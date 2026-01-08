Infinity Gold MT5 EA
- Experts
- Leandro Bernardez Camero
- Versione: 1.40
- Attivazioni: 10
Tutte le operazioni sono tracciate in tempo reale. Visualizza il conto Infinity Live qui: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor
Componenti Chiave del Sistema:
- Gestione Avanzata del Rischio: Dimensionamento dinamico delle posizioni basato sulla volatilità ATR e percentuale di rischio per operazione, garantendo un'esposizione al rischio coerente in diverse condizioni di mercato
- Analisi dell'Azione dei Prezzi: Riconoscimento intelligente dei pattern delle candele combinato con l'analisi della struttura di mercato per identificare punti di ingresso ad alta probabilità
- Trailing Stop Adattivo: Sistema di trailing stop dinamico che si adatta in base alle condizioni dello spread, proteggendo i profitti mentre consente alle operazioni di svilupparsi
- Breakeven Automatico: Sposta automaticamente lo stop loss al breakeven quando le operazioni raggiungono livelli di profitto specificati, eliminando il rischio sulle posizioni vincenti
- Sistema di Uscita Anticipata: Funzionalità opzionale per chiudere le operazioni prima che lo stop loss venga raggiunto, catturando profitti parziali durante movimenti avversi
- Chiusura Parziale: Chiude automaticamente una porzione della posizione agli obiettivi di profitto predefiniti, assicurando i guadagni mentre consente alla posizione rimanente di continuare
Tutti i calcoli vengono eseguiti esclusivamente su candele chiuse — nessun repainting, nessun ritardo.
Funzionalità di Protezione dal Rischio:
- Limite di Perdita Giornaliera: Interrompe automaticamente il trading quando viene raggiunta la percentuale massima di perdita giornaliera
- Protezione del Drawdown Massimo: Monitora il drawdown del conto e interrompe il trading se i limiti vengono superati
- Controllo delle Perdite Consecutive: Riduce le dimensioni delle posizioni dopo perdite consecutive per proteggere il capitale
- Filtro Spread: Blocca le operazioni quando lo spread supera livelli accettabili, particolarmente importante per XAUUSD
- Filtro Notizie: Evita automaticamente di operare durante eventi di notizie ad alto impatto per ridurre il rischio di volatilità
Strategia di Trading:
- Segnali di Ingresso: Basati su pattern di candele, analisi della struttura di mercato e conferma del momentum
- Stop Basati su ATR: I livelli di stop loss e take profit si adattano alla volatilità attuale del mercato utilizzando moltiplicatori ATR
- Alternativa Pips Fissi: Opzione per utilizzare stop e obiettivi basati su pips fissi quando la modalità ATR è disabilitata
- Filtraggio delle Sessioni: Restrizione opzionale del trading a sessioni di mercato specifiche (Londra, New York, Asia)
- Protezione dalle Operazioni Opposte: Previene l'apertura simultanea di posizioni BUY/SELL in conflitto
Interfaccia Visiva:
- Pannello Informazioni: Visualizzazione in tempo reale del simbolo, timeframe, spread, saldo del conto, equity e profitti totali
- Design a Tema Oro: Interfaccia minimalista elegante con testo dorato su sfondo scuro
- Monitoraggio Posizioni: Visualizzazione chiara dello stato attuale del trading e delle metriche del conto
Utilizzo Consigliato:
- Simbolo: XAUUSD (Oro) - specializzato e ottimizzato per questo strumento
- Timeframe: M15 (ottimizzato) - compatibile con tutti i timeframe ma migliori prestazioni su M15
- Dimensione del Conto: Raccomandato per conti a partire da $1,000 in su
- Requisiti del Broker: Broker ECN/STP con spread competitivi per XAUUSD
- Sessioni di Trading: Le sessioni di Londra e New York mostrano tipicamente i migliori risultati grazie a maggiore liquidità e azione dei prezzi più chiara
Miglioramenti Futuri:
Nelle prossime versioni, prevediamo di integrare la tecnologia di machine learning ONNX (Open Neural Network Exchange). Questo componente AI avanzato analizzerà pattern di prezzi storici e condizioni di mercato per fornire uno strato aggiuntivo di validazione dei segnali. Il sistema ONNX funzionerà insieme ai nostri filtri di azione dei prezzi esistenti, aiutando a identificare setup a più alta probabilità apprendendo da migliaia di scenari di trading passati. Questo miglioramento mira a migliorare il timing di ingresso e ridurre i segnali falsi, in particolare durante condizioni di mercato volatili dove l'analisi tecnica tradizionale può essere meno affidabile.