Red Dragon MT5

Red Dragon Scalper - Professioneller MT5 EA

Red Dragon Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für die MT5-Plattform entwickelt wurde. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Hochfrequenz-Scalping, mit dem Ziel, kleine, schnelle Gewinne aus der Marktvolatilität zu erzielen.

Rabattierter Preis : Der Preis erhöht sich um $90 pro 10 Käufe. Endgültiger Preis $4999



Der Kernalgorithmus des EA verwendet eine Kombination aus Preisaktionsanalyse und mehreren technischen Indikatoren, um kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Er ist so aufgebaut, dass er schnell in den Handel ein- und aussteigt, oft innerhalb von Minuten oder Sekunden, um kleine Gewinnziele zu erreichen, bevor eine mögliche Trendumkehr eintritt.

Strategie in Aktion: Ein hypothetisches Beispiel

Kern-Strategie

Um die Logik zu verstehen, betrachten Sie folgendes Szenario:

Der EA überwacht den XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen. Er erkennt eine Phase hoher Volatilität, in der sich der Kurs einem bekannten kurzfristigen Unterstützungsniveau nähert. Anstatt sofort zu handeln, warten seine internen Indikatoren auf eine Bestätigung der Preisbewegung (z. B. eine klare Ablehnung des Unterstützungsniveaus). Sobald dies bestätigt wird, kann er eine KAUFEN-Position eingehen. Ein enger Stop-Loss wird automatisch knapp unterhalb der Unterstützung platziert, und der Take-Profit wird auf das nächste identifizierte Mikro-Widerstandsniveau gesetzt, um einen schnellen, vordefinierten Gewinn zu erzielen.

Dieses Beispiel veranschaulicht den Fokus des EA auf bestätigte, hochwahrscheinliche Setups anstelle von zufälligen Eingängen.

Hauptmerkmale

Vollständig automatisierter Handel: Der EA arbeitet 24/5 ohne manuelle Eingriffe.

Integriertes Risikomanagement: Jeder Handel ist mit einem vordefinierten Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) abgesichert. Dies ist wichtig für das Kapitalmanagement.

Multi-Paar-Scanning: Der EA kann gleichzeitig über mehrere Währungspaare hinweg nach Gelegenheiten suchen.

Anpassbare Einstellungen: Wesentliche Eingabeparameter (wie Losgröße, SL/TP) können vom Benutzer leicht angepasst werden.

Eingabeparameter (Schlüsseleinstellungen)

FixedLot: Legt eine feste Losgröße für alle Trades fest.

AutoLot: Wenn diese Option auf true gesetzt ist, berechnet der EA die Losgröße auf der Grundlage des Kontostands.

RisikoProzentsatz: Wenn AutoLot wahr ist, ist dies der Risikoprozentsatz pro Handel.

StopLoss_Pips: Der StopLoss in Pips für jeden Handel.

TakeProfit_Pips: Der TakeProfit in Pips für jeden Handel.

MagischeNummer: Eine eindeutige ID zur Identifizierung der EA-Geschäfte.

MaxSpread_Pips: Der maximal zulässige Spread, um einen Handelseinstieg unter schlechten Bedingungen zu verhindern.

Empfehlungen für die Verwendung

Broker: Für eine optimale Leistung sollten Sie einen echten ECN-Broker mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung verwenden.

VPS (Virtueller Privater Server): Ein VPS ist unerlässlich, um einen 24/7-Betrieb und keine Ausfallzeiten zu gewährleisten.

Zeitrahmen: Der Algorithmus ist für die Zeitrahmen M5 (5-Minuten) und M15 (15-Minuten) optimiert.

Paare: Hauptsächlich auf XAUUSD (Gold) getestet. Er kann auch auf GBPUSD und EURUSD angewendet werden.

Testen: Bevor Sie den EA auf einem Live-Konto verwenden, sollten Sie ihn mindestens 2-4 Wochen lang auf einem Demokonto testen, um seine Leistung zu verstehen.

RISIKO-HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Handel mit Devisen (Forex) und Contracts for Difference (CFDs) ist hoch spekulativ, birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten.

Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer ursprünglichen Investition verlieren. Daher sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle Gewinne oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Software ergeben.