Eagle 900

Sind Sie es leid, schnelle Gewinne im XAUUSD (Gold) zu verpassen? Wir stellen Ihnen Eagle 900 vor, einen Gold-Scalping-Algorithmus der nächsten Generation, der speziell für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und Beständigkeit legen. Dies ist nicht einfach nur ein Trading-Bot, sondern ein professionelles Werkzeug, um die Marktvolatilität zu beherrschen.

Wir haben Eagle 900 entwickelt, um Mikrobewegungen mit hoher Genauigkeit zu erfassen und sicherzustellen, dass Sie der Masse voraus sind.

🔥 WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR EAGLE 900 ENTSCHEIDEN?

Blitzschnelles Scalping Erfasst Mikrobewegungen im Markt innerhalb von Millisekunden, um schnelle Gewinne zu erzielen. Es steigt ein und aus, bevor sich der Markt gegen Sie wendet.

Entwickelt für Gold (XAUUSD) Ausschließlich für die einzigartige Volatilität von Gold optimiert. Wir verwenden keine allgemeinen Einstellungen; dies ist ein spezielles Tool für XAUUSD.

✅ Intelligente Risikokontrolle Fortschrittliche Algorithmen verwalten das Risiko automatisch. Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihr Kapital durch Logik und nicht durch Glück geschützt ist.

Plug & Play-Setup Keine komplizierten Einstellungen oder verwirrenden Parameter. Einfach installieren, die Vorlage anwenden und Eagle 900 für Sie auf Gewinnjagd gehen lassen.

Beständigkeit auf VIP-Niveau Speziell für seriöse Trader entwickelt, die auf langfristige, beständige Gewinne statt auf riskante Glücksspiele setzen.

⚙️ TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

Um die exakte Performance zu erreichen, die in unseren Screenshots gezeigt wird, halten Sie sich bitte an die folgenden Spezifikationen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M5 oder M15 (Optimiert für Geschwindigkeit)

  • Broker-Typ: ECN- oder Low Spread-Konten (entscheidend für den Erfolg beim Scalping)

  • VPS: Sehr empfehlenswert für 24/7 Dauerbetrieb und niedrige Latenz.

📩 VIP KUNDENBETREUUNG

Ihr Erfolg ist unsere Priorität. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte sofort eine private Nachricht. Ich werde Ihnen das exklusive Installationshandbuch und eine detaillierte Setup-Anleitung zusenden, um sicherzustellen, dass Sie vom ersten Tag an die besten Ergebnisse erzielen. Ich bin hier, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen.

⚠️ RISIKO AUSSCHLUSS & WARNUNG

Bitte sorgfältig lesen: Der Handel an den Finanzmärkten (Devisen und CFDs) birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance von Eagle 900 oder eines Handelssystems ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Obwohl Eagle 900 mit fortschrittlichen Strategien und intelligenten Risikokontrollen entwickelt wurde, können sich die Marktbedingungen unvorhersehbar ändern. Gewinne sind nicht garantiert, und Verluste können auftreten. Handeln Sie immer mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Mit dem Kauf und der Nutzung dieser Software erkennen Sie an, dass Sie die volle Verantwortung für Ihre Handelsentscheidungen und Ergebnisse übernehmen.


