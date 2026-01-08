Infinity Gold MT5 EA

Infinity Gold EA è un Expert Advisor avanzato progettato specificamente per il trading di XAUUSD (Oro) con gestione del rischio sofisticata e analisi intelligente dell'azione dei prezzi. Il sistema combina dimensionamento dinamico delle posizioni basato su ATR con trailing stop adattivi, protezione automatica del breakeven e filtri di mercato completi per fornire segnali di trading affidabili. È ottimizzato per il timeframe M15 ed è raccomandato per conti a partire da $1,000 in su.

Tutte le operazioni sono tracciate in tempo reale. Visualizza il conto Infinity Live qui: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Componenti Chiave del Sistema:

  • Gestione Avanzata del Rischio: Dimensionamento dinamico delle posizioni basato sulla volatilità ATR e percentuale di rischio per operazione, garantendo un'esposizione al rischio coerente in diverse condizioni di mercato
  • Analisi dell'Azione dei Prezzi: Riconoscimento intelligente dei pattern delle candele combinato con l'analisi della struttura di mercato per identificare punti di ingresso ad alta probabilità
  • Trailing Stop Adattivo: Sistema di trailing stop dinamico che si adatta in base alle condizioni dello spread, proteggendo i profitti mentre consente alle operazioni di svilupparsi
  • Breakeven Automatico: Sposta automaticamente lo stop loss al breakeven quando le operazioni raggiungono livelli di profitto specificati, eliminando il rischio sulle posizioni vincenti
  • Sistema di Uscita Anticipata: Funzionalità opzionale per chiudere le operazioni prima che lo stop loss venga raggiunto, catturando profitti parziali durante movimenti avversi
  • Chiusura Parziale: Chiude automaticamente una porzione della posizione agli obiettivi di profitto predefiniti, assicurando i guadagni mentre consente alla posizione rimanente di continuare

Tutti i calcoli vengono eseguiti esclusivamente su candele chiuse — nessun repainting, nessun ritardo.


Funzionalità di Protezione dal Rischio:

  • Limite di Perdita Giornaliera: Interrompe automaticamente il trading quando viene raggiunta la percentuale massima di perdita giornaliera
  • Protezione del Drawdown Massimo: Monitora il drawdown del conto e interrompe il trading se i limiti vengono superati
  • Controllo delle Perdite Consecutive: Riduce le dimensioni delle posizioni dopo perdite consecutive per proteggere il capitale
  • Filtro Spread: Blocca le operazioni quando lo spread supera livelli accettabili, particolarmente importante per XAUUSD
  • Filtro Notizie: Evita automaticamente di operare durante eventi di notizie ad alto impatto per ridurre il rischio di volatilità


Strategia di Trading:

  • Segnali di Ingresso: Basati su pattern di candele, analisi della struttura di mercato e conferma del momentum
  • Stop Basati su ATR: I livelli di stop loss e take profit si adattano alla volatilità attuale del mercato utilizzando moltiplicatori ATR
  • Alternativa Pips Fissi: Opzione per utilizzare stop e obiettivi basati su pips fissi quando la modalità ATR è disabilitata
  • Filtraggio delle Sessioni: Restrizione opzionale del trading a sessioni di mercato specifiche (Londra, New York, Asia)
  • Protezione dalle Operazioni Opposte: Previene l'apertura simultanea di posizioni BUY/SELL in conflitto


Interfaccia Visiva:

  • Pannello Informazioni: Visualizzazione in tempo reale del simbolo, timeframe, spread, saldo del conto, equity e profitti totali
  • Design a Tema Oro: Interfaccia minimalista elegante con testo dorato su sfondo scuro
  • Monitoraggio Posizioni: Visualizzazione chiara dello stato attuale del trading e delle metriche del conto


Utilizzo Consigliato:

  • Simbolo: XAUUSD (Oro) - specializzato e ottimizzato per questo strumento
  • Timeframe: M15 (ottimizzato) - compatibile con tutti i timeframe ma migliori prestazioni su M15
  • Dimensione del Conto: Raccomandato per conti a partire da $1,000 in su
  • Requisiti del Broker: Broker ECN/STP con spread competitivi per XAUUSD
  • Sessioni di Trading: Le sessioni di Londra e New York mostrano tipicamente i migliori risultati grazie a maggiore liquidità e azione dei prezzi più chiara


Miglioramenti Futuri:

Nelle prossime versioni, prevediamo di integrare la tecnologia di machine learning ONNX (Open Neural Network Exchange). Questo componente AI avanzato analizzerà pattern di prezzi storici e condizioni di mercato per fornire uno strato aggiuntivo di validazione dei segnali. Il sistema ONNX funzionerà insieme ai nostri filtri di azione dei prezzi esistenti, aiutando a identificare setup a più alta probabilità apprendendo da migliaia di scenari di trading passati. Questo miglioramento mira a migliorare il timing di ingresso e ridurre i segnali falsi, in particolare durante condizioni di mercato volatili dove l'analisi tecnica tradizionale può essere meno affidabile.

