Hedging Mt5

Produktname: Hedging Mt5 - Trend Recovery System

✅ Broker (empfohlen):
👉

Überblick:
Hedging Mt5 ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Es nutzt ein intelligentes Raster und eine Erholungslogik, um mit dem Trend zu handeln und gleichzeitig Drawdowns effektiv zu verwalten. Im Gegensatz zu Standard-Hedging-EAs ist dieses System sowohl für Netting-als auch für Hedging-Konten optimiert, was es für moderne Broker vielseitig einsetzbar macht.

Der EA enthält strenge Sicherheitsprotokolle, einschließlich einer "New Candle"-Einstiegslogik, um Over-Trading zu verhindern, und einen eingebauten Equity Guard, um das Kapital vor erheblichen Marktabstürzen zu schützen.

Hauptmerkmale:

  • Netting Friendly: Funktioniert perfekt auf Netting-Konten durch intelligente Mittelwertbildung der Positionen.

  • Smart Entry: Trades werden nur zu Beginn einer neuen Kerze (M5) eröffnet, um Stabilität zu gewährleisten und Marktgeräusche zu reduzieren.

  • Equity Protection:Schließt automatisch alle Trades, wenn der Kontostand unter einen sicheren Schwellenwert (60 % des Guthabens) fällt, um das verbleibende Kapital zu bewahren.

  • Fest kodierte Sicherheit: Der EA enthält strenge Anforderungen an Kontostand und Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass der Benutzer die richtige Risikomanagementstrategie verfolgt.

⚠️ Obligatorische Anforderungen (bitte vor der Anmietung lesen):

Um die Sicherheit Ihrer Gelder zu gewährleisten, hat dieser EA strenge interne Beschränkungen. Er wird NICHT handeln , wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind:

  1. Mindestguthaben: $5.000. (Der EA wird den Handel auf Konten unter $5.000 deaktivieren).

  2. Zeitrahmen: M5 (5 Minuten). (Der EA ist ausschließlich für den M5-Zeitrahmen optimiert).

  3. Kontotyp: Netting oder Hedging (ECN/Low Spread empfohlen).

Strategie & Logik:

Der EA betritt den Markt auf der Grundlage der ATR-Volatilitätsanalyse. Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, wendet der EA einen intelligenten Erholungsmechanismus (Grid/Martingale) an, um den Einstiegspreis zu mitteln.

  • Take Profit: Dynamisch auf Basis von ATR oder festen Punkten.

  • Stop Loss: Ein harter Stop Loss von 500 Punkten wird als Ausfallsicherung neben dem Equity Guard verwendet.

Empfehlungen:

  • Beste Paare:Paare mit hoher Volatilität und gutem Trend.

    • Empfohlen: AUD/USD

      GBPUSD , EURUSD, XAUUSD (Gold).

  • Leverage: Ein Minimum von 1:500 wird empfohlen, um die Margin-Anforderungen der Recovery-Schritte zu erfüllen.

  • VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz wird für den 24/7-Betrieb dringend empfohlen.

Erklärte Eingabeparameter:

  • TakeProfit: Gewinnziel in Punkten für den ersten Handel.

  • StopLoss: Harter Stop Loss in Punkten (Sicherheitsmechanismus).

  • win_USD: Gewinnziel in Währung (USD). Wenn es erreicht wird, werden alle Trades geschlossen.

  • Loss_USD: Maximaler Verlust in der Währung (USD). Wenn erreicht, werden alle Trades geschlossen.

  • Open_ATR: Aktivieren/Deaktivieren von ATR-basierten Eingängen.

  • Time_Start / Time_End: Definieren Sie bestimmte Handelszeiten, um Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden.

  • Multiplikation_Modus:

    • 0: Feste Lots.

    • 1: Additionsmodus (Festes Volumen addieren).

    • >1: Multiplikationsmodus (Martingale-Faktor).

  • Max_Open: Maximale Anzahl der erlaubten Rasterschritte.

  • MagicNumber: Eindeutige ID für die Trades des EA.

Risiko-Warnung:
Dieser EA verwendet eine Erholungsstrategie (Grid/Martingale). Diese Strategie ist zwar in schwankenden und tendierenden Märkten profitabel, birgt jedoch Risiken. Bitte beachten Sie die Mindestkapitalanforderung von $5.000 und verwenden Sie zunächst ein Demokonto, um den Mechanismus zu verstehen.


