White Dragon Alpha AI
- Asesores Expertos
- Sarfraz
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA REAL
|SEÑAL EN VIVO CUENTA EXNESS : https://www.mql5.com/en/signals/2351982
White Dragon Alpha AI es un sistema de trading premium de alto rendimiento diseñado para el trader moderno. Combina la potencia analítica de ChatGPT-4.0 con una IA de Deep Learning Volume hecha a medida para proporcionar entradas en el mercado de alta probabilidad.
A diferencia de los EA estándar, este sistema no se limita a mirar el precio; entiende el contexto del mercado a través del procesamiento avanzado de datos y el análisis multicapa.
Características principales de inteligencia:
Motor Dual-AI: 1. Lógica ChatGPT-4.0: Integra un sofisticado razonamiento algorítmico para filtrar el "ruido del mercado" y centrarse en los movimientos institucionales. 2. Volume-Core AI: Una red neuronal secundaria entrenada específicamente para analizar el volumen de ticks en tiempo real y el flujo de dinero, asegurando que la tendencia tenga suficiente "combustible" para moverse.
3. Análisis multitemporal avanzado (MTF): El sistema sincroniza los datos a través de múltiples marcos temporales para garantizar una alta precisión. Analiza:
D1 (diario): Para la dirección de la tendencia general y el sesgo institucional.
H1 (horario): Cambios estructurales e impulso intradiario.
M30 (30 minutos): Para una ejecución de entrada ajustada y comprobaciones de volatilidad.
CONFIGURACIÓN DEL EA:
|Símbolo
|XAUUSD
|Marco temporal
|H1 (recomendado)
|Prueba Desde
|2010
|Configuración
|Establecer archivo
|Corredores
|Cualquier cuenta estándar
|Depósito Mínimo
|$350/0.01 lote
|Depósito recomendado
|$500/0.01 lote
|Detección de Régimen AI
- Detecta Tendencia vs Rango automáticamente usando la lógica GPT-4.0.
- Los parámetros se optimizan basados en el flujo del mercado en vivo.
-Análisis unificadoa través de D1, H1, y M30 marcos de tiempo.
¿Por qué elegir White Dragon Alpha AI?
Filtrado Inteligente de Volumen: Mediante el uso de IA para la verificación cruzada de volumen, el sistema evita "Fake-outs" y "Bull/Bear Traps".
Gestión Dinámica del Riesgo: Protección integrada que se ajusta según la volatilidad del mercado.
Plug & Play: Los ajustes optimizados están precargados, lo que facilita su uso tanto para principiantes como para profesionales.
Totalmente automatizado: Desde el análisis hasta la ejecución, White Dragon se encarga de todo.
Exención de riesgos (proteja su capital)
Operar en Forex, Oro e Índices implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Resultados Pasados: Los resultados pasados de White Dragon Alpha AI no garantizan ganancias futuras. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente.
Lógica de la IA: Aunque nuestro motor de doble IA (ChatGPT 4.0 + IA de Volumen) proporciona señales de alta precisión, ningún algoritmo puede predecir el 100% de los movimientos del mercado.
Gestión del dinero: Nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder. Recomendamos utilizar un VPS (Servidor Privado Virtual) para un funcionamiento ininterrumpido 24/7 y baja latencia.
Nota final: Al utilizar este EA, usted reconoce los riesgos involucrados y asume toda la responsabilidad por sus decisiones de trading.