Infinity Gold MT5 EA

Infinity Gold EA — это продвинутый советник, специально разработанный для торговли XAUUSD (Золото) с изощренным управлением рисками и интеллектуальным анализом ценового действия. Система сочетает динамическое определение размера позиции на основе ATR с адаптивными трейлинг-стопами, автоматической защитой безубыточности и комплексными рыночными фильтрами для предоставления надежных торговых сигналов. Оптимизирован для таймфрейма M15 и рекомендуется для счетов от $1,000 и выше.

Все сделки отслеживаются в реальном времени. Просмотрите живой счет Infinity здесь: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Ключевые компоненты системы:

  • Продвинутое управление рисками: Динамическое определение размера позиции на основе волатильности ATR и процентного риска на сделку, обеспечивающее постоянное воздействие риска в различных рыночных условиях
  • Анализ ценового действия: Интеллектуальное распознавание свечных паттернов в сочетании с анализом структуры рынка для выявления точек входа с высокой вероятностью
  • Адаптивный трейлинг-стоп: Динамическая система трейлинг-стопа, которая корректируется в зависимости от условий спреда, защищая прибыль, позволяя сделкам развиваться
  • Автоматический безубыток: Автоматически перемещает стоп-лосс на уровень безубыточности, когда сделки достигают указанных уровней прибыли, устраняя риск по прибыльным позициям
  • Система раннего выхода: Опциональная функция для закрытия сделок до достижения стоп-лосса, захватывая частичную прибыль во время неблагоприятных движений
  • Частичное закрытие: Автоматически закрывает часть позиции при предопределенных целях прибыли, закрепляя прибыль, позволяя оставшейся позиции продолжать движение

Все расчеты выполняются исключительно на закрытых свечах — без перерисовки, без задержек.


Функции защиты от рисков:

  • Лимит дневных потерь: Автоматически останавливает торговлю при достижении максимального процента дневных потерь
  • Защита от максимальной просадки: Отслеживает просадку счета и останавливает торговлю при превышении лимитов
  • Контроль последовательных потерь: Уменьшает размер позиций после последовательных потерь для защиты капитала
  • Фильтр спреда: Блокирует сделки, когда спред превышает приемлемые уровни, особенно важно для XAUUSD
  • Фильтр новостей: Автоматически избегает торговли во время событий с высоким влиянием новостей для снижения риска волатильности


Торговая стратегия:

  • Сигналы входа: На основе свечных паттернов, анализа структуры рынка и подтверждения импульса
  • Стопы на основе ATR: Уровни стоп-лосса и тейк-профита адаптируются к текущей волатильности рынка с использованием множителей ATR
  • Альтернатива фиксированных пунктов: Опция использования стопов и целей на основе фиксированных пунктов, когда режим ATR отключен
  • Фильтрация сессий: Опциональное ограничение торговли определенными торговыми сессиями (Лондон, Нью-Йорк, Азия)
  • Защита от противоположных сделок: Предотвращает открытие конфликтующих позиций BUY/SELL одновременно


Визуальный интерфейс:

  • Информационная панель: Отображение в реальном времени символа, таймфрейма, спреда, баланса счета, эквити и общей прибыли
  • Золотой дизайн: Элегантный минималистичный интерфейс с золотистым текстом на темном фоне
  • Мониторинг позиций: Четкая визуализация текущего статуса торговли и метрик счета


Рекомендации по использованию:

  • Символ: XAUUSD (Золото) — специализирован и оптимизирован для этого инструмента
  • Таймфрейм: M15 (оптимизирован) — совместим со всеми таймфреймами, но лучшая производительность на M15
  • Размер счета: Рекомендуется для счетов от $1,000 и выше
  • Требования к брокеру: ECN/STP брокеры с конкурентоспособными спредами для XAUUSD
  • Торговые сессии: Лондонская и Нью-Йоркская сессии обычно показывают лучшие результаты благодаря более высокой ликвидности и более четкому ценовому действию


Будущие улучшения:

В будущих версиях мы планируем интегрировать технологию машинного обучения ONNX (Open Neural Network Exchange). Этот продвинутый компонент ИИ будет анализировать исторические ценовые паттерны и рыночные условия для предоставления дополнительного слоя валидации сигналов. Система ONNX будет работать вместе с нашими существующими фильтрами ценового действия, помогая выявлять настройки с более высокой вероятностью, обучаясь на тысячах прошлых торговых сценариев. Это улучшение направлено на улучшение времени входа и сокращение ложных сигналов, особенно в волатильных рыночных условиях, где традиционный технический анализ может быть менее надежным.

