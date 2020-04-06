Pure Gold Algo ist ein High-Tech Expert Advisor (EA), der ausschließlich für das Paar XAUUSD entwickelt wurde. Der Roboter basiert auf der Analyse von Preisimpulsen und Preis-Ungleichgewichtszonen. Der Algorithmus ist darauf ausgelegt, kurz- und mittelfristige Trends zu erfassen, die für den Goldmarkt in Zeiten hoher Liquidität typisch sind.

Das System versucht nicht, die Marktrichtung vorherzusagen, sondern reagiert auf bestätigte Volatilitätsausbrüche, was es unempfindlich gegenüber Marktstörungen macht.

Logik der Strategie:

Pure Gold Algo basiert auf einem mathematischen Modell zur Bewertung von Preisabweichungen vom Mittelwert, kombiniert mit einer Volumenanalyse (basierend auf Tickdaten). Der Berater identifiziert Momente, in denen Gold seine Akkumulationsphase verlässt und eröffnet eine Position in Richtung des Momentums.

Hauptmerkmale:

Strenges Risikomanagement: Jeder Handel hat einen strikten Stop-Loss und Take-Profit, die zum Zeitpunkt der Auftragseröffnung festgelegt werden.

Keine giftigen Methoden: Das System verwendet keine Mittelwertbildung, Grids, Martingale oder das Aussitzen von Verlusten. Die Logik basiert auf dem Prinzip "ein Handel, ein Stop".

Dynamischer Trailing Stop: Der Algorithmus folgt einer profitablen Position und verschiebt sie zum Breakeven, wenn die festgelegten Bedingungen erreicht sind.

Slippage-Schutz: Die integrierte Ausführungskontrolle verhindert, dass Markteintritte bei anormalen Spreads oder schlechter Kursqualität erfolgen.

Technische Anforderungen:

Symbol: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M5 oder H1 (optimal für die Volatilitätsanalyse).

Kontotyp: ECN/Raw Spread mit Market Execution empfohlen.

Mindesteinlage: 300 $.

Grundeinstellungen (Inputs):

Festes Los / Automatisches Los: Wählen Sie zwischen einem festen Volumen oder einer Losberechnung auf der Grundlage des Saldos.

Prozentsatz des Risikos: Prozentsatz des Risikos pro Handel (empfohlen 0,5% - 2%).

Volatilitätsfilter: Passt die Empfindlichkeit des Algorithmus gegenüber Marktimpulsen an.

Handelssitzung: Wählen Sie die Handelssitzungen aus (z. B. nur London und New York).

Wichtige Informationen:

Um stabile Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung eines VPS-Servers mit minimaler Latenz. Bevor Sie den EA auf einem Live-Konto starten, sollten Sie ihn mindestens zwei Wochen lang auf einem Demokonto testen, um sich mit seinem Handelsverhalten vertraut zu machen.