Empfohlene Produkte
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experten
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - Für die erfolgreich geschaffenen Trainingsbasen werde ich einen Berater für die vorübergehende Nutzung kostenlos zur Verfügung stellen. - Die Trainingsgrundlagen werden im Verlauf des Trainings festgelegt. - Das Training erfordert ungefähr 20 Epochen. weil Der Expert Advisor ist ressourcenintensiv und der Markt kann ihn nicht verarbeiten. Der Parameter TypeOfWork mit dem Marktwert wurde eingeführt. Es muss auf einen anderen ge
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experten
Die Handelsstrategie basiert auf über 10 Jahren erfolgreicher Erfahrung im Handel auf der Grundlage der Stärke einer Kerze und des prozentualen Anteils des Körpers im Verhältnis zur gesamten Kerze (Strong Candle) und/oder (je nach den konfigurierten Parametern) auf einem gleitenden Durchschnitt mit langer Periode und dreifachem Trend (JMA), kombiniert mit dem gleitenden Durchschnitt des aktuellen Charts mit konstanten Bändern und AWESOME-Oszillator oder sogar Bollinger-Bändern, die alle nach Be
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experten
Dies ist ein Hedge EA für seitwärts laufende Märkte Der Markt bewegt sich zu 80% der Zeit seitwärts. Dieser EA zeigt in dieser Phase gute Leistungen und akzeptiert Stop-Losses (SL) in Zeiten starker Nachrichten und starker Trends. Der Vollzeit-Backtest zeigt gute Ergebnisse, aber wenn Sie ihn live laufen lassen und den EA in kritischen Phasen ein- und ausschalten, wird seine Effizienz noch höher sein. Vorteile: Take Profit (TP) für einzelne Orders , was für die Minimierung von Slippage sehr vor
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
QS Velocity AUDUSD
Lucas Leibl
Experten
QuantumScale Velocity AUD Der QuantumScale Velocity AUD kombiniert streng validierte Momentum-Signale mit einer Umkehrlogik, um hochwahrscheinliche Einstiege auf dem AUDUSD M15-Zeitrahmen durchzuführen. Anstatt sich ausschließlich auf statische Ziele zu verlassen, nutzt der Algorithmus einen dynamischen, volatilitätsbasierten Ausstiegsmechanismus, um Positionen sofort zu schließen, wenn die Trendstärke nachlässt, so dass realisierte Gewinne geschützt sind. Wichtige Fakten zur Strategie Primäre
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Tesla Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experten
PROMO : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis! Endpreis: 2000$ Live Signal 60 Thousand prop feste Zuteilung und 400$ gewonnen kontaktieren Sie mich, um mehr Informationen zu erhalten. Analyse der Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Strategien Verschiedene Stresstest-Techniken werden eingesetzt, um zu untersuchen, wie ein EA auf veränderte Marktbedingungen und Parameteranpassungen reagieren kann. Walk-Forward-Optimierung (WFO) und Walk-Forward-Matrix (WFM) bewerten d
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experten
**GoldCraft EA - Fortgeschrittener Gold-Handelsroboter** Nutzen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit GoldCraft EA, einem Premium Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Dieser hochentwickelte Bot kombiniert technische Analyse mit robustem Risikomanagement, um die Rentabilität zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. **Schlüsselmerkmale:** - **Trendfolgestrategie**: Nutzt die gleitenden Durc
Willain72ATM
He Ping Qing
Experten
Diese Strategie ist hauptsächlich für audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) und andere Währungen geeignet. Sie verwendet Batch-Closing und Hedging-Strategien, mit einer maximalen Position von 9 Aufträgen. 10 Jahre lang beträgt der maximale gleitende Verlust etwa 1.000$, und die durchschnittliche monatliche Rendite beträgt etwa 5-10%. Es wird empfohlen, 2-3 Währungen mit 3000usd zu handeln. Beschreibung der Parameter: Clots: anfängliche Einzelmenge; NoTrade1: Keine Handelszeit 1, es wird empfohl
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Experten
