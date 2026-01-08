Infinity Gold MT5 EA
- Эксперты
- Leandro Bernardez Camero
- Версия: 1.40
- Активации: 10
Все сделки отслеживаются в реальном времени. Просмотрите живой счет Infinity здесь: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor
Ключевые компоненты системы:
- Продвинутое управление рисками: Динамическое определение размера позиции на основе волатильности ATR и процентного риска на сделку, обеспечивающее постоянное воздействие риска в различных рыночных условиях
- Анализ ценового действия: Интеллектуальное распознавание свечных паттернов в сочетании с анализом структуры рынка для выявления точек входа с высокой вероятностью
- Адаптивный трейлинг-стоп: Динамическая система трейлинг-стопа, которая корректируется в зависимости от условий спреда, защищая прибыль, позволяя сделкам развиваться
- Автоматический безубыток: Автоматически перемещает стоп-лосс на уровень безубыточности, когда сделки достигают указанных уровней прибыли, устраняя риск по прибыльным позициям
- Система раннего выхода: Опциональная функция для закрытия сделок до достижения стоп-лосса, захватывая частичную прибыль во время неблагоприятных движений
- Частичное закрытие: Автоматически закрывает часть позиции при предопределенных целях прибыли, закрепляя прибыль, позволяя оставшейся позиции продолжать движение
Все расчеты выполняются исключительно на закрытых свечах — без перерисовки, без задержек.
Функции защиты от рисков:
- Лимит дневных потерь: Автоматически останавливает торговлю при достижении максимального процента дневных потерь
- Защита от максимальной просадки: Отслеживает просадку счета и останавливает торговлю при превышении лимитов
- Контроль последовательных потерь: Уменьшает размер позиций после последовательных потерь для защиты капитала
- Фильтр спреда: Блокирует сделки, когда спред превышает приемлемые уровни, особенно важно для XAUUSD
- Фильтр новостей: Автоматически избегает торговли во время событий с высоким влиянием новостей для снижения риска волатильности
Торговая стратегия:
- Сигналы входа: На основе свечных паттернов, анализа структуры рынка и подтверждения импульса
- Стопы на основе ATR: Уровни стоп-лосса и тейк-профита адаптируются к текущей волатильности рынка с использованием множителей ATR
- Альтернатива фиксированных пунктов: Опция использования стопов и целей на основе фиксированных пунктов, когда режим ATR отключен
- Фильтрация сессий: Опциональное ограничение торговли определенными торговыми сессиями (Лондон, Нью-Йорк, Азия)
- Защита от противоположных сделок: Предотвращает открытие конфликтующих позиций BUY/SELL одновременно
Визуальный интерфейс:
- Информационная панель: Отображение в реальном времени символа, таймфрейма, спреда, баланса счета, эквити и общей прибыли
- Золотой дизайн: Элегантный минималистичный интерфейс с золотистым текстом на темном фоне
- Мониторинг позиций: Четкая визуализация текущего статуса торговли и метрик счета
Рекомендации по использованию:
- Символ: XAUUSD (Золото) — специализирован и оптимизирован для этого инструмента
- Таймфрейм: M15 (оптимизирован) — совместим со всеми таймфреймами, но лучшая производительность на M15
- Размер счета: Рекомендуется для счетов от $1,000 и выше
- Требования к брокеру: ECN/STP брокеры с конкурентоспособными спредами для XAUUSD
- Торговые сессии: Лондонская и Нью-Йоркская сессии обычно показывают лучшие результаты благодаря более высокой ликвидности и более четкому ценовому действию
Будущие улучшения:
В будущих версиях мы планируем интегрировать технологию машинного обучения ONNX (Open Neural Network Exchange). Этот продвинутый компонент ИИ будет анализировать исторические ценовые паттерны и рыночные условия для предоставления дополнительного слоя валидации сигналов. Система ONNX будет работать вместе с нашими существующими фильтрами ценового действия, помогая выявлять настройки с более высокой вероятностью, обучаясь на тысячах прошлых торговых сценариев. Это улучшение направлено на улучшение времени входа и сокращение ложных сигналов, особенно в волатильных рыночных условиях, где традиционный технический анализ может быть менее надежным.