Adx Pulse es un oscilador de tendencia basado en el impulso, diseñado para visualizar la presión direccional de una forma limpia y sensible. En lugar de mostrar las líneas ADX clásicas, transforma la relación entre el movimiento direccional positivo y negativo en un "pulso" suave que oscila alrededor del nivel cero. Esto facilita la lectura de un vistazo de los cambios en la fuerza y el dominio de la tendencia. La línea principal representa el sesgo direccional suavizado, mientras que la línea de señal actúa como una referencia refinada, ayudando a resaltar las transiciones de impulso. Los cambios dinámicos de color refuerzan las fases alcistas y bajistas, permitiendo una rápida confirmación visual sin desorden.

Cómo utilizarlo:

Utilice Adx Pulse en una ventana separada en cualquier marco temporal. Cuando la línea Principal está por encima de la línea de Señal y por encima de cero, refleja presión alcista; por debajo de la línea de Señal y por debajo de cero refleja presión bajista. Los cruces entre las líneas Principal y Señal pueden utilizarse como alertas de cambio de impulso, especialmente cuando se alinean con la estructura de precios o los filtros de tendencia. El nivel cero es clave: los movimientos a través de él a menudo confirman la continuación o el agotamiento. Para obtener mejores resultados, combine Adx Pulse con la dirección de la tendencia o el soporte/resistencia en lugar de utilizarlo como herramienta de entrada independiente.