Aureum Flow MT5
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Aureum Flow MT5 — это полностью автоматизированная торговая система, специально разработанная для работы на рынке золота (XAUUSD). В основе алгоритма лежит синергия трендовых индикаторов и осцилляторов, позволяющая идентифицировать фазы институционального накопления и импульсного выхода из них.
Советник не использует опасные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетки или усреднение. Каждая сделка защищена фиксированным или динамическим стоп-лоссом.
Основные преимущества:
- Динамическая адаптация: Робот анализирует волатильность рынка в реальном времени и корректирует дистанцию целевых уровней.
- Защита капитала: Встроенный модуль риск-менеджмента позволяет рассчитывать объем позиции в процентах от свободного баланса.
- Фильтр новостей: Интегрированная система предотвращает открытие новых позиций в периоды выхода важных макроэкономических данных (CPI, FOMC, Non-Farm Payrolls), что критически важно для золота в 2026 году.
- Временной контроль: Возможность настройки торговых сессий и исключение определенных дней недели (например, «тонкий рынок» в пятницу вечером).
- Smart Exit: Алгоритм сопровождения сделки, который может фиксировать прибыль частями или переводить позицию в безубыток при достижении заданных условий.
Рекомендации по использованию:
- Символ: XAUUSD (Gold).
- Таймфрейм: H1 (рекомендуемый).
- Тип счета: ECN или Raw Spread с минимальным спредом.
- Минимальный баланс: $100.
Важное предупреждение:
Торговля на рынке Forex и металлов сопряжена с высокими рисками. Перед использованием на реальном счете обязательно проведите тестирование на демо-счете или в тестере стратегий с качеством моделирования 99%.
