Expert Advisor für den Goldhandel. Der Expert Advisor verwendet drei Indikatoren, von denen einer ein speziell für den Goldhandel entwickelter Indikator ist.

Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit.

Der Preis erhöht sich bei jedem 5. Kauf um $100. Endpreis $1999

Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden

Der Experte verwendet drei Indikatoren, die sind:

  1. Benutzerdefinierter Indikator: Der Indikator gibt ein Signal für die Richtung, in die sich der Markt bewegen könnte. Zeigt er beispielsweise eine blaue Farbe an, sagt er voraus, dass der Preis steigen wird und eröffnet nur Kauftransaktionen. Ist die Farbe rot, sagt er voraus, dass der Preis fallen wird und eröffnet nur Verkaufsgeschäfte.
  2. RSI-Indikator: Die Verwendung des RSI auf diese Weise (30-50 für Verkauf und 50-70 für Kauf) hilft dabei, mit der Marktdynamik zu handeln , anstatt gegen sie.
    Der RSI-Wert von 50 fungiert als Gleichgewichtspunkt, der den Einstieg in gesunde Trends ermöglicht und den späten Einstieg in der Nähe von überkauften oder überverkauften Extremen verhindert.
  3. MACD-Indikator: hilft zu bestätigen, ob die Kursbewegung genügend Schwung hat, um sich fortzusetzen, und ermöglicht es, starken Trends zu folgen und schwache oder unsichere Marktbedingungen zu vermeiden.

Expertenlogik :

  • Eröffnen Sie eine Handelsposition zum Kauf: Wenn der Custom-Indikator blau ist und der RSI-Indikator (50-70) und der MACD-Indikator > 0 ODER der MACD kreuzt über dem Signal.
  • Eröffnen Sie eine Verkaufsposition: Wenn derbenutzerdefinierte Indikatorrot ist und der RSI-Indikator(30-50) und der MACD-Indikator < 0 sind ODERder MACD unter dem Signal liegt .

Sie können die Indikatoreinstellungen steuern, um die Einstiegsbedingungen nach Ihren Wünschen zu verwalten.


Einstellungen und Funktionen :

Nachrichten :

  • News Enable : Aktiviert oder deaktiviert den Nachrichtenfilter. Wenn er aktiviert ist, vermeidet der EA den Handel während der Zeiträume, in denen die Nachrichten besonders wichtig sind.
  • Nachrichtenwichtigkeit: Wählt die minimale Nachrichtenwichtigkeit aus (Niedrig / Mittel / Hoch), auf die der EA reagiert.
  • News Minutes Before : Anzahl der Minuten vor einem Nachrichtenereignis, in denen der EA keine neuen Trades eröffnet.
  • News Minutes After: Anzahl der Minuten nach einem Nachrichtenereignis, in denen der EA weiterhin neue Trades blockiert, um Volatilität zu vermeiden.

Risikomanagement :

  • Risiko (Lot) : Definiert den Basisrisikowert, der für die Positionsgröße verwendet wird, abhängig vom gewählten Risikomodus.
  • Risikomodus : Legt fest, wie das Handelsvolumen berechnet wird:
    • Standard : Verwendet die interne Lot-Berechnung des EA.
    • Festes Volumen: Handelt mit einer festen Losgröße.
    • Min-Betrag: Verwendet die minimal zulässige Losgröße.
    • % des Eigenkapitals: Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet.
    • % des Saldos: Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontosaldos berechnet.
    • % der freien Marge: Das Risiko basiert auf der verfügbaren freien Marge.
    • % des Guthabens: Das Risiko wird auf der Grundlage des Kontoguthabens berechnet.
  • Trailing Stop: Aktiviert oder deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion.
  • Trailing-Stop-Niveau (%): Prozentuales Niveau, bei dem der Trailing-Stop dem Preis folgt, um Gewinne zu sichern.
  • Equity Drawdown Limit (%): Maximal zulässiger Equity Drawdown. Bei Erreichen dieser Grenze stoppt der EA die Eröffnung neuer Geschäfte, um das Konto zu schützen (zum Deaktivieren auf 0 setzen).

Schließen der Position :

  • SL-Typ : Legt fest, wie der Stop Loss berechnet wird:
    • Swing:Der Stop Loss wird auf der Grundlage der letzten Höchst-/Tiefstwerte des Swing platziert.
    • Durchschnittliche Spanne : Der Stop Loss basiert auf der durchschnittlichen Preisspanne.
    • Max Range : Der Stop Loss basiert auf der maximalen Preisspanne der letzten Zeit.
    • Feste Punkte : Der Stop Loss wird auf eine feste Anzahl von Punkten festgelegt .
  • SL-Abweichung (Punkte): Legt den Stop-Loss-Abstand in Punkten fest oder passt seine Berechnung je nach ausgewähltem SL-Typ an.
  • TP-Koeffizient für SL: Der Take Profit wird als Vielfaches des Stop-Loss-Abstands berechnet (Beispiel: 1,0 = TP ist gleich SL, 2,0 = TP ist doppelt so groß wie SL).
Die übrigen Einstellungen sind klar und einfach zu verstehen. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie mich privat kontaktieren.


Empfehlung :

  • Symbol Währung : XAUUSD (Gold).
  • Zeitrahmen : H1 (Stunde).
  • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).


