Infinity Gold MT5 EA

Infinity Gold EA é um Expert Advisor avançado projetado especificamente para negociar XAUUSD (Ouro) com gerenciamento de risco sofisticado e análise inteligente de ação de preço. O sistema combina dimensionamento dinâmico de posição baseado em ATR com trailing stops adaptativos, proteção automática de breakeven e filtros abrangentes de mercado para fornecer sinais de negociação confiáveis. Está otimizado para o timeframe M15 e é recomendado para contas a partir de $1,000 em diante.

Todas as negociações são rastreadas em tempo real. Veja a conta Infinity Live aqui: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Componentes Principais do Sistema:

  • Gerenciamento de Risco Avançado: Dimensionamento dinâmico de posição baseado em volatilidade ATR e percentual de risco por negociação, garantindo exposição de risco consistente em diferentes condições de mercado
  • Análise de Ação de Preço: Reconhecimento inteligente de padrões de candlestick combinado com análise de estrutura de mercado para identificar pontos de entrada de alta probabilidade
  • Trailing Stop Adaptativo: Sistema de trailing stop dinâmico que se ajusta com base nas condições de spread, protegendo lucros enquanto permite que as negociações se desenvolvam
  • Breakeven Automático: Move o stop loss para breakeven automaticamente quando as negociações atingem níveis de lucro especificados, eliminando o risco em posições vencedoras
  • Sistema de Saída Antecipada: Recurso opcional para fechar negociações antes que o stop loss seja atingido, capturando lucros parciais durante movimentos adversos
  • Fechamento Parcial: Fecha automaticamente uma porção da posição em alvos de lucro predefinidos, garantindo ganhos enquanto permite que a posição restante continue

Todos os cálculos são realizados exclusivamente em velas fechadas — sem repintura, sem atrasos.


Recursos de Proteção de Risco:

  • Limite de Perda Diária: Interrompe automaticamente a negociação quando a porcentagem máxima de perda diária é atingida
  • Proteção de Drawdown Máximo: Monitora o drawdown da conta e interrompe a negociação se os limites forem excedidos
  • Controle de Perdas Consecutivas: Reduz os tamanhos das posições após perdas consecutivas para proteger o capital
  • Filtro de Spread: Bloqueia negociações quando o spread excede níveis aceitáveis, especialmente importante para XAUUSD
  • Filtro de Notícias: Evita automaticamente negociar durante eventos de notícias de alto impacto para reduzir o risco de volatilidade


Estratégia de Negociação:

  • Sinais de Entrada: Baseados em padrões de candlestick, análise de estrutura de mercado e confirmação de momentum
  • Stops Baseados em ATR: Os níveis de stop loss e take profit se adaptam à volatilidade atual do mercado usando multiplicadores ATR
  • Alternativa de Pips Fixos: Opção para usar stops e alvos baseados em pips fixos quando o modo ATR está desabilitado
  • Filtragem de Sessões: Restrição opcional de negociação a sessões de mercado específicas (Londres, Nova York, Ásia)
  • Proteção de Negociação Oposta: Previne a abertura de posições BUY/SELL conflitantes simultaneamente


Interface Visual:

  • Painel de Informações: Exibição em tempo real do símbolo, timeframe, spread, saldo da conta, patrimônio e lucros totais
  • Design Temático Dourado: Interface minimalista elegante com texto dourado sobre fundo escuro
  • Monitoramento de Posição: Visualização clara do status atual de negociação e métricas da conta


Uso Recomendado:

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro) - especializado e otimizado para este instrumento
  • Timeframe: M15 (otimizado) - compatível com todos os timeframes, mas melhor desempenho no M15
  • Tamanho da Conta: Recomendado para contas a partir de $1,000 em diante
  • Requisitos do Corretor: Corretores ECN/STP com spreads competitivos para XAUUSD
  • Sessões de Negociação: As sessões de Londres e Nova York normalmente mostram os melhores resultados devido à maior liquidez e ação de preço mais clara


Melhorias Futuras:

Nas próximas versões, planejamos integrar tecnologia de aprendizado de máquina ONNX (Open Neural Network Exchange). Este componente avançado de IA analisará padrões históricos de preços e condições de mercado para fornecer uma camada adicional de validação de sinais. O sistema ONNX trabalhará junto com nossos filtros de ação de preço existentes, ajudando a identificar configurações de maior probabilidade aprendendo com milhares de cenários de negociação passados. Esta melhoria visa melhorar o timing de entrada e reduzir sinais falsos, particularmente durante condições de mercado voláteis onde a análise técnica tradicional pode ser menos confiável.

