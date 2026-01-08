Infinity Gold MT5 EA

Tüm işlemler canlı olarak takip edilir. Infinity Live hesabını buradan görüntüleyin: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor



Anahtar Sistem Bileşenleri:

Gelişmiş Risk Yönetimi: Farklı piyasa koşullarında tutarlı risk maruziyeti sağlayan ATR volatilitesi ve işlem başına risk yüzdesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırma

Farklı piyasa koşullarında tutarlı risk maruziyeti sağlayan ATR volatilitesi ve işlem başına risk yüzdesine dayalı dinamik pozisyon boyutlandırma Fiyat Hareketi Analizi: Yüksek olasılıklı giriş noktalarını belirlemek için akıllı mum deseni tanıma ve piyasa yapısı analizinin birleşimi

Yüksek olasılıklı giriş noktalarını belirlemek için akıllı mum deseni tanıma ve piyasa yapısı analizinin birleşimi Uyarlanabilir Trailing Stop: Spread koşullarına göre ayarlanan dinamik trailing stop sistemi, işlemlerin gelişmesine izin verirken karları korur

Spread koşullarına göre ayarlanan dinamik trailing stop sistemi, işlemlerin gelişmesine izin verirken karları korur Otomatik Breakeven: İşlemler belirtilen kar seviyelerine ulaştığında stop loss'u otomatik olarak breakeven'e taşır, kazanan pozisyonlardaki riski ortadan kaldırır

İşlemler belirtilen kar seviyelerine ulaştığında stop loss'u otomatik olarak breakeven'e taşır, kazanan pozisyonlardaki riski ortadan kaldırır Erken Çıkış Sistemi: Stop loss'a ulaşılmadan önce işlemleri kapatmak için isteğe bağlı özellik, olumsuz hareketler sırasında kısmi karları yakalar

Stop loss'a ulaşılmadan önce işlemleri kapatmak için isteğe bağlı özellik, olumsuz hareketler sırasında kısmi karları yakalar Kısmi Kapanış: Önceden tanımlanmış kar hedeflerinde pozisyonun bir kısmını otomatik olarak kapatır, kalan pozisyonun devam etmesine izin verirken kazançları güvence altına alır

, sofistike risk yönetimi ve akıllı fiyat hareketi analizi ileişlemleri için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmanıdır. Sistem, güvenilir işlem sinyalleri sağlamak için dinamik ATR tabanlı pozisyon boyutlandırmayı, uyarlanabilir trailing stop'ları, otomatik breakeven korumasını ve kapsamlı piyasa filtrelerini birleştirir.için optimize edilmiştir veve üzeri hesaplar için önerilir.

Tüm hesaplamalar yalnızca kapanmış mumlarda gerçekleştirilir — yeniden boyama yok, gecikme yok.



Risk Koruma Özellikleri:

Günlük Kayıp Limiti: Maksimum günlük kayıp yüzdesine ulaşıldığında otomatik olarak işlemi durdurur

Maksimum günlük kayıp yüzdesine ulaşıldığında otomatik olarak işlemi durdurur Maksimum Drawdown Koruması: Hesap drawdown'unu izler ve limitler aşılırsa işlemi durdurur

Hesap drawdown'unu izler ve limitler aşılırsa işlemi durdurur Ardışık Kayıp Kontrolü: Ardışık kayıplardan sonra sermayeyi korumak için pozisyon boyutlarını azaltır

Ardışık kayıplardan sonra sermayeyi korumak için pozisyon boyutlarını azaltır Spread Filtresi: Spread kabul edilebilir seviyeleri aştığında işlemleri engeller, XAUUSD için özellikle önemlidir

Spread kabul edilebilir seviyeleri aştığında işlemleri engeller, XAUUSD için özellikle önemlidir Haber Filtresi: Volatilite riskini azaltmak için yüksek etkili haber olayları sırasında otomatik olarak işlem yapmayı önler



İşlem Stratejisi:

Giriş Sinyalleri: Mum desenleri, piyasa yapısı analizi ve momentum onayına dayalı

Mum desenleri, piyasa yapısı analizi ve momentum onayına dayalı ATR Tabanlı Stop'lar: Stop loss ve take profit seviyeleri ATR çarpanları kullanarak mevcut piyasa volatilitesine uyum sağlar

Stop loss ve take profit seviyeleri ATR çarpanları kullanarak mevcut piyasa volatilitesine uyum sağlar Sabit Pip Alternatifi: ATR modu devre dışı bırakıldığında sabit pip tabanlı stop'lar ve hedefler kullanma seçeneği

ATR modu devre dışı bırakıldığında sabit pip tabanlı stop'lar ve hedefler kullanma seçeneği Oturum Filtreleme: Belirli piyasa oturumlarına (Londra, New York, Asya) isteğe bağlı işlem kısıtlaması

Belirli piyasa oturumlarına (Londra, New York, Asya) isteğe bağlı işlem kısıtlaması Zıt İşlem Koruması: Çakışan AL/SAT pozisyonlarının aynı anda açılmasını önler



Görsel Arayüz:

Bilgi Paneli: Sembol, zaman dilimi, spread, hesap bakiyesi, özsermaye ve toplam karların gerçek zamanlı görüntülenmesi

Sembol, zaman dilimi, spread, hesap bakiyesi, özsermaye ve toplam karların gerçek zamanlı görüntülenmesi Altın Temalı Tasarım: Koyu arka plan üzerinde altın renkli metinle zarif minimal arayüz

Koyu arka plan üzerinde altın renkli metinle zarif minimal arayüz Pozisyon İzleme: Mevcut işlem durumu ve hesap metriklerinin net görselleştirilmesi



Önerilen Kullanım:

Sembol: XAUUSD (Altın) - bu enstrüman için özelleştirilmiş ve optimize edilmiş

XAUUSD (Altın) - bu enstrüman için özelleştirilmiş ve optimize edilmiş Zaman Dilimi: M15 (optimize edilmiş) - tüm zaman dilimleriyle uyumludur ancak M15'te en iyi performans

M15 (optimize edilmiş) - tüm zaman dilimleriyle uyumludur ancak M15'te en iyi performans Hesap Boyutu: $1,000 ve üzeri hesaplar için önerilir

$1,000 ve üzeri hesaplar için önerilir Broker Gereksinimleri: XAUUSD için rekabetçi spread'lere sahip ECN/STP broker'ları

XAUUSD için rekabetçi spread'lere sahip ECN/STP broker'ları İşlem Oturumları: Londra ve New York oturumları genellikle daha yüksek likidite ve daha net fiyat hareketi nedeniyle en iyi sonuçları gösterir



Gelecek İyileştirmeler:

Gelecek sürümlerde, ONNX (Open Neural Network Exchange) makine öğrenimi teknolojisini entegre etmeyi planlıyoruz. Bu gelişmiş AI bileşeni, sinyal doğrulaması için ek bir katman sağlamak üzere geçmiş fiyat desenlerini ve piyasa koşullarını analiz edecektir. ONNX sistemi, mevcut fiyat hareketi filtrelerimizle birlikte çalışarak, binlerce geçmiş işlem senaryosundan öğrenerek daha yüksek olasılıklı kurulumları belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu iyileştirme, özellikle geleneksel teknik analizin daha az güvenilir olabileceği volatil piyasa koşullarında giriş zamanlamasını iyileştirmeyi ve yanlış sinyalleri azaltmayı amaçlamaktadır.