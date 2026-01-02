SecModeADX

🌍 【SecMode Series】SecModeADX - Indicador ADX de alta resolución basado en ticks.

📌 Visión general

SecModeADX forma parte de la serie SecMode, un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden capturar.

Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeADX utiliza un motor patentado de segundo nivel para:

  • Actualizarse hasta 60 veces por minuto (o a intervalos definidos por el usuario).
  • Visualizar la fuerza direccional y el impulso en tiempo real.
  • Destacar las divergencias entre el marco temporal estándar (TF) y las señales ADX de segundo nivel (Sec)
  • Funciona sin símbolos personalizados, lo que garantiza una configuración limpia y ligera

Esto proporciona una visión de alta resolución de la fuerza de la tendencia que las herramientas convencionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.

Características principales

① Motor basado en ticks (no requiere símbolos personalizados)

La mayoría de los indicadores de segundo nivel se basan en:

  • Creación de símbolos personalizados
  • Guardado y mantenimiento de datos de segundo nivel
  • Regeneración de datos cuando los archivos se corrompen
  • Gran consumo de recursos de MT5

SecModeADX evita todos estos problemas.
Genera datos de segundo nivel internamente a partir de flujos de ticks, ofreciendo:

  • Configuración rápida y sencilla
  • Integración limpia de gráficos
  • Rendimiento ligero de MT5
  • Funcionamiento estable incluso en entornos VPS

② Estructura de doble línea (TF × Sec)

Trazando ambas líneas TF (marco temporal estándar) y Sec (segundo nivel) ADX:

  • El Sec ADX reacciona primero a los cambios direccionales.
  • El TF ADX le sigue después

Esto hace que los cambios tempranos de fuerza de tendencia sean visualmente obvios, dando a los operadores una ventaja de tiempo para entradas, salidas y configuraciones de continuación de tendencia.

Lógica de color direccional (+DI / -DI)

SecModeADX incluye un sistema de colores limpio e intuitivo:

  • Verde cuando domina +DI (presión alcista)
  • Rojo cuando domina -DI (presión bajista)
  • Neutral cuando la fuerza direccional está equilibrada

Esto permite a los operadores reconocer al instante

  • Continuación de la tendencia
  • Debilitamiento de la tendencia
  • Cambios de impulso
  • Señales tempranas de segundo nivel antes de que el TF confirme

④ Integración de la banda de Bollinger (capa visual opcional)

Incluye:

  • CenterLine (conmutable: ALMA / TMA / SMA)
  • Bandas superiores / inferiores para zonas de sobrecalentamiento y volatilidad

Cuando la línea Sec ADX interactúa con las bandas, revela:

  • Agotamiento de la tendencia
  • Picos de volatilidad
  • Extremos de presión direccional

Esto añade una poderosa capa visual a la lógica tradicional de ADX basada en la fuerza.

⑤ Sin Repintado (Los Valores Finales Permanecen Finales)

SecModeADX dibuja valores de segundo nivel directamente de los datos de tick:

  • Lasbarras cerradas nunca cambian (no hay repintado).
  • Las barras abiertas se actualizan rápidamente en tiempo real

Esto refleja el comportamiento natural de las velas y garantiza señales transparentes y fiables.

Interfaz de usuario unificada para toda la serie

Todos los indicadores SecMode comparten la misma interfaz y filosofía de diseño:

  • CCI (Sec)
  • RSI (Sec)
  • Estocástico (Sec)
  • ADX (Sec, con lógica de colores)
  • CMO (Sec, con lógica de color)

Esta coherencia hace que las configuraciones multiindicador sean intuitivas y fluidas.

⑦ Tres motores de línea central seleccionables (núcleo de banda de Bollinger)

Cambie entre tres motores dependiendo de las condiciones del mercado y el estilo de negociación:

1. ALMA - Modo Francotirador

  • Latencia ultrabaja con suavidad
  • La respuesta más rápida de los tres
  • Ideal para scalpers que detectan cambios direccionales tempranos

2. TMA - Modo Ciclo

  • Curva más suave gracias al doble promedio
  • Destaca los ciclos de tendencia y el agotamiento
  • Excelente para el análisis del entorno y la configuración de contra-tendencias
  • Nota: El TMA "sigue" naturalmente al precio hasta el cierre de la barra

3. SMA - Modo de referencia

  • La media móvil más reconocida
  • Refleja lo que la mayoría de los operadores observan
  • Mejor para el comportamiento estándar de la Banda de Bollinger con refinamiento de segundo nivel

🎁 Acerca de la versión gratuita

Esta edición gratuita proporciona acceso completo al motor central de segundo nivel y a la visualización de la fuerza direccional.

Para mantener el diseño racionalizado, las siguientes características se excluyen intencionalmente:

  • Generación de señales
  • Notificaciones de alerta
  • Herramientas de dibujo automático
  • Filtros avanzados

Todas las funciones esenciales -motor de ticks, divergencia TF/Sec, lógica de colores, comportamiento de las Bandas de Bollinger- están totalmente disponibles.

Utilice esta edición básica simplificada para experimentar lo drásticamente diferente que es realmente el mercado de segundo nivel.

Ejemplos de uso

  • Sec ADX cambia de color → cambio direccional temprano
  • Sec ADX sube antes que TF → fortalecimiento de la tendencia
  • Sec perfora las bandas de Bollinger → pico de volatilidad
  • Divergencia entre TF y Sec → debilitamiento o cambio de tendencia

🚀 Resumen

  • Motor de segundo nivel basado en ticks (sin símbolos personalizados)
  • Lógica de color direccional (+DI / -DI)
  • La divergencia TF/Sec se convierte en lógica de entrada accionable
  • Las bandas de Bollinger revelan volatilidad y agotamiento
  • Sin repintado(la TMA sigue al precio de forma natural hasta el cierre)
  • Interfaz de usuario unificada para toda la serie SecMode
  • Acceso gratuito a una perspectiva de mercado radicalmente diferente

Experimente un nivel de claridad direccional que los indicadores ADX tradicionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.


