White Dragon Alpha AI es un sistema de trading premium de alto rendimiento diseñado para el trader moderno. Combina la potencia analítica de ChatGPT-4.0 con una IA de Deep Learning Volume hecha a medida para proporcionar entradas en el mercado de alta probabilidad.

A diferencia de los EA estándar, este sistema no se limita a mirar el precio; entiende el contexto del mercado a través del procesamiento avanzado de datos y el análisis multicapa.

Características principales de inteligencia:

  • Motor Dual-AI: 1. Lógica ChatGPT-4.0: Integra un sofisticado razonamiento algorítmico para filtrar el "ruido del mercado" y centrarse en los movimientos institucionales. 2. Volume-Core AI: Una red neuronal secundaria entrenada específicamente para analizar el volumen de ticks en tiempo real y el flujo de dinero, asegurando que la tendencia tenga suficiente "combustible" para moverse.

  • 3. Análisis multitemporal avanzado (MTF): El sistema sincroniza los datos a través de múltiples marcos temporales para garantizar una alta precisión. Analiza:

    • D1 (diario): Para la dirección de la tendencia general y el sesgo institucional.

    • H1 (horario): Cambios estructurales e impulso intradiario.

    • M30 (30 minutos): Para una ejecución de entrada ajustada y comprobaciones de volatilidad.

CONFIGURACIÓN DEL EA:

Símbolo XAUUSD
Marco temporal H1 (recomendado)
Prueba Desde 2010
Configuración Establecer archivo
Corredores Cualquier cuenta estándar
Depósito Mínimo $350/0.01 lote
Depósito recomendado $500/0.01 lote
Detección de Régimen AI

- Detecta Tendencia vs Rango automáticamente usando la lógica GPT-4.0.

- Protección multi-capa para asegurar cada operación.

- Los parámetros se optimizan basados en el flujo del mercado en vivo.

-Análisis unificadoa través de D1, H1, y M30 marcos de tiempo.

¿Por qué elegir White Dragon Alpha AI?

  • Filtrado Inteligente de Volumen: Mediante el uso de IA para la verificación cruzada de volumen, el sistema evita "Fake-outs" y "Bull/Bear Traps".

  • Gestión Dinámica del Riesgo: Protección integrada que se ajusta según la volatilidad del mercado.

  • Plug & Play: Los ajustes optimizados están precargados, lo que facilita su uso tanto para principiantes como para profesionales.

  • Totalmente automatizado: Desde el análisis hasta la ejecución, White Dragon se encarga de todo.

Exención de riesgos (proteja su capital)

Operar en Forex, Oro e Índices implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

  • Resultados Pasados: Los resultados pasados de White Dragon Alpha AI no garantizan ganancias futuras. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente.

  • Lógica de la IA: Aunque nuestro motor de doble IA (ChatGPT 4.0 + IA de Volumen) proporciona señales de alta precisión, ningún algoritmo puede predecir el 100% de los movimientos del mercado.

  • Gestión del dinero: Nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder. Recomendamos utilizar un VPS (Servidor Privado Virtual) para un funcionamiento ininterrumpido 24/7 y baja latencia.

  • Nota final: Al utilizar este EA, usted reconoce los riesgos involucrados y asume toda la responsabilidad por sus decisiones de trading.



