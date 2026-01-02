SecModeADX
- Indicadores
- Kazutaka Okuno
- Versión: 1.0
🌍 【SecMode Series】SecModeADX - Indicador ADX de alta resolución basado en ticks.
📌 Visión general
SecModeADX forma parte de la serie SecMode, un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden capturar.
Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeADX utiliza un motor patentado de segundo nivel para:
- Actualizarse hasta 60 veces por minuto (o a intervalos definidos por el usuario).
- Visualizar la fuerza direccional y el impulso en tiempo real.
- Destacar las divergencias entre el marco temporal estándar (TF) y las señales ADX de segundo nivel (Sec)
- Funciona sin símbolos personalizados, lo que garantiza una configuración limpia y ligera
Esto proporciona una visión de alta resolución de la fuerza de la tendencia que las herramientas convencionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.
Características principales
① Motor basado en ticks (no requiere símbolos personalizados)
La mayoría de los indicadores de segundo nivel se basan en:
- Creación de símbolos personalizados
- Guardado y mantenimiento de datos de segundo nivel
- Regeneración de datos cuando los archivos se corrompen
- Gran consumo de recursos de MT5
SecModeADX evita todos estos problemas.
Genera datos de segundo nivel internamente a partir de flujos de ticks, ofreciendo:
- Configuración rápida y sencilla
- Integración limpia de gráficos
- Rendimiento ligero de MT5
- Funcionamiento estable incluso en entornos VPS
② Estructura de doble línea (TF × Sec)
Trazando ambas líneas TF (marco temporal estándar) y Sec (segundo nivel) ADX:
- El Sec ADX reacciona primero a los cambios direccionales.
- El TF ADX le sigue después
Esto hace que los cambios tempranos de fuerza de tendencia sean visualmente obvios, dando a los operadores una ventaja de tiempo para entradas, salidas y configuraciones de continuación de tendencia.
Lógica de color direccional (+DI / -DI)
SecModeADX incluye un sistema de colores limpio e intuitivo:
- Verde cuando domina +DI (presión alcista)
- Rojo cuando domina -DI (presión bajista)
- Neutral cuando la fuerza direccional está equilibrada
Esto permite a los operadores reconocer al instante
- Continuación de la tendencia
- Debilitamiento de la tendencia
- Cambios de impulso
- Señales tempranas de segundo nivel antes de que el TF confirme
④ Integración de la banda de Bollinger (capa visual opcional)
Incluye:
- CenterLine (conmutable: ALMA / TMA / SMA)
- Bandas superiores / inferiores para zonas de sobrecalentamiento y volatilidad
Cuando la línea Sec ADX interactúa con las bandas, revela:
- Agotamiento de la tendencia
- Picos de volatilidad
- Extremos de presión direccional
Esto añade una poderosa capa visual a la lógica tradicional de ADX basada en la fuerza.
⑤ Sin Repintado (Los Valores Finales Permanecen Finales)
SecModeADX dibuja valores de segundo nivel directamente de los datos de tick:
- Lasbarras cerradas nunca cambian (no hay repintado).
- Las barras abiertas se actualizan rápidamente en tiempo real
Esto refleja el comportamiento natural de las velas y garantiza señales transparentes y fiables.
Interfaz de usuario unificada para toda la serie
Todos los indicadores SecMode comparten la misma interfaz y filosofía de diseño:
- CCI (Sec)
- RSI (Sec)
- Estocástico (Sec)
- ADX (Sec, con lógica de colores)
- CMO (Sec, con lógica de color)
Esta coherencia hace que las configuraciones multiindicador sean intuitivas y fluidas.
⑦ Tres motores de línea central seleccionables (núcleo de banda de Bollinger)
Cambie entre tres motores dependiendo de las condiciones del mercado y el estilo de negociación:
1. ALMA - Modo Francotirador
- Latencia ultrabaja con suavidad
- La respuesta más rápida de los tres
- Ideal para scalpers que detectan cambios direccionales tempranos
2. TMA - Modo Ciclo
- Curva más suave gracias al doble promedio
- Destaca los ciclos de tendencia y el agotamiento
- Excelente para el análisis del entorno y la configuración de contra-tendencias
- Nota: El TMA "sigue" naturalmente al precio hasta el cierre de la barra
3. SMA - Modo de referencia
- La media móvil más reconocida
- Refleja lo que la mayoría de los operadores observan
- Mejor para el comportamiento estándar de la Banda de Bollinger con refinamiento de segundo nivel
🎁 Acerca de la versión gratuita
Esta edición gratuita proporciona acceso completo al motor central de segundo nivel y a la visualización de la fuerza direccional.
Para mantener el diseño racionalizado, las siguientes características se excluyen intencionalmente:
- Generación de señales
- Notificaciones de alerta
- Herramientas de dibujo automático
- Filtros avanzados
Todas las funciones esenciales -motor de ticks, divergencia TF/Sec, lógica de colores, comportamiento de las Bandas de Bollinger- están totalmente disponibles.
Utilice esta edición básica simplificada para experimentar lo drásticamente diferente que es realmente el mercado de segundo nivel.
Ejemplos de uso
- Sec ADX cambia de color → cambio direccional temprano
- Sec ADX sube antes que TF → fortalecimiento de la tendencia
- Sec perfora las bandas de Bollinger → pico de volatilidad
- Divergencia entre TF y Sec → debilitamiento o cambio de tendencia
🚀 Resumen
- Motor de segundo nivel basado en ticks (sin símbolos personalizados)
- Lógica de color direccional (+DI / -DI)
- La divergencia TF/Sec se convierte en lógica de entrada accionable
- Las bandas de Bollinger revelan volatilidad y agotamiento
- Sin repintado(la TMA sigue al precio de forma natural hasta el cierre)
- Interfaz de usuario unificada para toda la serie SecMode
- Acceso gratuito a una perspectiva de mercado radicalmente diferente
Experimente un nivel de claridad direccional que los indicadores ADX tradicionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.