SMC Algo Gold

SMC Algo Gold – Präzision, Stabilität und Hochleistungs-Performance auf XAUUSD

SMC Algo Gold wurde für Trader entwickelt, die Präzision, Stabilität und eine konstante Performance auf dem Goldmarkt suchen. Im Gegensatz zu klassischen Expert Advisors, die sich ausschließlich auf Indikatoren stützen, basiert dieser EA auf einer Smart-Money-Concepts-Architektur (SMC), die speziell für MT5 optimiert wurde.

Er kombiniert intelligente Preisinterpretation in strukturellen Zonen, dynamisches Risikomanagement, ein fortgeschrittenes Trailing-System sowie einen algorithmischen Filter, der XAUUSD-Impulse diszipliniert und konsistent nutzt.

SMC Algo Gold setzt auf Qualität statt Quantität.
Er kann in wenigen Tagen oder Wochen starke Ergebnisse erzielen, oder — abhängig vom Markt — mehrere kleine Gewinne sammeln, bevor er eine große Bewegung erfasst. Dieser EA handelt nicht wahllos: er tritt nur ein, wenn echtes Gewinnpotenzial besteht.

Die internen Module passen sich jedem Traderprofil an (Safe oder Aggressiv).
Hauptparameter:

  • OnBuy / OnSell-Filter

  • Erweitertes Trailing Stop Loss
    (Achten Sie darauf: Nutzen Sie keine EAs ohne Stop Loss.)

  • Positionsverwaltung (auch für Ihre eigenen manuellen Trades)

  • Lot-Management und mehr

Das vollständige Trailing-System (Standard + Erweitert) sichert Gewinne auch bei hoher Volatilität und bleibt zugleich vorsichtig, um Fehlsignale zu vermeiden.

Alle Komponenten sind vollständig optimierbar und bieten Flexibilität für erfahrene Trader — auch wenn die Standardkonfiguration ausdrücklich empfohlen wird.

Um den EA zugänglich zu halten und gleichzeitig ein Premium-Produkt zu bieten, gibt es ein exklusives MQL5-Angebot:
Der reale Preis in meiner Community beträgt 1200 USD, doch im Market ist er für eine begrenzte Zeit für 499 USD erhältlich — mit einer vierteljährlichen Mietoption für 150 USD.

Der EA wurde speziell für XAUUSD entwickelt und eignet sich ideal zur Automatisierung von Einstiegen, Gewinnsicherung, Vermeidung emotionaler Entscheidungen und Nutzung eines Algorithmus, der an die aktuellen Marktbedingungen angepasst ist. Seine Stabilität, Ausführungsintelligenz und Risikokontrolle machen ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet.

Die Testergebnisse sprechen für sich:

  • Aggressiver Modus: 400 USD Gewinn aus nur 20 USD Startkapital

  • Aus 10.000 USD Kapital: 71.000 USD aggressiv und 7.200 USD im sicheren Modus

Diese Werte basieren auf nur zwei Monaten Handel. Stellen Sie sich das Potenzial über mehrere Jahre vor.

Empfohlene Kapital-Einstellungen

Mindestkapital: 50 USD
Safe: 0.01 → 0.02 Lots, max. 1 Position
Aggressiv: 0.01 → 0.05 Lots, max. 2 Positionen

Empfohlenes Kapital: 300 USD
Safe: 0.01 → 0.02 Lots, max. 1 Positionen
Aggressiv: 0.1 → 0.2 Lots, max. 1 Position

Ideales Kapital: 2000 USD
Safe: 0.03 → 0.1 Lots, max. 2 Positionen
Aggressiv: 0.2 → 0.4 Lots, max. 2 Positionen

Optimales Kapital: 10.000 USD
Safe: 0.1 → 0.2 Lots, max. 2 Positionen
Aggressiv: 1 → 2 Lots, max. 2 Positionen

Hinweis:
Aktivieren Sie immer EnableTrailing und LotAuto.
Wir empfehlen, InitialTP, InitialSL und OnlyBuy/OnlySell nicht zu verändern.

Empfohlener Broker: EXNESS (Gold mit 3-stelliger Präzision xxxx.xxx).
Weitere Informationen sowie ein sicherer Registrierungslink befinden sich in meinem MQL5-Profil.

Der Preis steigt stufenweise nach jedem Verkaufsmeilenstein, bis er seinen ursprünglichen Wert erreicht.

Warnhinweis: Trading ist mit erheblichen Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erfolge. Testen Sie den EA zuerst im Demokonto.

Ich biete auch einen Service zur Entwicklung maßgeschneiderter EAs an.
Ich kann einen vollständig personalisierten Algorithmus basierend auf Ihrer eigenen Strategie entwickeln.
Kontaktieren Sie mich gerne dafür.