Empfohlene Produkte
OnMarkets EAOne
Eugen Petcu
Experten
Vorstellung von onMarketsEAONE für MetaTrader5 - Ihr Einstieg in den automatisierten Handel. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste Algorithmen mit benutzerfreundlicher Anpassung und ermöglicht Tradern aller Erfahrungsstufen die Nutzung der Leistung automatisierter Strategien. Profitieren Sie von präzisen Ein- und Ausstiegspunkten, Risikomanagement-Tools und Echtzeit-Performance-Analysen. Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Strategie, indem Sie erlaubte Handelsmonate, Woche
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experten
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Experten
Fair Value Gap Judge EA verwendet eine spezielle Berechnungsformel zwischen den Preisunterschieden und bestimmt so, ob die Parität über oder unter dem gewünschten Preis liegt. Er verwendet nicht das MA- und RSI-System, sondern erkennt plötzliche fomo SELLs und BUYs in den Preisen. Auf diese Weise geht er nur dann in den Handel ein, wenn sich Gelegenheiten ergeben. -Es ist für alle Devisenparitäten und den Aktienmarkt geeignet, aber ich empfehle Ihnen nicht, Verkaufstrades in Aktien zu machen
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
NorthSea MT5
Mark Taylor
Experten
Wir stellen Ihnen den "NorthSea EA " vor, ein fortschrittliches Finanzhandels-Tool für den strategischen Handel mit den beliebten Währungspaaren "AUDNZD, AUDCAD und NZDCAD ". Der "NorthSea EA " basiert auf einer hochmodernen, intelligenten, vollautomatischen Handelstechnologie und enthält eine völlig unabhängige Entscheidungsmaschine , die mit hochentwickelten Filtern gekoppelt ist , um die Rentabilität zu maximieren und die Leistung zu verbessern. Dieser Expert Advisor wurde über ein Jahrzehnt
ApexVol Grid EA
TECHAURORA - FZCO
5 (1)
Experten
ACHTUNG Dies ist KEIN normaler Grid / Martingale EA. ApexVol Grid EA ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus für MetaTrader 5. Er basiert auf einem volatilitätsgefilterten Grid-Trading-System und arbeitet mit dynamischen gleitenden Durchschnittskanälen. Der EA wurde entwickelt, um in stabilen Marktphasen optimale Einstiegspunkte zu erkennen und auf vordefinierten Grid-Niveaus sowohl Long- als auch Short-Positionen automatisch zu eröffnen. Die ersten 5 Lizenzen sind für $499 erhältlich.
GoldenTron X
PETER OMER M DESCHEPPER
3 (2)
Experten
GoldenTron X ist ein hochmoderner KI-Swing-Trading-Roboter, der Trends auf XAUUSD (Gold) verfolgt und zwei unterschiedliche Handelsstrategien zur Leistungssteigerung nutzt. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu einem leistungsstarken Handelsalgorithmus geführt. Ich verwendete einen hochwertigen Datensatz, der die Jahre 2000 bis heute umfasst. Die KI wurde auf einem Server mit modernsten Machine-Learning-Verfahren trainiert, gefolgt von Reinforcement Learning. Dieser Prozess dauerte mehrere W
Arbitrage Triangle Pro
Kuldeep Krishnat Konde
Experten
ANGEBOT FÜR DEN SCHWARZEN FREITAG! Hallo Trader!! Erschließen Sie risikofreie Gewinne mit Triangular Arbitrage! Der Devisenmarkt ist voller versteckter Chancen - und die meisten Trader sehen sie nie. Aber Sie sind nicht "die meisten Trader"." Unser Triangular Arbitrage Bot findet und führt Preisdiskrepanzen zwischen drei Währungspaaren in Millisekunden aus ... Keine Emotionen Kein Zögern Nur pure Effizienz Sind Sie bereit, intelligenter zu handeln, nicht härter ? Behalten S
Dow Jones Rocket EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
US30 Power EA MT5 - Entwickelt für Präzision, Rentabilität und die Bereitschaft für Prop Firm Wir bei Trade Smarter wissen, dass effektiver Handel von Präzision und Einsicht abhängt. Unser engagiertes Team hat einen Expert Advisor für MetaTrader 5 entwickelt, der auf den Handel mit dem US30 Index, Gold und Bitcoin spezialisiert ist und eine beeindruckende Genauigkeit und Gewinnrate von 80 Prozent und mehr aufweist. Wir haben fortschrittliche KI-Technologie mit bewährten Handelsstrategien integri
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Long Short B3 Bovespa
Rafael Gazzinelli
5 (1)
Experten
lsbot.trade Long & Short EA für B3 BOVESPA BMF IBOV Link, um zu verstehen, wie die Parametrisierung und das Kontrollpanel funktionieren mql5.com/de/blogs/post/757181 Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Long- und Short-Trades an der Börse von São Paulo (B3 BOVESPA) auszuführen, und kann sowohl im Day-Trade- als auch im Swing-Trade-Format arbeiten. Er automatisiert den Prozess der Identifizierung von Handelsmöglichkeiten zwischen zwei Vermögenswerten (Symbol 1 und Symbol 2), indem er
