Infinity Gold MT5 EA
- Experts
- Leandro Bernardez Camero
- Versão: 1.40
- Ativações: 10
Todas as negociações são rastreadas em tempo real. Veja a conta Infinity Live aqui: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor
Componentes Principais do Sistema:
- Gerenciamento de Risco Avançado: Dimensionamento dinâmico de posição baseado em volatilidade ATR e percentual de risco por negociação, garantindo exposição de risco consistente em diferentes condições de mercado
- Análise de Ação de Preço: Reconhecimento inteligente de padrões de candlestick combinado com análise de estrutura de mercado para identificar pontos de entrada de alta probabilidade
- Trailing Stop Adaptativo: Sistema de trailing stop dinâmico que se ajusta com base nas condições de spread, protegendo lucros enquanto permite que as negociações se desenvolvam
- Breakeven Automático: Move o stop loss para breakeven automaticamente quando as negociações atingem níveis de lucro especificados, eliminando o risco em posições vencedoras
- Sistema de Saída Antecipada: Recurso opcional para fechar negociações antes que o stop loss seja atingido, capturando lucros parciais durante movimentos adversos
- Fechamento Parcial: Fecha automaticamente uma porção da posição em alvos de lucro predefinidos, garantindo ganhos enquanto permite que a posição restante continue
Todos os cálculos são realizados exclusivamente em velas fechadas — sem repintura, sem atrasos.
Recursos de Proteção de Risco:
- Limite de Perda Diária: Interrompe automaticamente a negociação quando a porcentagem máxima de perda diária é atingida
- Proteção de Drawdown Máximo: Monitora o drawdown da conta e interrompe a negociação se os limites forem excedidos
- Controle de Perdas Consecutivas: Reduz os tamanhos das posições após perdas consecutivas para proteger o capital
- Filtro de Spread: Bloqueia negociações quando o spread excede níveis aceitáveis, especialmente importante para XAUUSD
- Filtro de Notícias: Evita automaticamente negociar durante eventos de notícias de alto impacto para reduzir o risco de volatilidade
Estratégia de Negociação:
- Sinais de Entrada: Baseados em padrões de candlestick, análise de estrutura de mercado e confirmação de momentum
- Stops Baseados em ATR: Os níveis de stop loss e take profit se adaptam à volatilidade atual do mercado usando multiplicadores ATR
- Alternativa de Pips Fixos: Opção para usar stops e alvos baseados em pips fixos quando o modo ATR está desabilitado
- Filtragem de Sessões: Restrição opcional de negociação a sessões de mercado específicas (Londres, Nova York, Ásia)
- Proteção de Negociação Oposta: Previne a abertura de posições BUY/SELL conflitantes simultaneamente
Interface Visual:
- Painel de Informações: Exibição em tempo real do símbolo, timeframe, spread, saldo da conta, patrimônio e lucros totais
- Design Temático Dourado: Interface minimalista elegante com texto dourado sobre fundo escuro
- Monitoramento de Posição: Visualização clara do status atual de negociação e métricas da conta
Uso Recomendado:
- Símbolo: XAUUSD (Ouro) - especializado e otimizado para este instrumento
- Timeframe: M15 (otimizado) - compatível com todos os timeframes, mas melhor desempenho no M15
- Tamanho da Conta: Recomendado para contas a partir de $1,000 em diante
- Requisitos do Corretor: Corretores ECN/STP com spreads competitivos para XAUUSD
- Sessões de Negociação: As sessões de Londres e Nova York normalmente mostram os melhores resultados devido à maior liquidez e ação de preço mais clara
Melhorias Futuras:
Nas próximas versões, planejamos integrar tecnologia de aprendizado de máquina ONNX (Open Neural Network Exchange). Este componente avançado de IA analisará padrões históricos de preços e condições de mercado para fornecer uma camada adicional de validação de sinais. O sistema ONNX trabalhará junto com nossos filtros de ação de preço existentes, ajudando a identificar configurações de maior probabilidade aprendendo com milhares de cenários de negociação passados. Esta melhoria visa melhorar o timing de entrada e reduzir sinais falsos, particularmente durante condições de mercado voláteis onde a análise técnica tradicional pode ser menos confiável.