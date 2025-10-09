Deriv Karma Project EA

KARMA PROJECT EA v2.00

Karma Project EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Das System nutzt die technische Analyse mit adaptiven Risikomanagement-Funktionen. Es wurde auf synthetischen Deriv-Indizes mit optimierten Einstellungen für mehrere Instrumente entwickelt und getestet.

Der EA wurde nach umfangreicher Forschung über erholungsbasierte Handelssysteme erstellt und kombiniert traditionelle technische Indikatoren mit Positionsmanagementstrategien. Die Entwicklung konzentrierte sich darauf, ein System zu schaffen, das unter verschiedenen Marktbedingungen funktioniert und gleichzeitig ein kontrolliertes Risiko aufrechterhält.

Kompatible Instrumente

Der EA enthält optimierte Einstellungen für diese synthetischen Deriv-Indizes:

Range Break 100 Index

Bereich Break 200 Index

Boom 500 Index

Boom 1000 Index

Absturz 500 Index

Absturz 1000 Index

Das System kann auch für andere Symbole verwendet werden, darunter Devisenpaare, Rohstoffe und Kryptowährungspaare. Die Leistung kann je nach den Eigenschaften des Instruments variieren.

Optimierte Setdateien herunterladen: https://drive.google.com/drive/folders/1UYEJ7zCTBIoVBjgHtozDc6VJUQxhB64J?usp=sharing

Technische Herangehensweise

Der EA verwendet mehrere technische Indikatoren, um Einstiegspunkte für den Handel zu identifizieren. Das Einstiegssystem analysiert Stochastik-Oszillator-Crossovers, RSI-Levels für die Momentum-Bestätigung, Parabolic SAR für die Trendrichtung und gleitende Durchschnittshüllkurven für die Preiskanalanalyse. Ein Filter für einen höheren Zeitrahmen wird angewendet, um die gesamte Marktstruktur zu bewerten.

Bei der Eröffnung von Geschäften bietet das System zwei optionale Erholungsmechanismen. Der erste Ansatz verwendet alternierende Positionseinträge mit progressiven Abständen. Der zweite Ansatz implementiert feste Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus mit skalierter Positionsgröße. Die Benutzer können je nach ihrer Risikotoleranz auswählen, welche Erholungsmethode sie aktivieren möchten.

Risikomanagement-Funktionen

Der EA enthält mehrere Parameter zur Risikokontrolle. Die dynamische Losgröße berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage des prozentualen Kontostands. Maximale Positionslimits können pro Richtung und insgesamt festgelegt werden. Der Drawdown-Schutz kann sowohl mit USD-Werten als auch mit einem Prozentsatz des Kontostands konfiguriert werden.

Die Positionsabstandssteuerung bestimmt den Abstand zwischen den Eingaben im Recovery-System. Ein Parameter für die Zonenbreite begrenzt die maximale Spanne der offenen Positionen. Das Korbgewinnziel ermöglicht das Schließen aller Positionen, wenn ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht ist.

Installation und Einrichtung

Nachdem Sie den EA auf dem MQL5 Market erworben haben, installieren Sie ihn in MetaTrader 5. Öffnen Sie einen der kompatiblen Charts nur auf dem Zeitrahmen m1 und ziehen Sie den EA darauf. Aktivieren Sie den automatischen Handel im MT5-Menü Tools und aktivieren Sie die Schaltfläche AutoTrading in der Symbolleiste.

Für eine optimierte Performance auf Deriv-Indizes laden Sie das entsprechende Setfile für das von Ihnen gewählte Instrument. Die Setfiles enthalten getestete Parameterkombinationen für jeden unterstützten Index.

Link zum Herunterladen der Setfiles: https://drive.google.com/drive/folders/1UYEJ7zCTBIoVBjgHtozDc6VJUQxhB64J?usp=sharing

Eingabe-Parameter

Zu den Haupteingabeparametern der Strategie gehören die Impulsperiode für die Trendanalyse, die SAR-Stufen- und Maximalwerte, die Volumenniveaus für überkaufte und überverkaufte Bedingungen, die Auswahl eines höheren Zeitrahmens, die MA-Hüllkurvenperiode und die Abweichungswerte.