BTC Dominator
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
Sonderangebot zum Jahresende! Für die nächsten zwei Monate sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich. Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern... Ein professioneller Multi-Strategie EA, der entwickelt wurde, um die Volatilität von Bitcoin zu meistern. Vier EAs in einem, speziell für BTCUSD optimiert. BTC Dominator ist ein hochentwickelter Expert Advisor,
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experten
# RoboInvest RoboInvest ist ein professioneller gitterbasierter Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, ATR-Volatilitätsfilter und optionale RSI-Bestätigung, um hochgradig adaptive Einstiegsmöglichkeiten unter Trendbedingungen zu bieten. --- ## Strategie-Übersicht - Einstiegssignale basierend auf schnellem MA vs. langsamem MA (standardmäßig 3 / 20) - Optionaler RSI-Filter (Einstieg, wenn RSI die Tr
Volatix Ai
Michael Prescott Burney
4.75 (4)
Experten
Volatix AI: Produktbeschreibung Nutzen Sie die explosive Kraft der Gold-Volatilität mit Volatix AI – der ultimativen Scalping-Lösung, die für den XAUUSD M5-Chart entwickelt wurde. Sind Sie es leid, dass EAs bei schnellen Kursausschlägen und hochvolatilen Ereignissen versagen? Unser revolutionäres System ist darauf ausgelegt, im Chaos erfolgreich zu sein, indem es ein hochentwickeltes neuronales Netz nutzt, um die Marktvolatilität in Ihren größten Vorteil zu verwandeln. Das Herzstück von Volatix
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experten
Maximum Infinity Pro – Fortschrittlicher Grid EA für MT5 Maximum Infinity Pro ist ein Expert Advisor (EA) professioneller Güte, entwickelt für MetaTrader 5, der fortschrittliche Grid-Handelslogik mit robustem Risikomanagement und adaptiven Ein-/Ausstiegsstrategien kombiniert. Dieser EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die eine zuverlässige, flexible und vollautomatische Handelslösung wünschen. Hauptmerkmale Intelligentes Grid-System (Smart Grid System): Verwaltet a
SFX Horizion MT5
Sarah Jong Chieh Chou
5 (5)
Experten
SFX Horizon - Adaptives Trading mit integrierter Nachrichtenkontrolle Übernehmen Sie die Kontrolle über die Märkte mit SFX Horizon , einem vollständig optimierten EA, der selbst die volatilsten Handelsumfelder bewältigen kann. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der das Risiko minimieren möchte, oder ein erfahrener Händler, der seine Strategie verbessern möchte, SFX Horizon bietet Ihnen fortschrittliche Funktionen, die Sicherheit und Leistung in gleichem Maße bieten. Live Signal:  https://www.mql5.c
Eurcad MED M5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experten
Was ist EURCAD MED? O EURCAD MED ist ein automatisierter Handelsroboter, der ausschließlich für den EURCAD-Handel entwickelt wurde. Er nutzt technische Analysestrategien, um Ihre Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten. Warum sollten Sie EURCAD MED in Betracht ziehen? 1. Execução Precisa: - O EURCAD MED wurde entwickelt, um Pedidos mit hoher Präzision auszuführen und Marktchancen auf effiziente Weise zu identifizieren. - Ele idade de forma precisa para capturar os melhores momentos de entra
Rango MT5
Mehdi Safar
4.2 (5)
Experten
Hallo an alle fleißigen Menschen im Bereich des Handels, intelligente Menschen, die auf der Suche nach der Verwirklichung ihrer Träume sind.Wenn Sie auf der Suche nach stabilen und kontinuierlichen Gewinn sind, sind wir stolz darauf, Ihnen zu helfen. Rango EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der komplexe Berechnungen auf der Grundlage verschiedener Strategien, einschließlich Mustern und Indikatoren, sowie über Jahre hinweg entwickelte Handelsfähigkeiten nutzt. Er wurde für 28 Währungspa
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experten
Mit CLS werden Sie NICHT verlieren, solange Sie ein professionelles Kapitalmanagement haben. Es ist unmöglich, mit CLS einen Verlust zu machen, warum ? Es funktioniert durch den Kauf und Verkauf zweier positiv korrelierter Währungspaare. Das bedeutet, dass wenn PAR 1 steigt, steigt auch PAR 2, aber es gibt etwas, das auf dem Markt passiert, nämlich die Verzerrung des Preisverhältnisses. Das heißt, wenn PAR 1 steigt und PAR 2 fällt, dann steigen wir ein, indem wir PAR 2 kaufen und PAR 1 verka
