Aureum Flow MT5 — это полностью автоматизированная торговая система, специально разработанная для работы на рынке золота (XAUUSD). В основе алгоритма лежит синергия трендовых индикаторов и осцилляторов, позволяющая идентифицировать фазы институционального накопления и импульсного выхода из них.

Советник не использует опасные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетки или усреднение. Каждая сделка защищена фиксированным или динамическим стоп-лоссом.

Основные преимущества:

Динамическая адаптация: Робот анализирует волатильность рынка в реальном времени и корректирует дистанцию целевых уровней.

Защита капитала: Встроенный модуль риск-менеджмента позволяет рассчитывать объем позиции в процентах от свободного баланса.

Фильтр новостей: Интегрированная система предотвращает открытие новых позиций в периоды выхода важных макроэкономических данных (CPI, FOMC, Non-Farm Payrolls), что критически важно для золота в 2026 году.

Временной контроль: Возможность настройки торговых сессий и исключение определенных дней недели (например, «тонкий рынок» в пятницу вечером).

Smart Exit: Алгоритм сопровождения сделки, который может фиксировать прибыль частями или переводить позицию в безубыток при достижении заданных условий.

Рекомендации по использованию:

Символ: XAUUSD (Gold).

Таймфрейм: H1 (рекомендуемый).

Тип счета: ECN или Raw Spread с минимальным спредом.

Минимальный баланс: $100.

Важное предупреждение:

Торговля на рынке Forex и металлов сопряжена с высокими рисками. Перед использованием на реальном счете обязательно проведите тестирование на демо-счете или в тестере стратегий с качеством моделирования 99%.