Altri dall’autore
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Minotaur Waves è un indicatore avanzato di analisi di mercato progettato per rilevare potenziali punti di inversione e confermare con alta precisione i cambiamenti di direzione del prezzo. Il sistema combina la potenza del Minotaur Oscillator con una struttura dinamica di bande adattive, offrendo segnali visivi chiari e affidabili per decisioni di ingresso ben fondate. È compatibile con tutte le coppie di valute, con prestazioni ottimali su EURUSD, GBPUSD e USDJPY nei timeframe M1, M5, M15 e M30
Full Scalping Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
FullScalping è un indicatore che non ridisegna e non disegna retroattivamente , appositamente progettato per generare entrate di scalping COSTANTI in qualsiasi mercato. Perfetto per i trader aggressivi che cercano azione ininterrotta! Unisciti al canale per rimanere aggiornato con informazioni esclusive e aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Noterai che dà segnali su quasi ogni candela , confermando la tendenza o segnalando ritracciamenti chiave. È come avere un rada
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Gold Flux Signal – Indicatore di segnali senza repaint per XAUUSD Progettato per un'esecuzione chiara dei segnali – Gold Flux Signal è stato creato per fornire segnali chiari e stabili su XAUUSD , senza repaint né backpainting – È stato progettato specificamente per strategie di trend-following e breakout, evitando rumori e grafici sovraccarichi – L'indicatore opera esclusivamente su candele chiuse – Ottimizzato per i timeframe M1, M5 e H1 Segnali visivi stabili – Una volta generato, il se
Sniper Flip Zones
Leandro Bernardez Camero
5 (2)
Indicatori
Sniper Flip Zones – Sistema di segnali BUY/SELL ultra precisi Ho progettato Sniper Flip Zones per generare segnali di ACQUISTO e VENDITA estremamente precisi, individuando i momenti in cui il momentum cambia bruscamente nei mercati in trend o laterali. Funziona in modo eccellente su XAUUSD nei timeframe M1/M5, ma può essere utilizzato su qualsiasi coppia o timeframe grazie ai parametri configurabili. Unisciti al canale per restare aggiornato: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor L
Delta Trigger Indicator
Leandro Bernardez Camero
5 (1)
Indicatori
Indicatore Delta Trigger Segnali chiari. Avvisi rapidi. Nessun repaint. Delta Trigger è un indicatore a frecce di precisione che reagisce istantaneamente ai cambiamenti di tendenza, utilizzando le linee DI+ e DI– dell’indicatore ADX. Fornisce segnali di acquisto/vendita puliti — senza repaint, senza ritardi e senza scomparire. Coppia consigliata: XAUUSD Delta Trigger funziona perfettamente su tutte le coppie Forex e su tutti i timeframe (da M1 a H4 e oltre), ma dà il meglio di sé su XAUUSD,
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Experts
TikiPip EA – Stabilità Totale con Gestione del Rischio Controllata Ho sviluppato TikiPip EA per i trader che danno valore alla stabilità e a una gestione responsabile del capitale. Non promette risultati miracolosi, ma punta a offrire una performance mensile costante, sempre mantenendo il controllo sul capitale. È uno strumento solido che opera 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, con un’intelligenza adattiva basata sulla volatilità, che gli consente di adattarsi a qualsiasi tipo di m
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Questo indicatore è stato progettato per uno scalping aggressivo e per entrate rapide nelle opzioni binarie , generando segnali su ogni candela in modo da sapere esattamente cosa sta succedendo in ogni momento. Unisciti al canale Happy Scalping: MQL5 Non ripinta : il segnale della candela attuale viene generato in tempo reale , il che significa che può cambiare mentre la candela è ancora in formazione, a seconda che il prezzo salga o scenda rispetto alla chiusura della candela precedente. Tutt
Impulse Hunter Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
IMPULSE HUNTER Impulse Hunter è un indicatore di trading dinamico che monitora i movimenti dei prezzi durante le sessioni di trading globali più attive – Asia , Londra e New York – e mette in evidenza i momenti in cui l'impulso rompe livelli importanti . Invece di fare affidamento su ipotesi, i trader ricevono una struttura visiva chiara : zone di rottura basate sulle sessioni , obiettivi di profitto scalati e livelli di stop-loss adattivi che vengono regolati per ogni coppia di valute. Unisciti
BTC Turbo Entry System
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
SISTEMA DI INGRESSO TURBO Segnali Crypto ad Alta Velocità – Funziona anche con le Coppie Forex Il sistema Turbo Entry è stato creato pensando alle criptovalute – in particolare BTC/USD , ma è anche completamente compatibile con le principali coppie del mercato Forex . È ottimizzato per scalping di precisione , con segnali che non ripetono e senza ritardo tra l'azione del prezzo e l'avviso visivo. Zero congetture, zero template, logica chiara . Basta trascinare l'indicatore sul grafico e si c
Ghost Entry Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Ghost Entry Signal è un indicatore di seguimento della tendenza non ripitturante, progettato per inserimenti di operazioni ad alta precisione. Combina la rilevazione dinamica del momentum, i filtri dell'azione dei prezzi e una logica proprietaria di alternanza per evitare i falsi positivi e fornire segnali di ACQUISTO/VENDITA chiari. Funziona al meglio su EURUSD, USDJPY e GBPUSD attraverso i periodi di tempo M1, M5, M15 e M30 . Rimani informato: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor
