Gold Gap Trading EA - Estrategia profesional de tendencia y brecha.

Gold Gap Trading EA es un sistema de trading automatizado especializado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). Combina la clásica Teoría del Gap con una sólida lógica de Seguimiento de Tendencia para asegurar entradas de alta probabilidad.

El EA no se limita a operar cada gap, sino que espera a que el precio vuelva a probar el nivel del gap y confirma la entrada utilizando un filtro de tendencia interno (media móvil) y un análisis de la acción del precio. Esta lógica Multi-Timeframe (analizando la tendencia M15 mientras opera en M5) lo hace robusto y adecuado para mercados volátiles como el Oro.

Señal en vivo y rendimiento:

Características principales:

Estrategia: Gap Retest + Filtro de Tendencia de Media Móvil.

Activo : Optimizado para XAUUSD (Oro).

Gestión del Dinero: Función Auto-Lot integrada para obtener beneficios compuestos o utilizar Lotes Fijos.

Gestión del riesgo: Stop Loss duro , Take Profit y Trailing Stop dinámico para bloquear los beneficios.

Saldo Bajo: Puede empezar con tan sólo $100.

Cómo funciona:

Detección de Gaps: El EA identifica gaps (saltos en el precio) mayores a un tamaño específico. Confirmación de Retest: Espera a que el precio regrese (retest) al nivel del gap. Filtro de Tendencia: Comprueba la tendencia en el marco temporal M15 (usando SMA 21) para asegurar que estamos operando con el flujo del mercado, incluso si se adjunta al gráfico M5. Ejecución:Sólo se abre una operación cuando la acción del precio confirma la dirección (ruptura de máximos/mínimos).

Recomendaciones:

Símbolo : XAUUSD (Oro).

Marco de tiempo : M5 (5 minutos) .

Depósito mínimo: $100 .

Apalancamiento: Se recomienda 1 :400 o superior.

Broker : Se prefiere una cuenta ECN o un broker con Low Spread para obtener mejores resultados.

VPS: Recomendado para operación 24/7.

Parámetros (Ajustes):

1. Gestión del dinero

Lot1: Tamaño de lote fijo (utilizado si Auto_Lots es falso).

Auto_Lots: Activa/Desactiva el cálculo automático del lote en función del riesgo.

MaxRisk: Porcentaje de riesgo por operación (por ejemplo, 0.05 = conservador, mayor para agresivo).

InpStopLoss: Stop Loss en puntos.

InpTakeProfit: Take Profit en puntos.

TrailingStop: Distancia en puntos para iniciar el seguimiento del beneficio.

TrailingStep: Paso en puntos para mover el Stop Loss.

Max_SPREAD:Diferencial máximo permitido para abrir una operación (evita picos de noticias).

2. Ajustes de tiempo

Time_Start: Hora del servidor para empezar a buscar operaciones (por ejemplo, 01:00).

Hora_Fin:Hora en que el servidor deja de buscar nuevas operaciones (por ejemplo, 20:00).

3. Configuración de la estrategia

MinGapSize : Tamaño mínimo del gap (en puntos) para considerarlo una señal válida.

ShowTestArrows: Mostrar/Ocultar flechas visuales en el gráfico para el análisis de backtesting.

MagicNumber:ID único para las operaciones del EA (cámbielo si utiliza varios gráficos).

Nota:El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Realice siempre pruebas retrospectivas y utilice una gestión adecuada del riesgo.