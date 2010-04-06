Produktname: Hedging Mt5 - Trend Recovery System

Überblick:

Hedging Mt5 ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Es nutzt ein intelligentes Raster und eine Erholungslogik, um mit dem Trend zu handeln und gleichzeitig Drawdowns effektiv zu verwalten. Im Gegensatz zu Standard-Hedging-EAs ist dieses System sowohl für Netting-als auch für Hedging-Konten optimiert, was es für moderne Broker vielseitig einsetzbar macht.

Der EA enthält strenge Sicherheitsprotokolle, einschließlich einer "New Candle"-Einstiegslogik, um Over-Trading zu verhindern, und einen eingebauten Equity Guard, um das Kapital vor erheblichen Marktabstürzen zu schützen.

Hauptmerkmale:

Netting Friendly: Funktioniert perfekt auf Netting-Konten durch intelligente Mittelwertbildung der Positionen.

Smart Entry: Trades werden nur zu Beginn einer neuen Kerze (M5) eröffnet, um Stabilität zu gewährleisten und Marktgeräusche zu reduzieren.

Equity Protection: Schließt automatisch alle Trades, wenn der Kontostand unter einen sicheren Schwellenwert (60 % des Guthabens) fällt, um das verbleibende Kapital zu bewahren.

Fest kodierte Sicherheit: Der EA enthält strenge Anforderungen an Kontostand und Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass der Benutzer die richtige Risikomanagementstrategie verfolgt.

⚠️ Obligatorische Anforderungen (bitte vor der Anmietung lesen):

Um die Sicherheit Ihrer Gelder zu gewährleisten, hat dieser EA strenge interne Beschränkungen. Er wird NICHT handeln , wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind:

Mindestguthaben: $5.000. (Der EA wird den Handel auf Konten unter $5.000 deaktivieren). Zeitrahmen: M5 (5 Minuten). (Der EA ist ausschließlich für den M5-Zeitrahmen optimiert). Kontotyp: Netting oder Hedging (ECN/Low Spread empfohlen).

Strategie & Logik:

Der EA betritt den Markt auf der Grundlage der ATR-Volatilitätsanalyse. Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, wendet der EA einen intelligenten Erholungsmechanismus (Grid/Martingale) an, um den Einstiegspreis zu mitteln.

Take Profit: Dynamisch auf Basis von ATR oder festen Punkten.

Stop Loss: Ein harter Stop Loss von 500 Punkten wird als Ausfallsicherung neben dem Equity Guard verwendet.

Empfehlungen:

Beste Paare: Paare mit hoher Volatilität und gutem Trend. Empfohlen: AUD/USD GBPUSD , EURUSD, XAUUSD (Gold).

Leverage: Ein Minimum von 1:500 wird empfohlen, um die Margin-Anforderungen der Recovery-Schritte zu erfüllen.

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz wird für den 24/7-Betrieb dringend empfohlen.

Erklärte Eingabeparameter:

TakeProfit: Gewinnziel in Punkten für den ersten Handel.

StopLoss: Harter Stop Loss in Punkten (Sicherheitsmechanismus).

win_USD: Gewinnziel in Währung (USD). Wenn es erreicht wird, werden alle Trades geschlossen.

Loss_USD: Maximaler Verlust in der Währung (USD). Wenn erreicht, werden alle Trades geschlossen.

Open_ATR: Aktivieren/Deaktivieren von ATR-basierten Eingängen.

Time_Start / Time_End: Definieren Sie bestimmte Handelszeiten, um Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden.

Multiplikation_Modus: 0: Feste Lots. 1: Additionsmodus (Festes Volumen addieren). >1: Multiplikationsmodus (Martingale-Faktor).

Max_Open: Maximale Anzahl der erlaubten Rasterschritte.

MagicNumber: Eindeutige ID für die Trades des EA.

Risiko-Warnung:

Dieser EA verwendet eine Erholungsstrategie (Grid/Martingale). Diese Strategie ist zwar in schwankenden und tendierenden Märkten profitabel, birgt jedoch Risiken. Bitte beachten Sie die Mindestkapitalanforderung von $5.000 und verwenden Sie zunächst ein Demokonto, um den Mechanismus zu verstehen.