AdvisorKing ist ein Multi-Währungs-Scalper, der eigene Handelsalgorithmen verwendet. Der Einstieg in den Markt erfolgt mit Hilfe von Filtern, die es dem Handelsberater ermöglichen, gute Ergebnisse während einer Handelssitzung mit geringer Volatilität zu erzielen. Dieses System ist für den langfristigen Handel konzipiert und eignet sich für Händler, die an Stabilität und minimales Risiko gewöhnt sind. Der Trading Advisor enthält keine so gefährlichen Strategien wie Grid und Martingal. Bei Fragen
Momo botbot
Or Franco
Experten
Momo botbot ist ein automatisierter Handels-Bot, der das Gewinnpotenzial im Devisenhandel maximieren soll, insbesondere für das Währungspaar EUR/USD. Der Bot arbeitet mit einer intelligenten Kombination aus technischen Indikatoren und einer fortschrittlichen Mittelwertbildungsstrategie, wobei der Schwerpunkt auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen (M5) liegt. Die wichtigsten Vorteile: Fortschrittliche Technologie: Kombiniert präzise Daten von mehreren technischen Indikatoren für eine genaue Marktanalyse un
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.29 (7)
Experten
Transformieren Sie Ihre Anlagestrategie mit dem Expert Advisor für den MetaTrader-Investorenroboter. Basierend auf der leistungsstarken Bollinger Bands-Strategie, die von Joe Ross entwickelt und vom renommierten brasilianischen Trader Rodrigo Cohen Paula genannt wurde, haben Sie Zugang zu fortschrittlicher Technologie, die Ihre Gewinne maximiert und Ihre Risiken minimiert. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit alten und ineffizienten Strategien. Mit unserem Anlegerroboter haben Sie Zugriff auf
FREE
Reversion Core H1 MT5
Fernando Dario Fuentes
Experten
ReversionCore H1 - USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der eine robuste Mean-Reversion-Logik auf das USDCAD-Paar anwendet und den H1-Zeitrahmen nutzt. Er ist auf langfristigen Kapitalerhalt bei moderatem Wachstum ausgelegt, ideal für Händler, die Zuverlässigkeit dem Hype vorziehen. Dieser EA identifiziert extreme Preisabweichungen mithilfe von Bollinger Bands und bestätigt Einstiege mit RSI- und EMA-Filtern. Er ist so konzipiert, dass
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
Experten
Der Expert Advisor hilft, den Drawdown auf dem Konto zu reduzieren. Dazu wird das verlustreiche Geschäft in mehrere kleine Teile aufgeteilt und jeder dieser Teile wird separat geschlossen. Der EA kann mit anderen Experten interagieren. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Drawdown erreicht ist, kann Open Lock den anderen Experten deaktivieren und mit seinen Aufträgen arbeiten. Open Lock für MetaTrader 4 ist hier erhältlich Der Algorithmus des EA arbeitet mit Gegengeschäften und einer großen Anzahl o
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experten
Dieser Roboter ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das diese beiden beliebten Indikatoren nutzt, um Handelsmöglichkeiten auf dem Forex-Markt zu identifizieren. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die relative Stärke eines Vermögenswertes im Vergleich zu anderen Vermögenswerten auf dem Markt misst. Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der die Volatilität des Marktes misst und dazu beiträgt, Preisgrenzen für einen bestimmten Vermögenswert zu bestimmen. Der Ha
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
Weitere Produkte dieses Autors
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
Egypt Station EA1
Samir Arman
Experten
Der erste Experte schließt ein Verkaufsgeschäft ab. Der zweite Experte gibt den Kauf ein Jeder Experte arbeitet an mehreren schwebenden Geschäften Jeder Experte schließt seine Geschäfte mit einem Gewinn von 10 Punkten ab. Es ist besser, sich das Video anzusehen, bevor Sie das Experiment durchführen. Parameter: OP_symbol_1 : Offene Positionen BUY oder offene Positionen SELL. Lot1: Manuelle Losgröße. Auto_Lot: Setzen Sie diese Option auf true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den
Hedging Forex EA4
Samir Arman
5 (1)
Experten
Der Experte eröffnet zunächst einen Kaufauftrag und einen Verkaufsauftrag. Wenn ein Gewinn von 20 Punkten erzielt wird, werden ein Kauf- und ein Verkaufsauftrag eröffnet. Bei einem Buy-Back-Geschäft wird das Geschäft durch Multiplikation der Kombination *3 gekühlt. All dies wurde in dem Video erklärt, das Sie sich bitte ansehen Maximale Spanne = 0,3 Broker-Link von hier https://tinyurl.com/y7xkqz89 Der ATR-Indikator wurde hinzugefügt Wenn Open_ATR=true Er funktioniert im Take Profit Modus p
Egyptian Fighter Arman EA2
Samir Arman
Experten
Wie es funktioniert, wie man die Einstellungen vornimmt und wie die Zeitmessung funktioniert. Sehen Sie sich das Video unter dem folgenden Link an. https://www.youtube.com/watch?v=IrathrWJwFg Der Experte funktioniert wie die erste Expertenmethode Egyptian Fighter Arman EA2 ist in erster Linie ein Scalping EA, der Daten von mehreren Indikatoren wie (Stochastik, MACD, RSI und MAs) auf 1-Min-Zeitrahmen kombiniert, um eine Handelsentscheidung zu treffen, wenn es eine anständige Handelsmöglichkeit gi
Macd Arman EA1 AR1
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Wie funktioniert der Experte auf den MACD-Indikator In gewisser Weise Durchbruch Ebene wurde in den Experten setzen Anmeldung zum Kauf oder Verkauf Mit Multiplikator Geschäfte werden nach einer Reihe von Punkten geöffnet Alle Geschäfte werden bei einem Gewinn von 20 Pips gemeinsam geschlossen. Parameter: MACD-Indikator . Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie False, wenn
Dow Up Zigzag EA
Samir Arman
Experten
So arbeiten Sie mit dem ZigZag-Index Die gleichen Standardeinstellungen Wenn das obere und untere Ende des Index mit dem oberen und unteren Ende eines anderen Formulars übereinstimmt Der Handel wird eingegangen, wenn der gleitende Index gebrochen wird Von unten nach oben oder umgekehrt. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie False, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden mö
Renko Arman EA2
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit dem Renko-Chart Das Video erklärt, wie Renko funktioniert Mit Experten arbeiten. Arbeiten wie Experte Bild Einstellungen wie im Bild gezeigt Zunächst wird die Renko-Chart-Generierung Experte arbeitet nur mit dem Markt Warten Sie, bis der Markt zu arbeiten und versuchen, wie das Video zu erklären Parameter: Lot1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie F
Amar Ya Alexandria EA2
Samir Arman
1 (1)
Experten
Hallo an alle Der Experte arbeitet an dem Zickzack-Indikator Mit Fibonacci-Ebenen Indikator des gleitenden Durchschnitts Die Methode der Eröffnung von Geschäften hängt von der numerischen Methode aller Indikatoren zusammen ab Eingehen einer Kauf- oder Verkaufsposition mit der Abkühlung der Multiplikatoren, dem Schließen der erfolgreichen Kaufgeschäfte und dem Schließen der erfolgreichen Verkaufsgeschäfte Sie können mit den gleichen Einstellungen versuchen Einer der besten Rahmen M5 Mit der Erfa
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit dem Indikator des gleitenden Durchschnitts Berechnen der Anzahl der Punkte aus dem aktuellen Preis und dem Index Eintritt in einen Gewinn Deal 5 Pips Wenn sich der Trend mit einem neuen Signal umkehrt, geht er in einen Handel mit dem Trend mit der Eröffnung der Konsolidierung Geschäfte mit der gleichen Größe des ursprünglichen Los Mit der Schließung der alle zusammen auf einen Gewinn von 5 Punkten Kühlung befasst sich mit der gleichen Größe der Basis-Lot
The king Hedging Forex
Samir Arman
Experten
Hallo an alle Der Expert Advisor ist auf meinem Kanal für diejenigen, die kaufen oder mieten wollen https://t.me/Arman_MT4 Arbeitet, um zwei Absicherungsgeschäfte zu öffnen, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jedem Geschäft von 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlung befasst sich in der Art und Weise von einem anderen Losgröße und die Aussetzung jeder Art von Verkauf oder Kauf Transaktion Mit einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um aut
Hedging Gold EA1
Samir Arman
Experten
sehr wichtig Aber Gold bewegte sich mehr als 1800 Punkte in einer Woche Bitte seien Sie vorsichtig, arbeiten Sie nicht auf Gold mit diesem Expert Advisor Arbeiten Sie mit schwachen Währungspaaren mit starkem Trend und hoher Volatilität Die neueste Version ist unter diesem Link verfügbar https://t.me/Arman_MT4/2016 Hallo an alle Der Expert Advisor ist auf meinem Kanal für diejenigen, die kaufen oder mieten wollen https://t.me/Arman_MT4 Ein Absicherungsexperte arbeitet auf Gold Von der Experten-
My Friend EA2
Samir Arman
Experten
Hallo an alle Es gab Updates und Änderungen in der Art und Weise, wie offene Geschäfte funktionieren Es ist anders als bei dem ersten Experten, My Friend EA Nur in der Eröffnung von Geschäften, und der Rest der Bedingungen sind, wie sie in der Vergangenheit waren: Dieser Experte ist eine Art Oszillator Er arbeitet mit einer Reihe von Indikatoren mit der Profit-Tracking-Methode Mit der Arbeit der Kühlung befasst sich mit der Schließung der alle zusammen Es ist bevorzugt, auf dem M5 Timing zu arb
Fibonacci Arman EA4
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet mit den Fibonacci-Niveaus der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitt
MoSalah EA
Samir Arman
Experten
Folgen Sie hier den Signalen Der Experte arbeitet mit den Fibonacci-Levels der vorherigen Kerze Mit einigen digitalen Möglichkeiten zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie keine TakeProfit oder Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der G
Happy New Year EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet mit den Fibonacci-Niveaus der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit Gewinn abschließt. Verfolgung des Gewinns durch den Trailing-Stop
Forex Safety
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet mit dem Gold-Chart Arbeiten Sie zunächst mit dem Fünf-Minuten-Timer Die Schrittweite beträgt 10 Pips, wenn Sie mit Währungspaaren arbeiten. Bei Gold ist die Schrittweite = 100, wenn der Goldpreis zwei oder drei Nachkommastellen hat. Wie der Experte arbeitet Bei der Eröffnung des ersten Geschäfts Der Trolling-Stop arbeitet auf der Suche nach Gewinn Wenn der Preis sinkt, eröffnet er bei jeder Bewegung ein Geschäft Bis zum Erreichen von 8 Geschäften eröffnet er ein Geschäft ge
Forex Safety EA2
Samir Arman
Experten
Hallo an alle Der Experte arbeitet auf digitale Weise, um die Liquidität auf dem Markt zu bestimmen, indem er Geschäfte macht BUYSTOP UND SELLSTOP Vom aktuellen Preis mit der Abstandskontrolle vom Schritt von den Experteneinstellungen Nur das erste Geschäft arbeitet mit ihm, die Methode der Verfolgung des Gewinns, der trolling stop Der Experte arbeitet, um das letzte profitable Geschäft mit dem ersten SELL und BUY Handel zu schließen Mit der Methode der Schließung von Geschäften von Win Equity
Silver Eagle EA1
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet mit den Fibonacci-Niveaus der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit Gewinn abschließt. Verfolgung des Gewinns durch den Trailing-Stop
Renko Again EA
Samir Arman
Experten
Hallo an alle Der Experte arbeitet auf der Schnittmenge von gleitenden Durchschnitten mit einer digitalen Methode der Eröffnung von Geschäften Mit dem Schließen von Geschäften auf einen Gewinn von einer Anzahl von Punkten programmatisch Mit der Eröffnung von Geschäften mit dem Trend und dem Schließen einiger Geschäfte zusammen für einen Gewinn, bis alle zusammen für einen Gewinn geschlossen werden Der Experte arbeitet mit regelmäßigen Kerzen. Es ist möglich, auf dem Timing von fünf Minuten, Vie
Recovery Zone EA
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Experte arbeitet in Recovery Zone Mit der Eröffnung eines Kauf- oder Verkaufsgeschäfts auf Kosten des allgemeinen Trends mit der Aussetzung eines schwebenden Geschäfts in Multiples Mit der Kontrolle der Komplikationen aus der Multiples-Box von LO1 bis LO20 Steuern Sie es entsprechend Ihrer Arbeitsweise Mit dem Schließen aller auf dem Ziel mit der Methode des arithmetischen Mittels Wenn Sie mit Währungspaaren arbeiten, ist ein kleiner Spread vorzuziehen Maximale Spanne = 0,3 Broke
Sama Hedging Forex EA
Samir Arman
Experten
In diesem Artikel wird eine Idee zum Testen von Hedge EA im Strategietester gegeben. Wie Sie wissen, hat der Strategietester ein eigenes Limit, das es nicht erlaubt, eine Order für ein anderes Symbol zu eröffnen. Jeder Benutzer, der seine eigenen Hedge Expert Advisors testen möchte, muss diese nur live testen. Aber schränkt das unsere Möglichkeiten ein? Ich bin sicher, dass jeder Hedge-Trader seinen eigenen EA testen muss, bevor er live handelt. Daher habe ich die Idee, ein virtuelles Strategiet
Ichimoku ZigZag EA
Samir Arman
Experten
Wie der Name des Experten andeutet, arbeitet er mit dem Ichimoku-Indikator und dem ZigZag-Indikator Der erste Indikator dient dazu, die Richtung zu bestimmen, wenn der Kurs über der Wolke liegt, ist der Trend hier Kaufen Wenn der Preis unter der Wolke ist, ist der Trend hier verkaufen Der zweite Indikator dient dazu, in den Handel einzusteigen, nachdem eine Kerze oberhalb der Ober- oder Unterseite der Unterseite geschlossen wurde. Hier steigt er in den Handel ein, wenn der Trend mit dem zweiten
Golden Net EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet mit den Fibonacci-Niveaus der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit Gewinn abschließt. Verfolgung des Gewinns durch den Trailing-Stop
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experten
Hallo an alle Der Experte arbeitet auf technischen Ebenen mit einigen Indikatoren für die Eingabe von Geschäften Er arbeitet in umgekehrter Richtung Wenn die allgemeine Form bullisch ist, wird der Verkauf mit der Aussetzung eines schwebenden Geschäftes eingegeben Wenn die Tendenz abwärts gerichtet ist, wird ein Kauf getätigt, wobei ein schwebendes Geschäft ausgesetzt wird. Das Video zeigt Ihnen, wie es funktioniert Wie der Experte funktioniert Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD G
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen beim Aktivieren einer Transaktion Es schließt auf dem Stop-Loss oder auf einem Gewinn aus der Verfolgung des Gewinns Arbeitet auf Währungspaaren mit niedrigem Spread Wie Dollar Yen Währung Die Arbeit wird mit den gleichen Einstellungen wie der Experte durchgeführt, oder sie kann nach Belieben des Benutzers geändert werden Arbeit auf einem Timing von 15M oder mehr, wie der Benutzer mag Parameter: Tran
Bollinger and RSI and Moving
Samir Arman
Experten
Bollinger und RSI und Moving Hallo zusammen Wie der Name ist der Experte arbeitet mit diesen Indikatoren Bei der Bestimmung des Trends und nicht in der Sättigung arbeiten und in die entgegengesetzte Richtung Die Bedingungen der drei Indikatoren wurden miteinander verknüpft, um die Trades einzugehen Wenn er eine Kauftransaktion eingeht und den Trend umkehrt, geht er einen Verkauf ein, und zwar in der Art einer Absicherung Der Kauf oder Verkauf wird bei einem Einstiegssignal der Indikatoren eröff
Gulls EA
Samir Arman
Experten
Trend-Experte mit einer großen Anzahl von Indikatoren und der digitalen Methode bei der Bestimmung der Eröffnung von Geschäften mit der Eröffnung von Multiplikatoren Geschäfte, wenn der Trend umkehrt Arbeit mit dem Fünf-Minuten-Timer Arbeiten Sie als die Einstellungen oder steuern Sie es, wenn Sie möchten Erläutert, wie der Experte arbeitet. Maximale Spanne = 0,3 Broker-Link von hier h ttps:// one.exness-track.com/a/lmeqq9b7 Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch d
Moving Arman EA2
Samir Arman
Experten
Der Experte für den gleitenden Durchschnitt arbeitet bei der Eröffnung von Geschäften nach der Schnittmenge-Methode, indem er den gleitenden Durchschnitt und andere Indikatoren auf digitale Weise bei der Eröffnung von Geschäften verwendet Mit der Eröffnung von Geschäften in der Größe eines Loses, das doppelt so groß ist wie das letzte Los, mit der Schließung aller Geschäfte oder der Schließung der letzten beiden gewinnbringenden Geschäfte mit dem größten Verlustgeschäft Arbeit an den fünf Minut
Fibonacci Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet mit den Fibonacci-Niveaus der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitt
RSI Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet mit den RSI-Werten der vorherigen Kerze. Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte sehe
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension