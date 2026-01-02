🌍 【SecMode Series】SecModeADX - Indicador ADX de alta resolución basado en ticks.

📌 Visión general

SecModeADX forma parte de la serie SecMode, un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden capturar.

Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeADX utiliza un motor patentado de segundo nivel para:

Actualizarse hasta 60 veces por minuto (o a intervalos definidos por el usuario).

(o a intervalos definidos por el usuario). Visualizar la fuerza direccional y el impulso en tiempo real .

. Destacar las divergencias entre el marco temporal estándar (TF) y las señales ADX de segundo nivel (Sec)

y las señales ADX de Funciona sin símbolos personalizados, lo que garantiza una configuración limpia y ligera

Esto proporciona una visión de alta resolución de la fuerza de la tendencia que las herramientas convencionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.

Características principales

① Motor basado en ticks (no requiere símbolos personalizados)

La mayoría de los indicadores de segundo nivel se basan en:

Creación de símbolos personalizados

Guardado y mantenimiento de datos de segundo nivel

Regeneración de datos cuando los archivos se corrompen

Gran consumo de recursos de MT5

SecModeADX evita todos estos problemas.

Genera datos de segundo nivel internamente a partir de flujos de ticks, ofreciendo:

Configuración rápida y sencilla

Integración limpia de gráficos

Rendimiento ligero de MT5

Funcionamiento estable incluso en entornos VPS

② Estructura de doble línea (TF × Sec)

Trazando ambas líneas TF (marco temporal estándar) y Sec (segundo nivel) ADX:

El Sec ADX reacciona primero a los cambios direccionales .

. El TF ADX le sigue después

Esto hace que los cambios tempranos de fuerza de tendencia sean visualmente obvios, dando a los operadores una ventaja de tiempo para entradas, salidas y configuraciones de continuación de tendencia.

Lógica de color direccional (+DI / -DI)

SecModeADX incluye un sistema de colores limpio e intuitivo:

Verde cuando domina +DI (presión alcista)

cuando domina +DI (presión alcista) Rojo cuando domina -DI (presión bajista)

cuando domina -DI (presión bajista) Neutral cuando la fuerza direccional está equilibrada

Esto permite a los operadores reconocer al instante

Continuación de la tendencia

Debilitamiento de la tendencia

Cambios de impulso

Señales tempranas de segundo nivel antes de que el TF confirme

④ Integración de la banda de Bollinger (capa visual opcional)

Incluye:

CenterLine (conmutable: ALMA / TMA / SMA)

(conmutable: ALMA / TMA / SMA) Bandas superiores / inferiores para zonas de sobrecalentamiento y volatilidad

Cuando la línea Sec ADX interactúa con las bandas, revela:

Agotamiento de la tendencia

Picos de volatilidad

Extremos de presión direccional

Esto añade una poderosa capa visual a la lógica tradicional de ADX basada en la fuerza.

⑤ Sin Repintado (Los Valores Finales Permanecen Finales)

SecModeADX dibuja valores de segundo nivel directamente de los datos de tick:

Las barras cerradas nunca cambian (no hay repintado).

(no hay repintado). Las barras abiertas se actualizan rápidamente en tiempo real

Esto refleja el comportamiento natural de las velas y garantiza señales transparentes y fiables.

Interfaz de usuario unificada para toda la serie

Todos los indicadores SecMode comparten la misma interfaz y filosofía de diseño:

CCI (Sec)

RSI (Sec)

Estocástico (Sec)

ADX (Sec, con lógica de colores)

CMO (Sec, con lógica de color)

Esta coherencia hace que las configuraciones multiindicador sean intuitivas y fluidas.

⑦ Tres motores de línea central seleccionables (núcleo de banda de Bollinger)

Cambie entre tres motores dependiendo de las condiciones del mercado y el estilo de negociación:

1. ALMA - Modo Francotirador

Latencia ultrabaja con suavidad

La respuesta más rápida de los tres

Ideal para scalpers que detectan cambios direccionales tempranos

2. TMA - Modo Ciclo

Curva más suave gracias al doble promedio

Destaca los ciclos de tendencia y el agotamiento

Excelente para el análisis del entorno y la configuración de contra-tendencias

Nota: El TMA "sigue" naturalmente al precio hasta el cierre de la barra

3. SMA - Modo de referencia

La media móvil más reconocida

Refleja lo que la mayoría de los operadores observan

Mejor para el comportamiento estándar de la Banda de Bollinger con refinamiento de segundo nivel

🎁 Acerca de la versión gratuita

Esta edición gratuita proporciona acceso completo al motor central de segundo nivel y a la visualización de la fuerza direccional.

Para mantener el diseño racionalizado, las siguientes características se excluyen intencionalmente:

Generación de señales

Notificaciones de alerta

Herramientas de dibujo automático

Filtros avanzados

Todas las funciones esenciales -motor de ticks, divergencia TF/Sec, lógica de colores, comportamiento de las Bandas de Bollinger- están totalmente disponibles.

Utilice esta edición básica simplificada para experimentar lo drásticamente diferente que es realmente el mercado de segundo nivel.

Ejemplos de uso

Sec ADX cambia de color → cambio direccional temprano

Sec ADX sube antes que TF → fortalecimiento de la tendencia

Sec perfora las bandas de Bollinger → pico de volatilidad

Divergencia entre TF y Sec → debilitamiento o cambio de tendencia

🚀 Resumen

Motor de segundo nivel basado en ticks (sin símbolos personalizados)

Lógica de color direccional (+DI / -DI)

La divergencia TF/Sec se convierte en lógica de entrada accionable

Las bandas de Bollinger revelan volatilidad y agotamiento

Sin repintado(la TMA sigue al precio de forma natural hasta el cierre)

Interfaz de usuario unificada para toda la serie SecMode

Acceso gratuito a una perspectiva de mercado radicalmente diferente

Experimente un nivel de claridad direccional que los indicadores ADX tradicionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.