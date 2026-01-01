Adx Pulse ist ein Momentum-basierter Trend-Oszillator, der den Richtungsdruck auf eine saubere, reaktionsschnelle Weise visualisiert. Anstatt die klassischen ADX-Linien anzuzeigen, wandelt er das Verhältnis zwischen positiven und negativen Richtungsbewegungen in einen sanften "Puls" um, der um die Nulllinie oszilliert. Auf diese Weise lassen sich Verschiebungen in der Trendstärke und -dominanz leichter auf einen Blick erkennen. Die Hauptlinie stellt die geglättete Richtungsvorgabe dar, während die Signallinie als verfeinerte Referenz dient und hilft, Schwungübergänge hervorzuheben. Dynamische Farbwechsel verstärken die Aufwärts- und Abwärtsphasen und ermöglichen eine schnelle visuelle Bestätigung ohne Unübersichtlichkeit.

Wie man es benutzt:

Verwenden Sie Adx Pulse in einem separaten Fenster auf einem beliebigen Zeitrahmen. Wenn die Hauptlinie über der Signallinie und über Null liegt, zeigt dies einen Aufwärtsdruck an; liegt sie unter der Signallinie und unter Null, zeigt dies einen Abwärtsdruck an. Überkreuzungen zwischen der Haupt- und der Signallinie können als Momentumverschiebungswarnungen verwendet werden, insbesondere wenn sie mit Preisstrukturen oder Trendfiltern übereinstimmen. Die Nulllinie ist von entscheidender Bedeutung: Bewegungen durch sie bestätigen häufig eine Fortsetzung oder Erschöpfung. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Adx Pulse mit der Trendrichtung oder den Unterstützungs-/Widerstandslinien kombinieren, anstatt ihn als alleinstehendes Einstiegsinstrument zu verwenden.