Switch Strike Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
SwitchStrike Signal – Panoramica dell'Indicatore Il SwitchStrike Signal è un indicatore personalizzato sviluppato per MetaTrader 4 (MT4), progettato per aiutare i trader a identificare potenziali inversioni di tendenza analizzando i movimenti dei prezzi e la volatilità. Unisciti al canale per restare aggiornato sulle novità:  https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Logica di base e Funzionalità All'inizio, l'indicatore imposta diversi buffer per memorizzare i dati calcolati, inclus
Break Axis Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
BreakAxis — Segnali di Precisione nel Punto di Inversione Unisciti al canale per non perdere nessuna novità: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Logica del Segnale Basata sull'Attraversamento dell'Asse BreakAxis Signal è stato progettato per rilevare cambiamenti direzionali basati sull'incrocio dell'asse zero. Le transizioni dell'istogramma vengono utilizzate per evidenziare potenziali cambiamenti di momentum, supportate da una conferma visiva tramite frecce direzionali. Confer
Neon Crossover Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Neon Crossover – Indicatore dinamico di momentum e inversione Unisciti al canale per restare aggiornato: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Neon Crossover è un indicatore multifunzionale progettato per rilevare con precisione inversioni di momentum e condizioni estreme. Analizza a fondo il comportamento dei prezzi utilizzando una logica complessa di pressione al rialzo/ribasso, combinata con un filtro dinamico e le Bande di Bollinger (BBs). È ottimizzato per scalping e strategie i
Tiger Trend
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Tiger Trend – Indicatore di inversione di tendenza basato su intervallo dinamico Unisciti al canale per restare aggiornato: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Tiger Trend è un indicatore dinamico di tendenza progettato per rilevare potenziali inversioni di trend basandosi su livelli adattivi di supporto e resistenza calcolati a partire dagli intervalli di prezzo recenti. Aiuta i trader a identificare quando il momentum potrebbe cambiare, analizzando le chiusure dei prezzi rispetto
SwingTracer Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
SwingTracer – Indicatore dinamico di inversione di tendenza basato sulla gamma Unisciti al canale per restare aggiornato: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor SwingTracer è un indicatore dinamico progettato per rilevare potenziali inversioni di tendenza basate su livelli di supporto e resistenza adattivi calcolati dalle recenti gamme di prezzo. Aiuta i trader a identificare quando il momentum potrebbe cambiare, analizzando i prezzi di chiusura rispetto a queste soglie dinamiche. Co
Zone Hunter
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Zone Hunter – Indicatore di segnale di rottura e di rientro nella fascia Unisciti al canale per rimanere aggiornato: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Zone Hunter è un indicatore smart basato sull’azione del prezzo che identifica segnali di rottura e potenziali opportunità di rientro basate su zone di prezzo adattive. Aiuta i trader a individuare i momenti in cui il prezzo supera livelli dinamici di supporto o resistenza per poi ritornare offrendo ulteriori possibilità di ingress
Signal Zero
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Signal Zero – Oscillatore di Momentum Multi-Dimensionale Unisciti al canale per rimanere aggiornato: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Signal Zero è un oscillatore basato sul momentum progettato per aiutare i trader a identificare i cambiamenti nel sentiment di mercato attraverso un'analisi multilivello delle medie mobili, dei crossover di segnale e delle transizioni del momentum intorno alla linea zero. L'indicatore è altamente reattivo, adatto a tutti i timeframe e strumenti, d
MFI Pulse Pro
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
MFI Pulse Pro – Indicatore di Momentum Basato sul Money Flow Index Unisciti al canale per rimanere aggiornato: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor MFI Pulse Pro è un indicatore di momentum basato sul Money Flow Index (MFI), progettato per individuare visivamente le zone di ipercomprato e ipervenduto e rilevare potenziali punti di inversione. È compatibile con tutti gli strumenti finanziari ed è ottimizzato per timeframe da M1 a M30 . Principali caratteristiche: Periodo MFI persona
Trend Strategy Pro System MT5
Leandro Bernardez Camero
Indicatori
Trend Strategy Pro è un potente indicatore multi-strategia che combina tre metodologie di trading avanzate in uno strumento completo. Con tecnologia non-repainting e non-backpainting , fornisce segnali affidabili per inversioni di tendenza, divergenze e pattern di candele, aiutando i trader a prendere decisioni informate con fiducia in qualsiasi ambiente di mercato. Unisciti al canale per rimanere aggiornato con informazioni esclusive e aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadv
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione