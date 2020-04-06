Demavend EA MT5

🚀 Einführung des revolutionären selbstlernenden EA mit Monte-Carlo-Simulation


Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit modernstem Risikomanagement. Mit der integrierten Monte-Carlo-Simulation hebt er Ihren Handel auf eine ganz neue Ebene der Sicherheit und Rentabilität.


💡 Hauptmerkmale und Vorteile


🧠 Adaptive Handelsstrategie

Dynamische Schwellenwerte: EA passt seine Handelsparameter automatisch an die Marktbedingungen an.

Multi-Indikator-Filterung: Verwendet ADX, ATR, RSI und EMA für präzise Einstiegssignale.

Selbstlernender Mechanismus: Passt die Schwellenwerte nach jedem Handel für eine bessere Marktanpassung an.

🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement


Positionsberechnung auf Basis der Volatilität: Die Positionsgröße wird dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität angepasst.


Kapitalschutz: Strikte Einhaltung des vorgegebenen Risikos pro Handel.

Automatischer Stop-Loss und Take-Profit: Feste Einstellungen sorgen für diszipliniertes Handeln.

🔬 Monte-Carlo-Integration - Ihre Risikoversicherung


Was ist die Monte-Carlo-Simulation?

Bei der Monte-Carlo-Simulation handelt es sich um eine statistische Methode, mit der die Robustheit einer Handelsstrategie getestet wird, indem die Abfolge historischer Handelsgeschäfte zufällig gemischt wird. Dabei werden Tausende von "alternativen Realitäten" geschaffen, um versteckte Risiken aufzudecken.

Wie funktioniert die Monte-Carlo-Simulation in diesem EA?


Analyse der historischen Performance: Der EA lädt Ihre früheren Trades und analysiert deren Performance.


10.000+ Simulationen: Erzeugt Tausende von Zufallsszenarien mit unterschiedlichen Handelssequenzen.

Zuverlässigkeitsbewertung: Berechnet die Erfolgswahrscheinlichkeit, den durchschnittlichen Drawdown und das Risiko des Kontoverlusts.

Automatische Risikoanpassung: Passt die Positionsgrößen automatisch auf Basis der Ergebnisse an.

Vorteile der Monte-Carlo-Integration


Sagt das tatsächliche Risiko voraus: Zeigt auf, ob Ihre Gewinne auf Glück oder eine gute Strategie zurückzuführen sind.


Verhindert katastrophale Verluste: Identifiziert Szenarien, die zu großen Drawdowns führen.

Optimiert die Positionsgrößen: Passt das Risiko automatisch an die Zuverlässigkeit der Strategie an.

Visuelles Feedback: Zeigt die aktuelle Zuverlässigkeitsbewertung direkt im Diagramm an.

📊 Was wird in Monte Carlo analysiert?


Erfolgsquote der Strategie: Prozentualer Anteil der Simulationen, die Ihr Gewinnziel erreicht haben.


Maximaler Drawdown: Der schlimmstmögliche Verlust, den Sie erwarten können.

Wahrscheinlichkeit des Kontorückgangs: Risiko, 50 % oder mehr Ihres Kapitals zu verlieren.

Stabilität der Rendite: Konsistenz der Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen.

🎯 F ür wen ist dieser EA geeignet?


Einsteiger: Dank des automatischen Risikomanagements müssen sie keine großen Verluste befürchten.


Fortgeschrittene Trader: Sie werden die fortschrittlichen Analysetools und adaptiven Strategien zu schätzen wissen.

Konservative Anleger: Die Monte-Carlo-Simulation gewährleistet die Sicherheit ihres Kapitals.

Aktive Trader: Die Strategie passt sich den wechselnden Marktbedingungen an.

⚙️ Technische Parameter


Plattform: MetaTrader 5


Zeitrahmen: 10 - 20MIN empfohlen

Währungspaare: GBP USD

Mindestkapital: $1.000 ($10.000 empfohlen für optimalen Einsatz)

🌟 F azit


Dieser EA ist nicht nur ein weiteres automatisiertes Handelssystem. Es ist eine umfassende Lösung, die intelligente Handelsstrategien mit wissenschaftlich fundiertem Risikomanagement kombiniert. Mit der Monte-Carlo-Integration erhalten Sie nicht nur ein gewinnbringendes Werkzeug, sondern - was noch wichtiger ist - eine Versicherung gegen unerwartete Marktbewegungen.


Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihre Strategie in Tausenden von alternativen Realitäten getestet wurde!