Zu den wichtigsten Handelsparametern gehören die Basis-Lotgröße, der Umschalter für die adaptive Größe, der Risikoprozentsatz pro Handel und das Mindestintervall zwischen den Trades in Sekunden.

Zu den Einstellungen des Erholungssystems gehören die Aktivierung der Erholungsfunktion, die Auswahl des Erholungsmodus zwischen adaptivem Raster und Momentum-Ansätzen, die Triggerdistanz für Einstiege in die entgegengesetzte Richtung, die Progressionslücke für gleichgerichtete Abstände, der Lot-Multiplikator für die Positionsskalierung und die maximalen Positionsgrenzen.

Die Eingaben für den Risikoschutz umfassen die maximale Zonenbreite in Pips, den maximalen gleitenden Verlust in USD und den maximalen Drawdown als Prozentsatz des Kontos.

Die Parameter für die Gewinnoptimierung umfassen den Zielprozentsatz für den Korbgewinn und den Break-Even-Nullpunkt.

Die Dashboard-Einstellungen steuern die Anzeige des Informationspanels, die Eckposition und die Offset-Werte.

Empfohlene Konfiguration

Der konservative Ansatz verwendet 0,5 bis 1,0 Prozent Risiko, Recovery deaktiviert, beide Handelsrichtungen und kleine Basislosgrößen.

Ein moderater Ansatz verwendet 1,0 bis 2,0 Prozent Risiko, adaptive Grid Recovery aktiviert, begrenzte Positionen pro Seite und mittlere Losgrößen.

Der aktive Ansatz verwendet ein Risiko von 2,0 bis 3,0 Prozent, aktivierte Momentum Recovery, aktivierte progressive Lots und größere Positionslimits.

Alle Ansätze sollten vor dem Live-Einsatz auf Demokonten getestet werden. Beginnen Sie mit den mitgelieferten Setfiles und passen Sie die Parameter schrittweise an Ihre Kontogröße und Risikotoleranz an.

Starten Sie mit optimierten Einstellungen: https://drive.google.com/drive/folders/1UYEJ7zCTBIoVBjgHtozDc6VJUQxhB64J?usp=sharing

Test-Empfehlungen

Verwenden Sie den Strategy Tester in MetaTrader 5 zum Backtesting. Wählen Sie den EA aus dem Experten-Dropdown und wählen Sie Ihr Symbol. Stellen Sie den Zeitrahmen auf M1, um schneller zu testen. Verwenden Sie das Modell Every tick based on real ticks für genaue Ergebnisse.

Verwenden Sie für die Optimierung die Methode des genetischen Algorithmus. Testen Sie mit mindestens 6 Monaten an historischen Daten. Stellen Sie realistische Spread-Werte ein, die den Spezifikationen Ihres Brokers entsprechen.

Führen Sie vor dem Live-Handel mindestens zwei Wochen lang Vorwärtstests auf Demokonten durch. Beobachten Sie die ersten Trades genau, um das korrekte Verhalten des EA zu überprüfen. Prüfen Sie, ob die Risikomanagement-Funktionen wie erwartet funktionieren und ob eine ausreichende Kontomarge vorhanden ist.

Symbolspezifische Leistungshinweise

Range-Break-Indizes reagieren gut auf die adaptive Gitterwiederherstellung mit moderaten Triggerabständen. Boom-Indizes funktionieren mit einer reinen Kaufrichtung und höheren Zeitrahmenfiltern. Crash-Indizes funktionieren mit einer reinen Verkaufsrichtung und angepassten Hüllkurvenabweichungen.

Jedes Setfile enthält optimierte Parameter auf der Grundlage von Tests, die speziell für dieses Instrument durchgeführt wurden. Die Ergebnisse variieren je nach Broker-Spreads, Ausführungsgeschwindigkeit und Marktbedingungen während des Handelszeitraums.

Laden Sie das entsprechende Setfile, wenn Sie zwischen verschiedenen Instrumenten wechseln, um eine optimale Parameterkonfiguration sicherzustellen.

