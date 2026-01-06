Aureum Flow MT5 es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD). El algoritmo se basa en la sinergia de los indicadores de tendencia y osciladores, lo que permite la identificación de las fases de acumulación institucionales y salidas de impulso.

El asesor no utiliza métodos peligrosos de gestión monetaria como la martingala, las rejillas o el promediado. Cada operación está protegida por un stop-loss fijo o dinámico.

Principales ventajas:

Adaptación dinámica: El robot analiza la volatilidad del mercado en tiempo real y ajusta la distancia de los niveles objetivo.

Protección del capital: El módulo de gestión de riesgos integrado permite calcular el volumen de la posición como porcentaje del saldo disponible.

Filtro de noticias: El sistema integrado impide que se abran nuevas posiciones durante la publicación de datos macroeconómicos importantes (IPC, FOMC, nóminas no agrícolas), algo fundamental para el oro en 2026.

Control horario: Posibilidad de personalizar las sesiones de negociación y excluir determinados días de la semana (por ejemplo, "mercado delgado" los viernes por la tarde).

Salida inteligente: Algoritmo de ejecución de operaciones que puede tomar beneficios en incrementos o mover una posición al punto de equilibrio cuando se cumplen determinadas condiciones.

Recomendaciones de uso:

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Marco temporal: H1 (recomendado).

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread con spread mínimo.

Saldo mínimo: 100 $.

Advertencia importante:

Operar con divisas y metales conlleva grandes riesgos. Antes de utilizar su estrategia de trading en una cuenta real, asegúrese de probarla en una cuenta demo o en un probador de estrategias con una calidad de simulación del 99%.