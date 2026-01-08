Infinity Gold MT5 EA

Minotaur Waves Signal Leandro Bernardez Camero Indicatori

Minotaur Waves è un indicatore avanzato di analisi di mercato progettato per rilevare potenziali punti di inversione e confermare con alta precisione i cambiamenti di direzione del prezzo. Il sistema combina la potenza del Minotaur Oscillator con una struttura dinamica di bande adattive, offrendo segnali visivi chiari e affidabili per decisioni di ingresso ben fondate. È compatibile con tutte le coppie di valute, con prestazioni ottimali su EURUSD, GBPUSD e USDJPY nei timeframe M1, M5, M15 e M30