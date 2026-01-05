SEÑAL EN VIVO CON CUENTA REAL

SEÑAL EN VIVO CUENTA EXNESS : https://www.mql5.com/en/signals/2351982



White Dragon Alpha AI es un sistema de trading premium de alto rendimiento diseñado para el trader moderno. Combina la potencia analítica de ChatGPT-4.0 con una IA de Deep Learning Volume hecha a medida para proporcionar entradas en el mercado de alta probabilidad.

A diferencia de los EA estándar, este sistema no se limita a mirar el precio; entiende el contexto del mercado a través del procesamiento avanzado de datos y el análisis multicapa.

Características principales de inteligencia:

Motor Dual-AI: 1. Lógica ChatGPT-4.0: Integra un sofisticado razonamiento algorítmico para filtrar el "ruido del mercado" y centrarse en los movimientos institucionales. 2. Volume-Core AI: Una red neuronal secundaria entrenada específicamente para analizar el volumen de ticks en tiempo real y el flujo de dinero, asegurando que la tendencia tenga suficiente "combustible" para moverse.

3. Análisis multitemporal avanzado (MTF): El sistema sincroniza los datos a través de múltiples marcos temporales para garantizar una alta precisión. Analiza:

D1 (diario): Para la dirección de la tendencia general y el sesgo institucional.



H1 (horario): Cambios estructurales e impulso intradiario.



M30 (30 minutos): Para una ejecución de entrada ajustada y comprobaciones de volatilidad.

CONFIGURACIÓN DEL EA: Símbolo XAUUSD Marco temporal H1 (recomendado) Prueba Desde 2010 Configuración Establecer archivo Corredores Cualquier cuenta estándar Depósito Mínimo $350/0.01 lote Depósito recomendado $500/0.01 lote Detección de Régimen AI - Detecta Tendencia vs Rango automáticamente usando la lógica GPT-4.0.



- Protección multi-capa para asegurar cada operación. - Los parámetros se optimizan basados en el flujo del mercado en vivo. -Análisis unificadoa través de D1, H1, y M30 marcos de tiempo.



¿Por qué elegir White Dragon Alpha AI?

Filtrado Inteligente de Volumen: Mediante el uso de IA para la verificación cruzada de volumen, el sistema evita "Fake-outs" y "Bull/Bear Traps".

Gestión Dinámica del Riesgo: Protección integrada que se ajusta según la volatilidad del mercado.

Plug & Play: Los ajustes optimizados están precargados, lo que facilita su uso tanto para principiantes como para profesionales.

Totalmente automatizado: Desde el análisis hasta la ejecución, White Dragon se encarga de todo.