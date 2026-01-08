Infinity Gold MT5 EA

Infinity Gold EA は、洗練されたリスク管理とインテリジェントな価格行動分析を備えた XAUUSD（金） 取引専用に設計された高度なエキスパートアドバイザーです。このシステムは、動的なATRベースのポジションサイジング、適応型トレーリングストップ、自動ブレイクイーブン保護、包括的な市場フィルターを組み合わせて、信頼性の高い取引シグナルを提供します。M15時間枠 に最適化されており、$1,000 以上のアカウントに推奨されます。

すべての取引はリアルタイムで追跡されます。Infinity Liveアカウントをここで表示： https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


主要システムコンポーネント：

  • 高度なリスク管理： ATRボラティリティと取引ごとのリスクパーセンテージに基づく動的ポジションサイジングにより、異なる市場条件で一貫したリスクエクスポージャーを確保
  • 価格行動分析： 高確率のエントリーポイントを特定するための、インテリジェントなローソク足パターン認識と市場構造分析の組み合わせ
  • 適応型トレーリングストップ： スプレッド条件に基づいて調整される動的トレーリングストップシステムで、利益を保護しながら取引の発展を可能にする
  • 自動ブレイクイーブン： 取引が指定された利益レベルに達したときに、ストップロスを自動的にブレイクイーブンに移動し、勝ちポジションのリスクを排除
  • 早期退出システム： ストップロスに到達する前に取引を閉じるオプション機能で、不利な動き中に部分的な利益を獲得
  • 部分決済： 事前定義された利益目標でポジションの一部を自動的に決済し、利益を確保しながら残りのポジションを継続

すべての計算は閉じたローソク足でのみ実行されます — 再描画なし、遅延なし。


リスク保護機能：

  • 日次損失制限： 最大日次損失パーセンテージに達したときに自動的に取引を停止
  • 最大ドローダウン保護： アカウントのドローダウンを監視し、制限を超えた場合に取引を停止
  • 連続損失制御： 連続損失後にポジションサイズを削減して資本を保護
  • スプレッドフィルター： スプレッドが許容レベルを超えた場合に取引をブロック（XAUUSDにとって特に重要）
  • ニュースフィルター： 高影響ニュースイベント中に自動的に取引を回避してボラティリティリスクを軽減


取引戦略：

  • エントリーシグナル： ローソク足パターン、市場構造分析、モメンタム確認に基づく
  • ATRベースのストップ： ATR乗数を使用して、ストップロスとテイクプロフィットレベルが現在の市場ボラティリティに適応
  • 固定ピップ代替： ATRモードが無効な場合、固定ピップベースのストップとターゲットを使用するオプション
  • セッションフィルタリング： 特定の市場セッション（ロンドン、ニューヨーク、アジア）への取引をオプションで制限
  • 反対取引保護： 競合するBUY/SELLポジションの同時開設を防止


視覚的インターフェース：

  • 情報パネル： シンボル、時間枠、スプレッド、アカウント残高、エクイティ、総利益のリアルタイム表示
  • ゴールドテーマデザイン： ダークバックグラウンド上のゴールドカラーテキストを使用したエレガントなミニマリストインターフェース
  • ポジションモニタリング： 現在の取引ステータスとアカウントメトリクスの明確な視覚化


推奨使用法：

  • シンボル： XAUUSD（金）- この楽器に特化し最適化
  • 時間枠： M15（最適化）- すべての時間枠と互換性がありますが、M15で最高のパフォーマンス
  • アカウントサイズ： $1,000以上のアカウントに推奨
  • ブローカー要件： XAUUSDに対して競争力のあるスプレッドを提供するECN/STPブローカー
  • 取引セッション： ロンドンとニューヨークのセッションは、より高い流動性とより明確な価格行動により、通常最高の結果を示します


将来の改善：

今後のバージョンでは、ONNX（Open Neural Network Exchange） 機械学習技術の統合を計画しています。この高度なAIコンポーネントは、歴史的な価格パターンと市場条件を分析して、シグナル検証の追加レイヤーを提供します。ONNXシステムは既存の価格行動フィルターと連携して動作し、数千の過去の取引シナリオから学習することで、より高い確率のセットアップを特定するのに役立ちます。この改善は、エントリータイミングを改善し、特に従来のテクニカル分析が信頼性が低い可能性があるボラティリティの高い市場条件下で、誤ったシグナルを減らすことを目的としています。