FTrend3
Sonia Tait
Experten
Dieser EA kombiniert den Trend der Hauptchartzeit mit zwei weiteren konfigurierbaren Chartzeiten. Die Stops sind technische Stops, die auf der OffRoad-Channel-Technik basieren. Bei der Durchführung von Optimierungen ist es interessant, nach Kombinationen von Zeitrahmen zu suchen, die ein gutes Ergebnis für jeden Vermögenswert und sein Verhalten bestätigen. Studien weisen auf aussagekräftigere Ergebnisse hin, wenn die Tests in den letzten Monaten durchgeführt werden, um in den nächsten Monaten zu
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experten
5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Experten
IKAN MFX In der volatilen Welt der Finanzmärkte ist es für jeden Anleger immer eine große Herausforderung, die besten Handelsmöglichkeiten zu finden und die Risiken zu minimieren. Aus diesem Grund haben wir IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) entwickelt, ein fortschrittliches automatisches Handelssystem. IKAN ist nicht nur ein Tool, sondern eine perfekte Kombination aus künstlicher Intelligenz und jahrelanger Handelserfahrung. Mit der Fähigkeit, Millionen von Datenpunkten pro Sekund
Stargogs Pay EA
Lorenzo Edward Beukes
5 (1)
Experten
Produkt-Details Stargogs Pay EA (MT5 Version 2) - Automatisierter Forex Handelsroboter Veröffentlicht : 20 November 2022 Aktuelle Version : 2.0 Letzte Aktualisierung : 01 Juni 2025 --- Überblick : Der Stargogs Pay EA V2 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5 (MT5)-Plattform, entwickelt von Stargogs und urheberrechtlich geschützt im Jahr 2025. Dieser Handelsroboter wurde entwickelt, um Forex-Handelsstrategien zu automatisieren und anpassbare Parameter zur Ausführung v
Gold Trend Swing Scalper
Luis Ruben Rivera Galvez
Experten
Send me a message so I can send you the setfile Dieser Bot verwendet eine Crossover-Strategie mit gleitendem Durchschnitt (MA) und integriertem Risikomanagement sowie optionaler Martingale-Funktion. Kernparameter: MagicNumber – Eindeutige ID für die Trades des Bots zur Vermeidung von Konflikten. FixedLotSize – Basis-Tradegröße (z. B. 0,01). FastValue/SlowValue – Perioden für schnelle und langsame MAs (z. B. 3 und 6). ReverseLogic – true: Verkauf, wenn der schnelle MA den langsamen MA überschr
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Experten
HMA Crossover EA Der HMA Crossover EA ist ein präziser Trendfolge-Expertenberater für MetaTrader 5, der mithilfe des reaktionsschnellen Hull Moving Average (HMA) potenzielle Handelschancen erkennt. Hauptfunktionen: Dynamische HMA-Kreuzungserkennung ATR-basiertes Stop-Loss & Take-Profit Intelligente Lotgrößensteuerung Flexible Handelsrichtungen Optimierte Performance Hohe Sicherheit & Zuverlässigkeit Ideal für Trader, die einen systematischen, regelbasierten Trendansatz bevorzugen. Laden Sie hie
Golden Strike Pro x30 for Prop Firm
Krzysztof Sitko
Experten
GOLDEN STRIKE PRO X30 FÜR PROP FIRMEN - XAUUSD M15 PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN ERGEBNISSEN B EWÄHRTE LEISTUNG - $528,436.25 GEWINN AUF $200K FINANZIERTEN KONTO! Verwandeln Sie Ihren XAUUSD-Handel mit diesem elitären algorithmischen System, das beständig außergewöhnliche Renditen bei minimalem Risiko geliefert hat. HERVORRAGENDE STATISTIKEN, DIE FÜR SICH SELBST SPRECHEN: GESAMTGEWINN : 528.436,25 $ auf einem Konto mit 200.000 $ MAXIMALER RÜCKZUG : Nur 6,87
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
Experten
Flora Willkommen in einer neuen Ära des Handels. Flora ist nicht nur ein weiterer EA – es ist eine komplexe Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den ständig sich entwickelnden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Rahmen kombiniert dieser Expert Advisor modernste Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 89. Just 4 users h
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Black Move MT5
Sarfraz
Experten
Black Move MT5 ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus für die MetaTrader 5-Plattform, der emotionale Entscheidungen ausschaltet und Trades auf der Grundlage rein mathematischer Analysen ausführt. Er verwendet eine adaptive Dual-Mode-Strategie, um hochwahrscheinliche Chancen unter verschiedenen Marktbedingungen zu identifizieren und zu nutzen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine zuverlässige automatisierte Lösung suchen, die sich sowohl in trendigen als auch in korrigierenden M
