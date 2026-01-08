Infinity Gold MT5 EA

Toutes les transactions sont suivies en direct. Consultez le compte Infinity Live ici : https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor



Composants Clés du Système :

Gestion Avancée des Risques : Dimensionnement dynamique des positions basé sur la volatilité ATR et le pourcentage de risque par transaction, garantissant une exposition au risque cohérente dans différentes conditions de marché

Dimensionnement dynamique des positions basé sur la volatilité ATR et le pourcentage de risque par transaction, garantissant une exposition au risque cohérente dans différentes conditions de marché Analyse de l'Action des Prix : Reconnaissance intelligente des motifs de chandeliers combinée à l'analyse de la structure du marché pour identifier les points d'entrée à haute probabilité

Reconnaissance intelligente des motifs de chandeliers combinée à l'analyse de la structure du marché pour identifier les points d'entrée à haute probabilité Trailing Stop Adaptatif : Système de trailing stop dynamique qui s'ajuste en fonction des conditions de spread, protégeant les profits tout en permettant aux transactions de se développer

Système de trailing stop dynamique qui s'ajuste en fonction des conditions de spread, protégeant les profits tout en permettant aux transactions de se développer Breakeven Automatique : Déplace automatiquement le stop loss au breakeven lorsque les transactions atteignent des niveaux de profit spécifiés, éliminant le risque sur les positions gagnantes

Déplace automatiquement le stop loss au breakeven lorsque les transactions atteignent des niveaux de profit spécifiés, éliminant le risque sur les positions gagnantes Système de Sortie Anticipée : Fonctionnalité optionnelle pour fermer les transactions avant que le stop loss ne soit atteint, capturant des profits partiels lors de mouvements défavorables

Fonctionnalité optionnelle pour fermer les transactions avant que le stop loss ne soit atteint, capturant des profits partiels lors de mouvements défavorables Fermeture Partielle : Ferme automatiquement une partie de la position aux objectifs de profit prédéfinis, sécurisant les gains tout en permettant à la position restante de continuer

est un Expert Advisor avancé conçu spécifiquement pour le trading deavec une gestion des risques sophistiquée et une analyse intelligente de l'action des prix. Le système combine un dimensionnement dynamique des positions basé sur l'ATR avec des trailing stops adaptatifs, une protection automatique du breakeven et des filtres de marché complets pour fournir des signaux de trading fiables. Il est optimisé pour leet est recommandé pour les comptes à partir deet plus.

Tous les calculs sont effectués exclusivement sur des bougies fermées — pas de repainting, pas de délais.



Fonctionnalités de Protection des Risques :

Limite de Perte Quotidienne : Arrête automatiquement le trading lorsque le pourcentage maximum de perte quotidienne est atteint

Arrête automatiquement le trading lorsque le pourcentage maximum de perte quotidienne est atteint Protection du Drawdown Maximum : Surveille le drawdown du compte et arrête le trading si les limites sont dépassées

Surveille le drawdown du compte et arrête le trading si les limites sont dépassées Contrôle des Pertes Consécutives : Réduit la taille des positions après des pertes consécutives pour protéger le capital

Réduit la taille des positions après des pertes consécutives pour protéger le capital Filtre de Spread : Bloque les transactions lorsque le spread dépasse les niveaux acceptables, particulièrement important pour XAUUSD

Bloque les transactions lorsque le spread dépasse les niveaux acceptables, particulièrement important pour XAUUSD Filtre de Nouvelles : Évite automatiquement de trader pendant les événements de nouvelles à fort impact pour réduire le risque de volatilité



Stratégie de Trading :

Signaux d'Entrée : Basés sur les motifs de chandeliers, l'analyse de la structure du marché et la confirmation du momentum

Basés sur les motifs de chandeliers, l'analyse de la structure du marché et la confirmation du momentum Stops Basés sur l'ATR : Les niveaux de stop loss et take profit s'adaptent à la volatilité actuelle du marché en utilisant des multiplicateurs ATR

Les niveaux de stop loss et take profit s'adaptent à la volatilité actuelle du marché en utilisant des multiplicateurs ATR Alternative de Pips Fixes : Option pour utiliser des stops et objectifs basés sur des pips fixes lorsque le mode ATR est désactivé

Option pour utiliser des stops et objectifs basés sur des pips fixes lorsque le mode ATR est désactivé Filtrage des Sessions : Restriction optionnelle du trading à des sessions de marché spécifiques (Londres, New York, Asie)

Restriction optionnelle du trading à des sessions de marché spécifiques (Londres, New York, Asie) Protection des Transactions Opposées : Empêche l'ouverture simultanée de positions BUY/SELL conflictuelles



Interface Visuelle :

Panneau d'Information : Affichage en temps réel du symbole, du cadre temporel, du spread, du solde du compte, de l'équité et des profits totaux

Affichage en temps réel du symbole, du cadre temporel, du spread, du solde du compte, de l'équité et des profits totaux Design Thématique Or : Interface minimaliste élégante avec texte doré sur fond sombre

Interface minimaliste élégante avec texte doré sur fond sombre Surveillance des Positions : Visualisation claire de l'état actuel du trading et des métriques du compte



Utilisation Recommandée :

Symbole : XAUUSD (Or) - spécialisé et optimisé pour cet instrument

XAUUSD (Or) - spécialisé et optimisé pour cet instrument Cadre Temporel : M15 (optimisé) - compatible avec tous les cadres temporels mais meilleures performances sur M15

M15 (optimisé) - compatible avec tous les cadres temporels mais meilleures performances sur M15 Taille du Compte : Recommandé pour les comptes à partir de $1,000 et plus

Recommandé pour les comptes à partir de $1,000 et plus Exigences du Courtier : Courtiers ECN/STP avec des spreads compétitifs pour XAUUSD

Courtiers ECN/STP avec des spreads compétitifs pour XAUUSD Sessions de Trading : Les sessions de Londres et New York montrent généralement les meilleurs résultats en raison d'une liquidité plus élevée et d'une action des prix plus claire



Améliorations Futures :

Dans les prochaines versions, nous prévoyons d'intégrer la technologie d'apprentissage automatique ONNX (Open Neural Network Exchange). Ce composant IA avancé analysera les modèles de prix historiques et les conditions du marché pour fournir une couche supplémentaire de validation des signaux. Le système ONNX fonctionnera aux côtés de nos filtres d'action des prix existants, aidant à identifier des configurations à plus haute probabilité en apprenant de milliers de scénarios de trading passés. Cette amélioration vise à améliorer le timing d'entrée et à réduire les faux signaux, en particulier pendant les conditions de marché volatiles où l'analyse technique traditionnelle peut être moins fiable.