Alle optimierten Setfiles finden Sie hier: https://drive.google.com/drive/folders/1UYEJ7zCTBIoVBjgHtozDc6VJUQxhB64J?usp=sharing

Informationen zum Dashboard

Wenn diese Funktion aktiviert ist, zeigt das Dashboard den aktuellen Status des Erholungssystems, aktive Positionen nach Richtung, gleitende Gewinne und Verluste, Risikoschutzniveaus, Signalstatus für Kauf und Verkauf, Sitzungsstatistiken und Leistungsmetriken an.

Das Dashboard wird in Echtzeit aktualisiert und kann in jeder Bildschirmecke mit einstellbaren Offset-Werten positioniert werden.

Wichtige Handelshinweise

Jeder Handel birgt das Risiko eines Kapitalverlustes. Dieser EA ist ein Werkzeug zur automatischen Handelsausführung auf der Grundlage technischer Analysen. Er ist keine Garantie für profitable Ergebnisse. Die bisherige Performance beim Backtesting oder Demohandel lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

Die Recovery-Systeme können während Drawdown-Perioden mehrere Positionen eröffnen. Achten Sie auf ein ausreichendes Kontoguthaben, um die Skalierung der Positionen zu unterstützen, wenn die Rückgewinnungsfunktionen aktiviert sind. Eine regelmäßige Überwachung wird auch bei der Verwendung automatischer Systeme empfohlen.

Die Marktbedingungen ändern sich mit der Zeit. Parameter, die in einem bestimmten Zeitraum gut funktionieren, müssen möglicherweise in anderen Marktumgebungen angepasst werden. Ziehen Sie in Erwägung, das System regelmäßig auf der Grundlage aktueller Marktdaten erneut zu testen und zu optimieren.

Beginnen Sie immer mit Demokonten, um das Verhalten des EA zu erlernen und die korrekte Funktionalität zu überprüfen. Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen und kleinen Positionsgrößen. Erhöhen Sie das Engagement erst dann schrittweise, wenn Sie eine stabile Leistung über längere Testzeiträume bestätigt haben.

Informationen zur Unterstützung

Produktunterstützung ist über den MQL5-Marktkommentarbereich und das MQL5.com-Nachrichtensystem verfügbar. Updates für den EA werden den Käufern ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie Unterstützung anfordern, geben Sie bitte den Namen Ihres Brokers, den Kontotyp, das gehandelte Symbol, die verwendeten EA-Eingabeparameter und eine detaillierte Beschreibung aller Probleme an. Screenshots helfen bei der Fehlersuche bei technischen Problemen.

Entwickler Hintergrund

Die Entwicklung von Karma Project EA begann nach mehreren Jahren des Handels mit synthetischen Indizes und dem Studium verschiedener erholungsbasierter Strategien. Der Schwerpunkt lag auf der Entwicklung eines Systems, das ein Gleichgewicht zwischen Handelshäufigkeit und Risikokontrolle herstellt und technische Indikatoren verwendet, die gut auf die einzigartigen Eigenschaften von Derivaten reagieren.

Zu den Tests gehörte die Analyse Tausender historischer Trades über verschiedene Marktperioden hinweg, um die Einstiegslogik und die Erholungsmechanismen zu verfeinern. Ziel war es, Parametersätze zu entwickeln, die ein konsistentes Verhalten unter verschiedenen Marktbedingungen gewährleisten und gleichzeitig den Benutzern die Flexibilität bieten, die Risikoniveaus anzupassen.

Informationen zur Version

Version 2.00 ist eine komplette Neuentwicklung des Handelssystems mit universeller Symbolkompatibilität, doppelten Wiederherstellungsmechanismen, verbesserter Einstiegsfilterung, verbesserten Algorithmen für die Losgröße und einer professionellen Dashboard-Schnittstelle.

Vollständiges Setfile-Paket herunterladen: https://drive.google.com/drive/folders/1UYEJ7zCTBIoVBjgHtozDc6VJUQxhB64J?usp=sharing

Haftungsausschluss: Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Dieser EA wird als Werkzeug für den automatisierten Handel auf Basis der technischen Analyse bereitgestellt. Der Entwickler macht keine Zusicherungen bezüglich der zukünftigen Rentabilität. Die Benutzer sind dafür verantwortlich, den EA vor dem Live-Einsatz gründlich zu testen und alle Risikofaktoren zu verstehen. Die Ergebnisse variieren je nach Brokerbedingungen, Marktvolatilität und Parameterkonfiguration.