用したエレガントなミニマリストインターフェース ポジションモニタリング： 現在の取引ステータスとアカウントメトリクスの明確な視覚化



推奨使用法：

XAUUSDに対して競争力のあるスプレッドを提供するECN/STPブローカー 取引セッション： ロンドンとニューヨークのセッションは、より高い流動性とより明確な価格行動により、通常最高の結果を示します



将来の改善：

今後のバージョンでは、ONNX（Open Neural Network Exchange） 機械学習技術の統合を計画しています。この高度なAIコンポーネントは、歴史的な価格パターンと市場条件を分析して、シグナル検証の追加レイヤーを提供します。ONNXシステムは既存の価格行動フィルターと連携して動作し、数千の過去の取引シナリオから学習することで、より高い確率のセットアップを特定するのに役立ちます。この改善は、エントリータイミングを改善し、特に従来のテクニカル分析が信頼性が低い可能性があるボラティリティの高い市場条件下で、誤ったシグナルを減らすことを目的としています。