Red Dragon MT5
Sarfraz
5 (1)
Experten
Red Dragon Scalper - Professioneller MT5 EA Red Dragon Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für die MT5-Plattform entwickelt wurde. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Hochfrequenz-Scalping, mit dem Ziel, kleine, schnelle Gewinne aus der Marktvolatilität zu erzielen. Rabattierter Preis : Der Preis erhöht sich um $90 pro 10 Käufe. Endgültiger Preis $4999 Kern-Strategie Der Kernalgorithmus des EA verwendet eine Kombination aus Preisaktionsanalyse und mehreren technischen Indikatoren,
Black Wave MT5
Sarfraz
Experten
Sind Sie bereit, über das Gewöhnliche hinauszuwachsen und eine Handelsleistung zu erreichen, von der Sie bisher nur geträumt haben? Willkommen in der Welt von Black Wave VIP Bot - nicht nur ein Tool, sondern Ihr Elitepartner, der für unvergleichliche Präzision und Rentabilität auf dem XAUUSD-Markt entwickelt wurde. Es handelt sich nicht nur um eine Automatisierung, sondern um eine ausgeklügelte Intelligenz, die sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Art des Goldhandels zu verändern. LIVE-Signale k
Eagle Hunt
Sarfraz
Experten
Eagle Hunt EA - Professioneller automatisierter Handel für Gold (XAUUSD) Eagle Hunt ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das für professionelle Händler entwickelt wurde. Entwickelt mit robusten Risikomanagement-Protokollen und fortschrittlicher Auftragsausführungslogik, bietet dieser Expert Advisor eine komplette automatisierte Handelslösung, die für verschiedene Marktbedingungen geeignet ist und sich auf den Goldmarkt (XAUUSD) spezialisiert. Live-Signal in Kürze! WICHTIG! Na
Eagle Hunt Ultra
Sarfraz
Experten
WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Installationsanweisungen zu erhalten. Exklusives VIP-Angebot Nur 10 Exemplare zum Sonderpreis von $100 verfügbar. Wenn diese aufgebraucht sind, steigt der Preis sofort auf $1500 . Sichern Sie sich jetzt Ihren VIP-Zugang, bevor es zu spät ist! Begrenzte Plätze - einmal verkauft, keine zweite Chance! Demo First: Testen Sie den EA immer mindestens ein bis zwei Wochen lang auf einem De
Skyline Scalper MT5
Sarfraz
Experten
Skyline Scalper MT5 - Die ultimative automatisierte Handelslösung Erobern Sie den Markt wie ein professioneller Trader! Sind Sie den Stress des manuellen Handels und der stundenlangen Beobachtung des Marktes leid? Wir stellen Ihnen den Skyline Scalper MT5 vor - einen Expert Advisor der neuen Generation, der für Ihr MetaTrader 5 Terminal entwickelt wurde. Dieser EA verwendet fortschrittliche Algorithmen, um präzise Einstiegspunkte im Markt zu finden, was Ihnen neues Vertrauen in Ihren Handel gibt
PatternMatrix 41 Pro MT5
Sarfraz
Experten
PatternMatrix 41 Pro MT5 Erschließen Sie die wahre Macht der Price Action mit der umfassendsten Candlestick Pattern Engine auf dem Markt. "Nach dem Kauf, bitte stellen Sie sicher, dass Sie mir eine E-Mail schicken, um die Einstellungen und Dateien zu erhalten." PatternMatrix 41 Pro ist nicht nur ein Expert Advisor, sondern ein komplettes Trading-Ökosystem, das für Trader entwickelt wurde, die an die Zuverlässigkeit historischer Price Action glauben. Durch die Kombination von 41 verschiedenen ja
Logic Pro AI 300
Sarfraz
Experten
Live-Signal demnächst verfügbar>>> Logic Pro AI 300 wurde für Elite-VIP-Händler entwickelt, die eine robuste und intelligente automatisierte Handelslösung benötigen. Dieser Expert Advisor basiert auf fortschrittlichen Preisaktionsalgorithmen und identifiziert Marktumkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, die auf klassischen Engulfing-Mustern basieren, und führt Trades mit außergewöhnlicher Präzision über den von Ihnen gewählten Zeitrahmen aus. Neben seiner zentralen Einstiegslogik zeichnet sic
Apex Legend EA
Sarfraz
Experten
Apex Legend EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für Hochfrequenz-Scalping auf den Zeitrahmen M30 und H1 entwickelt wurde. Entwickelt für den anspruchsvollen Trader, der Agilität verlangt, ohne auf Sicherheit zu verzichten, nutzt dieser EA fortschrittliche Algorithmen, um kurzfristige Marktineffizienzen zu identifizieren und Trades mit blitzschneller Präzision auszuführen. Live Signal Apex Legend Ea Demnächst >>>>>>> Im Gegensatz zu risikoreichen Strategien, die Ihr Konto
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension