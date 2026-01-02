Gold Gap Trading EA
- Experten
- Samir Arman
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 10
Gold Gap Trading EA ist ein spezialisiertes automatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold)entwickelt wurde. Es kombiniert die klassische Gap-Theorie mit einer soliden Trendfolge-Logik, um eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit zu gewährleisten.
Der EA handelt nicht einfach jede Lücke, sondern wartet auf einen Retest des Gap-Levels und bestätigt den Einstieg mit Hilfe eines internen Trendfilters (Gleitender Durchschnitt) und einer Preisaktionsanalyse. Diese Multi-Timeframe-Logik (Analyse des M15-Trends bei gleichzeitigem Handel auf M5) macht ihn robust und geeignet für volatile Märkte wie Gold.
Live-Signal & Leistung:
Hauptmerkmale:
-
Strategie: Gap Retest + Moving Average Trend Filter.
-
Vermögenswert: Optimiert für XAUUSD (Gold).
-
Geldmanagement: Eingebaute Auto-Lot-Funktion zur Gewinnzusammensetzung oder Verwendung von Fixed Lots.
-
Risikomanagement: Harter Stop Loss, Take Profit und dynamischer Trailing Stop zur Gewinnsicherung.
-
Niedriges Guthaben: Sie können mit nur $100beginnen.
Wie es funktioniert:
-
Gap-Erkennung: Der EA erkennt Kurslücken (Kurssprünge), die größer als eine bestimmte Größe sind.
-
Retest-Bestätigung: Er wartet darauf, dass der Kurs zum Gap-Level zurückkehrt (Retest).
-
Trend-Filter: Er überprüft den Trend auf dem M15-Zeitrahmen (unter Verwendung des SMA 21), um sicherzustellen, dass wir mit dem Marktfluss handeln, selbst wenn wir dem M5-Chart zugeordnet sind.
-
Ausführung: Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn der Kursverlauf die Richtung bestätigt (Bruch des Hochs/Tiefs).
Empfehlungen:
-
Symbol: XAUUSD (Gold).
-
Zeitrahmen: M5 (5 Minuten).
-
Mindesteinlage: 100 $ .
-
Leverage: 1 :400 oder höher wird empfohlen.
-
Broker: ECN-Konto oder Low Spread-Broker werden für beste Ergebnisse bevorzugt.
-
VPS: Empfohlen für einen 24/7-Betrieb.
Parameter (Einstellungen):
1. Geld-Management
-
Lot1: Feste Lotgröße (wird verwendet, wenn Auto_Lots falsch ist).
-
Auto_Lots: Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Lot-Berechnung auf Basis des Risikos.
-
MaxRisk: Risikoprozentsatz pro Handel (z.B. 0,05 = konservativ, höher für aggressiv).
-
InpStopLoss: Stop Loss in Punkten.
-
InpTakeProfit: Take Profit in Punkten.
-
TrailingStop: Abstand in Punkten zum Beginn des Trailing des Gewinns.
-
TrailingStep: Schritt in Punkten, um den Stop Loss zu verschieben.
-
Max_SPREAD: Maximal zulässiger Spread zur Eröffnung eines Handels (vermeidet Nachrichtenspitzen).
2. Zeiteinstellungen
-
Time_Start: Serverzeit , ab der nach Trades gesucht wird (z.B. 01:00).
-
Time_End: Serverzeit , zu der die Suche nach neuen Abschlüssen beendet wird (z. B. 20:00).
3. Strategie-Einstellungen
-
MinGapSize: Mindestgröße des Gaps (in Punkten), um es als gültiges Signal zu betrachten.
-
ShowTestArrows: Zeigt/versteckt visuelle Pfeile auf dem Chart für Backtesting-Analysen.
-
MagicNumber: Eindeutige ID für die Trades des EA (ändern Sie diese, wenn Sie mehrere Charts verwenden).
Hinweis:Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Führen Sie immer Backtests durch und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.