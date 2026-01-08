Infinity Gold MT5 EA



关键系统组件：

高级风险管理： 基于ATR波动率和每笔交易风险百分比动态调整仓位大小，确保在不同市场条件下保持一致的风险敞口

价格行为分析： 智能K线形态识别结合市场结构分析，以识别高概率入场点

自适应追踪止损： 根据点差条件调整的动态追踪止损系统，在保护利润的同时允许交易发展

自动盈亏平衡： 当交易达到指定利润水平时，自动将止损移至盈亏平衡点，消除盈利头寸的风险

提前退出系统： 可选功能，在触及止损前关闭交易，在不利走势中捕获部分利润

部分平仓： 在预定义的利润目标处自动关闭部分头寸，在确保收益的同时允许剩余头寸继续运行

是一款专为交易而设计的高级专家顾问，具有复杂的风险管理和智能价格行为分析。该系统结合了基于ATR的动态仓位大小、自适应追踪止损、自动盈亏平衡保护以及全面的市场过滤器，以提供可靠的交易信号。它针对进行了优化，建议账户金额从起。

所有计算均仅在已关闭的K线上执行 — 无重绘，无延迟。



风险保护功能：

每日亏损限制： 当达到最大每日亏损百分比时自动停止交易

最大回撤保护： 监控账户回撤，在超过限制时停止交易

连续亏损控制： 在连续亏损后减少仓位大小以保护资金

点差过滤器： 当点差超过可接受水平时阻止交易，对XAUUSD尤其重要

当点差超过可接受水平时阻止交易，对XAUUSD尤其重要 新闻过滤器： 在高影响新闻事件期间自动避免交易，以降低波动性风险



交易策略：

入场信号： 基于K线形态、市场结构分析和动量确认

基于ATR的止损： 止损和止盈水平使用ATR倍数适应当前市场波动性

固定点数替代方案： 当ATR模式禁用时，可选择使用基于固定点数的止损和目标

时段过滤： 可选地将交易限制在特定市场时段（伦敦、纽约、亚洲）

可选地将交易限制在特定市场时段（伦敦、纽约、亚洲） 反向交易保护： 防止同时开立冲突的买入/卖出头寸



可视化界面：

信息面板： 实时显示交易品种、时间框架、点差、账户余额、净值和总利润

金色主题设计： 优雅的简约界面，深色背景上的金色文字

优雅的简约界面，深色背景上的金色文字 头寸监控： 清晰显示当前交易状态和账户指标



推荐使用：

交易品种： XAUUSD（黄金）- 专门针对此工具进行优化

时间框架： M15（优化）- 兼容所有时间框架，但在M15上表现最佳

账户规模： 建议账户金额从$1,000起

经纪商要求： 为XAUUSD提供有竞争力点差的ECN/STP经纪商

为XAUUSD提供有竞争力点差的ECN/STP经纪商 交易时段： 伦敦和纽约时段通常由于更高的流动性和更清晰的价格行为而显示最佳结果



未来增强功能：

在即将推出的版本中，我们计划集成 ONNX（开放神经网络交换） 机器学习技术。这个先进的AI组件将分析历史价格模式和市场条件，以提供额外的信号验证层。ONNX系统将与现有的价格行为过滤器协同工作，通过从数千个过去的交易场景中学习，帮助识别更高概率的设置。此增强功能旨在改善入场时机并减少虚假信号，特别是在传统技术分析可能不太可靠的波动市场条件下。