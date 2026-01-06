Aureum Flow MT5 ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf der Synergie von Trendindikatoren und Oszillatoren, die die Identifizierung von institutionellen Akkumulationsphasen und impulsiven Ausstiegen ermöglichen.

Der Berater verwendet keine gefährlichen Money-Management-Methoden wie Martingale, Grids oder Averaging. Jeder Handel ist durch einen festen oder dynamischen Stop-Loss geschützt.

Die wichtigsten Vorteile:

Dynamische Anpassung: Der Roboter analysiert die Marktvolatilität in Echtzeit und passt den Abstand der Zielebenen an.

Kapitalschutz: Das eingebaute Risikomanagement-Modul ermöglicht die Berechnung des Positionsvolumens als Prozentsatz des verfügbaren Guthabens.

Nachrichten-Filter: Das integrierte System verhindert, dass neue Positionen während der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten (CPI, FOMC, Non-Farm Payrolls) eröffnet werden, was für Gold im Jahr 2026 entscheidend ist.

Zeitliche Kontrolle: Möglichkeit zur Anpassung der Handelssitzungen und zum Ausschluss bestimmter Wochentage (z. B. "dünner Markt" am Freitagabend).

Intelligenter Ausstieg: Ein Handelsausführungsalgorithmus, der schrittweise Gewinne mitnehmen oder eine Position zum Break-even bewegen kann, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Empfehlungen für die Verwendung:

Symbol: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: H1 (empfohlen).

Kontotyp: ECN oder Raw Spread mit minimalem Spread.

Mindestguthaben: 100 $.

Wichtige Warnung:

Der Handel mit Devisen und Metallen ist mit hohen Risiken verbunden. Bevor Sie Ihre Handelsstrategie auf einem Live-Konto einsetzen, sollten Sie sie unbedingt auf einem Demokonto oder in einem Strategietester mit einer Simulationsqualität von 99% testen.