RRR with Last Order for MT4
- Indicadores
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Indicador de Relación Riesgo-Recompensa con Última Orden para MetaTrader 4
El indicador de relación riesgo-recompensa con última orden (RRO ) es una práctica herramienta de negociación diseñada para ayudar a los operadores a medir con precisión la relación riesgo-recompensa de su operación más reciente en la plataforma MetaTrader 4 (MT4).
Este indicador analiza la distancia entre el precio de entrada y el stop loss, y luego la compara con el nivel de take profit. Basándose en estos valores, calcula y muestra automáticamente la relación riesgo-recompensa (R/R) en la esquina superior izquierda del gráfico. Al proporcionar una visión instantánea del riesgo de la operación, el indicador RRO facilita la toma de decisiones y una gestión más disciplinada de las operaciones.
Visión general del indicador
|
Característica
|
Descripción
|
Categoría
|
Gestión de capital, Herramienta de negociación, Gestión de riesgos
|
Plataforma
|
MetaTrader 4
|
Nivel de habilidad
|
Principiante
|
Tipo de indicador
|
Entrada y Salida
|
Marco temporal
|
Multi-marco de tiempo
|
Estilo de negociación
|
Compatible con todos los estilos de negociación
|
Mercados
|
Divisas, Materias Primas, Índices
Ejemplo de operación de compra
En un gráfico de Ethereum de 1 minuto, cuando un operador coloca una orden pendiente con niveles predefinidos de stop loss y take profit, el indicador RRO calcula y muestra inmediatamente la relación riesgo-recompensa. El valor en tiempo real que se muestra en el gráfico permite a los operadores evaluar rápidamente la rentabilidad potencial y gestionar el riesgo de forma más eficaz antes de que se produzca el movimiento del precio.
Ejemplo de operación de venta
Por ejemplo, en un gráfico de Solana de 30 minutos, un operador establece una orden de venta pendiente en 132,67, con un stop loss en 134,57 y un take profit en 120,09. El indicador Risk-Reward Ratio with Last Order calcula una relación R/R de 1:6,62. Esta clara relación ayuda a los operadores a evaluar la calidad de las operaciones, mejorar la asignación de capital y centrarse en las configuraciones de alta probabilidad.
Configuración del indicador (RRO)
Configuración de la pantalla
- Selección de Tema: Elija el tema preferido para el indicador
- Configuración de órdenes: Personalice las preferencias de la orden de operación
- Filtro de números mágicos: Activar el filtrado para operaciones específicas
- Valor del número mágico: Aplicar cálculos a los números mágicos seleccionados
- Filtro de comentarios: Activar o desactivar el filtrado de operaciones basado en comentarios
- Valor de comentario: Restringir los cálculos a las órdenes con un comentario específico
Ajustes de caja
- Posición: Establecer la ubicación del panel de indicadores
- Coordenadas X / Y: Ajuste la ubicación en píxeles
- Tamaño del recuadro: Ajustar anchura y altura
- Ajustes de fuente: Personalizar tipo y tamaño de fuente
- Opciones de color: Modificar colores de texto, fondo y borde
- Cuadro de fondo: Activar o desactivar el panel de fondo
Resumen
El indicador Risk-Reward Ratio with Last Order (RRO) es una solución fiable para los operadores que desean cálculos de riesgo-recompensa precisos y en tiempo real directamente en sus gráficos MT4. Al supervisar continuamente los niveles de stop loss y take profit, este indicador ayuda a los operadores a mantener una gestión disciplinada del riesgo y a mejorar la coherencia general de las operaciones.
La integración del indicador RRO en su flujo de trabajo de negociación permite una toma de decisiones más estructurada, una gestión optimizada del capital y un mayor enfoque en la configuración de operaciones de alta calidad.