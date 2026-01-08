Infinity Gold MT5 EA

Все сделки отслеживаются в реальном времени. Просмотрите живой счет Infinity здесь: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor



Ключевые компоненты системы:

Продвинутое управление рисками: Динамическое определение размера позиции на основе волатильности ATR и процентного риска на сделку, обеспечивающее постоянное воздействие риска в различных рыночных условиях

Динамическое определение размера позиции на основе волатильности ATR и процентного риска на сделку, обеспечивающее постоянное воздействие риска в различных рыночных условиях Анализ ценового действия: Интеллектуальное распознавание свечных паттернов в сочетании с анализом структуры рынка для выявления точек входа с высокой вероятностью

Интеллектуальное распознавание свечных паттернов в сочетании с анализом структуры рынка для выявления точек входа с высокой вероятностью Адаптивный трейлинг-стоп: Динамическая система трейлинг-стопа, которая корректируется в зависимости от условий спреда, защищая прибыль, позволяя сделкам развиваться

Динамическая система трейлинг-стопа, которая корректируется в зависимости от условий спреда, защищая прибыль, позволяя сделкам развиваться Автоматический безубыток: Автоматически перемещает стоп-лосс на уровень безубыточности, когда сделки достигают указанных уровней прибыли, устраняя риск по прибыльным позициям

Автоматически перемещает стоп-лосс на уровень безубыточности, когда сделки достигают указанных уровней прибыли, устраняя риск по прибыльным позициям Система раннего выхода: Опциональная функция для закрытия сделок до достижения стоп-лосса, захватывая частичную прибыль во время неблагоприятных движений

Опциональная функция для закрытия сделок до достижения стоп-лосса, захватывая частичную прибыль во время неблагоприятных движений Частичное закрытие: Автоматически закрывает часть позиции при предопределенных целях прибыли, закрепляя прибыль, позволяя оставшейся позиции продолжать движение

— это продвинутый советник, специально разработанный для торговлис изощренным управлением рисками и интеллектуальным анализом ценового действия. Система сочетает динамическое определение размера позиции на основе ATR с адаптивными трейлинг-стопами, автоматической защитой безубыточности и комплексными рыночными фильтрами для предоставления надежных торговых сигналов. Оптимизирован дляи рекомендуется для счетов оти выше.

Все расчеты выполняются исключительно на закрытых свечах — без перерисовки, без задержек.



Функции защиты от рисков:

Лимит дневных потерь: Автоматически останавливает торговлю при достижении максимального процента дневных потерь

Автоматически останавливает торговлю при достижении максимального процента дневных потерь Защита от максимальной просадки: Отслеживает просадку счета и останавливает торговлю при превышении лимитов

Отслеживает просадку счета и останавливает торговлю при превышении лимитов Контроль последовательных потерь: Уменьшает размер позиций после последовательных потерь для защиты капитала

Уменьшает размер позиций после последовательных потерь для защиты капитала Фильтр спреда: Блокирует сделки, когда спред превышает приемлемые уровни, особенно важно для XAUUSD

Блокирует сделки, когда спред превышает приемлемые уровни, особенно важно для XAUUSD Фильтр новостей: Автоматически избегает торговли во время событий с высоким влиянием новостей для снижения риска волатильности



Торговая стратегия:

Сигналы входа: На основе свечных паттернов, анализа структуры рынка и подтверждения импульса

На основе свечных паттернов, анализа структуры рынка и подтверждения импульса Стопы на основе ATR: Уровни стоп-лосса и тейк-профита адаптируются к текущей волатильности рынка с использованием множителей ATR

Уровни стоп-лосса и тейк-профита адаптируются к текущей волатильности рынка с использованием множителей ATR Альтернатива фиксированных пунктов: Опция использования стопов и целей на основе фиксированных пунктов, когда режим ATR отключен

Опция использования стопов и целей на основе фиксированных пунктов, когда режим ATR отключен Фильтрация сессий: Опциональное ограничение торговли определенными торговыми сессиями (Лондон, Нью-Йорк, Азия)

Опциональное ограничение торговли определенными торговыми сессиями (Лондон, Нью-Йорк, Азия) Защита от противоположных сделок: Предотвращает открытие конфликтующих позиций BUY/SELL одновременно



Визуальный интерфейс:

Информационная панель: Отображение в реальном времени символа, таймфрейма, спреда, баланса счета, эквити и общей прибыли

Отображение в реальном времени символа, таймфрейма, спреда, баланса счета, эквити и общей прибыли Золотой дизайн: Элегантный минималистичный интерфейс с золотистым текстом на темном фоне

Элегантный минималистичный интерфейс с золотистым текстом на темном фоне Мониторинг позиций: Четкая визуализация текущего статуса торговли и метрик счета



Рекомендации по использованию:

Символ: XAUUSD (Золото) — специализирован и оптимизирован для этого инструмента

XAUUSD (Золото) — специализирован и оптимизирован для этого инструмента Таймфрейм: M15 (оптимизирован) — совместим со всеми таймфреймами, но лучшая производительность на M15

M15 (оптимизирован) — совместим со всеми таймфреймами, но лучшая производительность на M15 Размер счета: Рекомендуется для счетов от $1,000 и выше

Рекомендуется для счетов от $1,000 и выше Требования к брокеру: ECN/STP брокеры с конкурентоспособными спредами для XAUUSD

ECN/STP брокеры с конкурентоспособными спредами для XAUUSD Торговые сессии: Лондонская и Нью-Йоркская сессии обычно показывают лучшие результаты благодаря более высокой ликвидности и более четкому ценовому действию



Будущие улучшения:

В будущих версиях мы планируем интегрировать технологию машинного обучения ONNX (Open Neural Network Exchange). Этот продвинутый компонент ИИ будет анализировать исторические ценовые паттерны и рыночные условия для предоставления дополнительного слоя валидации сигналов. Система ONNX будет работать вместе с нашими существующими фильтрами ценового действия, помогая выявлять настройки с более высокой вероятностью, обучаясь на тысячах прошлых торговых сценариев. Это улучшение направлено на улучшение времени входа и сокращение ложных сигналов, особенно в волатильных рыночных условиях, где традиционный технический анализ может быть менее надежным.