RRR with Last Order for MT4

Risk-Reward Ratio mit Last Order Indikator für MetaTrader 4



Der Risk-Reward Ratio with Last Order (RRO) Indikator ist ein praktisches Handelsinstrument, das Händlern hilft, das Risiko-Ertrags-Verhältnis ihres letzten Handels auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform genau zu messen.

Dieser Indikator analysiert den Abstand zwischen dem Einstiegskurs und dem Stop-Loss und vergleicht ihn dann mit dem Take-Profit-Level. Auf der Grundlage dieser Werte berechnet er automatisch das Risiko-Rendite-Verhältnis (R/R) und zeigt es in der oberen linken Ecke des Charts an. Da der RRO-Indikator einen sofortigen Einblick in das Handelsrisiko bietet, unterstützt er eine bessere Entscheidungsfindung und ein disziplinierteres Handelsmanagement.

Indikator-Übersicht



Funktion Beschreibung Kategorie Kapitalmanagement, Handelswerkzeug, Risikomanagement Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Anfänger Indikator-Typ Einstieg & Ausstieg Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Kompatibel mit allen Handelsstilen Märkte Forex, Rohstoffe, Indizes

Beispiel für Kaufhandel

Wenn ein Händler auf einem 1-Minuten-Chart von Ethereum eine schwebende Order mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels platziert, berechnet der RRO-Indikator sofort das Risiko-Ertrags-Verhältnis und zeigt es an. Der in Echtzeit auf dem Chart angezeigte Wert ermöglicht es Händlern, die potenzielle Rentabilität schnell einzuschätzen und das Risiko effektiver zu verwalten, bevor es zu einer Kursbewegung kommt.

Beispiel eines Verkaufsgeschäfts

Beispiel: Auf einem 30-Minuten-Chart von Solana gibt ein Händler einen schwebenden Verkaufsauftrag bei 132,67 mit einem Stop-Loss bei 134,57 und einem Take-Profit bei 120,09 ein. Der Risk-Reward Ratio mit Last Order Indicator berechnet ein R/R-Verhältnis von 1:6,62. Dieses klare Verhältnis hilft Händlern, die Handelsqualität zu bewerten, die Kapitalallokation zu verbessern und sich auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren.

Indikator-Einstellungen (RRO)

Anzeige-Einstellungen

Themenauswahl : Wählen Sie das bevorzugte Indikatorthema

Auftrags-Einstellungen : Handelsauftragseinstellungen anpassen

Magische Zahl-Filter : Aktivieren Sie die Filterung für bestimmte Trades

Magische Zahl Wert : Berechnungen auf ausgewählte magische Zahlen anwenden

Kommentar-Filter : Aktivieren oder Deaktivieren der kommentarbasierten Handelsfilterung

Kommentar-Wert : Beschränken Sie die Berechnungen auf Aufträge mit einem bestimmten Kommentar

Box-Einstellungen

Position : Legen Sie die Position des Indikatorfeldes fest

X / Y-Koordinaten : Feinabstimmung der Platzierung in Pixeln

Größe des Feldes : Breite und Höhe einstellen

Schriftart-Einstellungen : Anpassen von Schriftart und -größe

Farboptionen : Ändern Sie Text-, Hintergrund- und Rahmenfarben

Hintergrundfeld : Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hintergrundfeld

Zusammenfassung



Der RRO-Indikator (Risk-Reward Ratio with Last Order) ist eine zuverlässige Lösung für Händler, die präzise Risiko-Ertrags-Berechnungen in Echtzeit direkt auf ihren MT4-Charts wünschen. Durch die kontinuierliche Überwachung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels hilft dieser Indikator Händlern, ein diszipliniertes Risikomanagement aufrechtzuerhalten und die allgemeine Handelskonsistenz zu verbessern.

Die Integration des RRO-Indikators in Ihren Trading-Workflow ermöglicht eine strukturiertere Entscheidungsfindung, ein optimiertes Kapitalmanagement und eine stärkere Konzentration auf qualitativ hochwertige Handels-Setups.