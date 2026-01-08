RRR with Last Order for MT4

Indicador de Relación Riesgo-Recompensa con Última Orden para MetaTrader 4



El indicador de relación riesgo-recompensa con última orden (RRO ) es una práctica herramienta de negociación diseñada para ayudar a los operadores a medir con precisión la relación riesgo-recompensa de su operación más reciente en la plataforma MetaTrader 4 (MT4).

Este indicador analiza la distancia entre el precio de entrada y el stop loss, y luego la compara con el nivel de take profit. Basándose en estos valores, calcula y muestra automáticamente la relación riesgo-recompensa (R/R) en la esquina superior izquierda del gráfico. Al proporcionar una visión instantánea del riesgo de la operación, el indicador RRO facilita la toma de decisiones y una gestión más disciplinada de las operaciones.

Visión general del indicador



Característica Descripción Categoría Gestión de capital, Herramienta de negociación, Gestión de riesgos Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Principiante Tipo de indicador Entrada y Salida Marco temporal Multi-marco de tiempo Estilo de negociación Compatible con todos los estilos de negociación Mercados Divisas, Materias Primas, Índices

Ejemplo de operación de compra

En un gráfico de Ethereum de 1 minuto, cuando un operador coloca una orden pendiente con niveles predefinidos de stop loss y take profit, el indicador RRO calcula y muestra inmediatamente la relación riesgo-recompensa. El valor en tiempo real que se muestra en el gráfico permite a los operadores evaluar rápidamente la rentabilidad potencial y gestionar el riesgo de forma más eficaz antes de que se produzca el movimiento del precio.

Ejemplo de operación de venta

Por ejemplo, en un gráfico de Solana de 30 minutos, un operador establece una orden de venta pendiente en 132,67, con un stop loss en 134,57 y un take profit en 120,09. El indicador Risk-Reward Ratio with Last Order calcula una relación R/R de 1:6,62. Esta clara relación ayuda a los operadores a evaluar la calidad de las operaciones, mejorar la asignación de capital y centrarse en las configuraciones de alta probabilidad.

Configuración del indicador (RRO)

Configuración de la pantalla

Selección de Tema : Elija el tema preferido para el indicador

Configuración de órdenes : Personalice las preferencias de la orden de operación

Filtro de números mágicos : Activar el filtrado para operaciones específicas

Valor del número mágico : Aplicar cálculos a los números mágicos seleccionados

Filtro de comentarios : Activar o desactivar el filtrado de operaciones basado en comentarios

Valor de comentario : Restringir los cálculos a las órdenes con un comentario específico

Ajustes de caja

Posición : Establecer la ubicación del panel de indicadores

Coordenadas X / Y : Ajuste la ubicación en píxeles

Tamaño del recuadro : Ajustar anchura y altura

Ajustes de fuente : Personalizar tipo y tamaño de fuente

Opciones de color : Modificar colores de texto, fondo y borde

Cuadro de fondo : Activar o desactivar el panel de fondo

Resumen



El indicador Risk-Reward Ratio with Last Order (RRO) es una solución fiable para los operadores que desean cálculos de riesgo-recompensa precisos y en tiempo real directamente en sus gráficos MT4. Al supervisar continuamente los niveles de stop loss y take profit, este indicador ayuda a los operadores a mantener una gestión disciplinada del riesgo y a mejorar la coherencia general de las operaciones.

La integración del indicador RRO en su flujo de trabajo de negociación permite una toma de decisiones más estructurada, una gestión optimizada del capital y un mayor enfoque en la configuración de operaciones de alta calidad.