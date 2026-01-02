Gold Gap Trading EA - Professionelle Trend- und Gap-Strategie

Gold Gap Trading EA ist ein spezialisiertes automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold)entwickelt wurde. Es kombiniert die klassische Gap-Theorie mit einer soliden Trendfolge-Logik, um eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit zu gewährleisten.

Der EA handelt nicht einfach jede Lücke, sondern wartet auf einen Retest des Gap-Levels und bestätigt den Einstieg mit Hilfe eines internen Trendfilters (Gleitender Durchschnitt) und einer Preisaktionsanalyse. Diese Multi-Timeframe-Logik (Analyse des M15-Trends bei gleichzeitigem Handel auf M5) macht ihn robust und geeignet für volatile Märkte wie Gold.

Live-Signal & Leistung:

Hauptmerkmale:

Strategie: Gap Retest + Moving Average Trend Filter.

Vermögenswert: Optimiert für XAUUSD (Gold).

Geldmanagement: Eingebaute Auto-Lot-Funktion zur Gewinnzusammensetzung oder Verwendung von Fixed Lots.

Risikomanagement: Harter Stop Loss, Take Profit und dynamischer Trailing Stop zur Gewinnsicherung.

Niedriges Guthaben: Sie können mit nur $100beginnen.

Wie es funktioniert:

Gap-Erkennung: Der EA erkennt Kurslücken (Kurssprünge), die größer als eine bestimmte Größe sind. Retest-Bestätigung: Er wartet darauf, dass der Kurs zum Gap-Level zurückkehrt (Retest). Trend-Filter: Er überprüft den Trend auf dem M15-Zeitrahmen (unter Verwendung des SMA 21), um sicherzustellen, dass wir mit dem Marktfluss handeln, selbst wenn wir dem M5-Chart zugeordnet sind. Ausführung: Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn der Kursverlauf die Richtung bestätigt (Bruch des Hochs/Tiefs).

Empfehlungen:

Symbol: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen : M5 (5 Minuten) .

Mindesteinlage: 100 $ .

Leverage: 1 :400 oder höher wird empfohlen.

Broker: ECN-Konto oder Low Spread-Broker werden für beste Ergebnisse bevorzugt.

VPS: Empfohlen für einen 24/7-Betrieb.

Parameter (Einstellungen):

1. Geld-Management

Lot1: Feste Lotgröße (wird verwendet, wenn Auto_Lots falsch ist).

Auto_Lots: Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Lot-Berechnung auf Basis des Risikos.

MaxRisk: Risikoprozentsatz pro Handel (z.B. 0,05 = konservativ, höher für aggressiv).

InpStopLoss: Stop Loss in Punkten.

InpTakeProfit: Take Profit in Punkten.

TrailingStop: Abstand in Punkten zum Beginn des Trailing des Gewinns.

TrailingStep: Schritt in Punkten, um den Stop Loss zu verschieben.

Max_SPREAD: Maximal zulässiger Spread zur Eröffnung eines Handels (vermeidet Nachrichtenspitzen).

2. Zeiteinstellungen

Time_Start: Serverzeit , ab der nach Trades gesucht wird (z.B. 01:00).

Time_End: Serverzeit , zu der die Suche nach neuen Abschlüssen beendet wird (z. B. 20:00).

3. Strategie-Einstellungen

MinGapSize: Mindestgröße des Gaps (in Punkten), um es als gültiges Signal zu betrachten.

ShowTestArrows: Zeigt/versteckt visuelle Pfeile auf dem Chart für Backtesting-Analysen.

MagicNumber: Eindeutige ID für die Trades des EA (ändern Sie diese, wenn Sie mehrere Charts verwenden).

Hinweis:Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Führen Sie immer Backtests durch und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.