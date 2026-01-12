Dark Nova MT5

Letzte Kopie für 499$ -> nächster Preis 599$

Dark Nova ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD.

Dieser Expert Advisor basiert auf einem hochentwickelten Multi-Indikator-Algorithmus, der Bollinger Bänder, gleitende Durchschnitte, ADX, RSI und die Erkennung von Extrempunkten kombiniert. Er ist in hohem Maße anpassbar, um Ihren Handelsanforderungen gerecht zu werden.

Wenn Sie diesen Expert Advisorkaufen, können Sie ein Feedback auf dem Marktschreiben

Die Grundstrategie dieses EAs basiert auf einem Counter-Trend-Ansatz, der überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen mit Hilfe von Bollinger Bändern identifiziert und dann die Eingaben mit mehreren Filtern bestätigt. Dieser fortschrittliche Algorithmus berücksichtigt eine breite Palette von Marktdaten und historischen Informationen, um seine Vorhersagen zu treffen. Er ist so konzipiert, dass er sich an Marktveränderungen anpasst, was ihn zu einem der fortschrittlichsten Handelswerkzeuge in meiner Sammlung macht.





Live-Signal

- Dieser EA ist seit mehr als 1 Jahr live, MQL5 Signal: Dark Nova 3 Paare - Wachstum 681%, Gewinnrate 77%, Gewinnfaktor 2.93





Empfehlungen

- Der empfohlene Zeitrahmen ist M15

- Der Experte ist für AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD optimiert, funktioniert aber auch auf anderen Paaren mit entsprechenden Einstellungen

- Ein ECN-Broker wird immer empfohlen

- Ein VPS mit niedriger Latenz wird immer empfohlen

- Der minimale Hebel ist 1:20 und die Mindesteinlage 1000 USD

- FTMO-kompatibel

- Sie können mit den Standardeinstellungen beginnen, es sind keine speziellen Set-Dateien erforderlich.

- Um zu verstehen, wie der EA funktioniert, lesen Sie die ► Anweisungen und Set-Dateien





Parameter

Dark Nova-Einstellungen

- Kaufen zulassen: Ob der EA Kaufgeschäfte eröffnen darf

- Allow Sell: Ob der EA Verkaufsgeschäfte eröffnen darf

- Max Number of Orders: Die maximale Anzahl der Orders, die der EA gleichzeitig offen haben darf

- Max one Trade any Bar: Ob der EA nur einen Trade pro Bar öffnen darf

- Fifo Closing: Ob der EA den First In First Out Modus für das Schließen von Trades verwendet

- Allow Buy and Sell at Same Time: Ob der EA gleichzeitig Kauf- und Verkaufstrades eröffnen darf

- Magic Number: ID-Nummer der Orders

- Max Spread: Maximaler Spread für den Handel

- Max Average Spread: Der maximale durchschnittliche Spread, den der EA akzeptiert, bevor er einen Handel nicht eröffnet

Money Management Einstellungen

- Lots: Anzahl der Lots, wenn die Money Management Option deaktiviert ist

- Money Management: Wenn true, wird die Geldmanagement-Option aktiviert

- Risk Percent: Wenn die Geldmanagement-Option aktiviert ist, gibt sie den Risikofaktor an

Bollinger Bands Einstellungen

- Bollinger-Bänder aktivieren: Aktiviert/deaktiviert den Bollinger Bands Filter

- Bollinger Strategie: Wählen Sie zwischen SellAboveAndBuyBelow (Gegentrend) oder BuyAboveAndSellBelow (Trendfolge)

- Bollinger Zeitraum: Der Zeitraum für die Berechnung der Bollinger-Bänder

- Bollinger-Abweichungen: Standardabweichungen für die Bandbreite

- Bollinger Timeframe: Der Zeitrahmen für den Bollinger Bands Indikator

Extrempunkt-Einstellungen

- Extrempunkt aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren der Extrempunkt-Erkennung

- Extrempunkt-Periode: Anzahl der zu analysierenden Balken für den höchsten/niedrigsten Punkt

- Extreme Point Timeframe: Der Zeitrahmen für die Erkennung von Extrempunkten

Einstellungen des gleitenden Durchschnitts

- MA aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren des Filters für den gleitenden Durchschnitt

- Fast MA Period: Zeitraum für den schnellen gleitenden Durchschnitt

- Langsamer MA Zeitraum: Zeitraum für den langsamen gleitenden Durchschnitt

- MA-Methode: Methode zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA, usw.)

- MA-Zeitrahmen: Der Zeitrahmen für den Indikator Gleitender Durchschnitt

ADX-Einstellungen

- ADX aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren des ADX-Filters

- ADX-Periode: Zeitraum für die ADX-Berechnung

- ADX Limit: Schwellenwert für den ADX-Filter

- ADX Reverse Rules: Wenn wahr, wird gehandelt, wenn der ADX unter dem Grenzwert liegt (geringe Volatilität)

- ADX Timeframe: Der Zeitrahmen für den ADX-Indikator

RSI-Einstellungen

- RSI aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren des RSI-Filters

- RSI-Periode: Zeitraum für die RSI-Berechnung

- RSI Upper Level: Level, oberhalb dessen Verkaufssignale generiert werden

- RSI Lower Level: Niveau, unterhalb dessen Kaufsignale generiert werden

- RSI Timeframe: Der Zeitrahmen für den RSI-Indikator

Raster-Einstellungen

- Raster aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren des Rasterhandels

- Rasterverwaltung: Wählen Sie die Grid-Lot-Sizing-Methode (LotsSum, Martingale, AllLotsSum, Fix)

- Koeffizient Grid Management: Multiplikator für Grid Lot Sizing

- Min Distance: Mindestabstand in Punkten zwischen Rasteraufträgen

- Min Distance On ATR: Verwendung des ATR-basierten dynamischen Abstands

- Min Distance Multiplier: Progressiver Abstandsmultiplikator für jede Rasterstufe

Ziel-Einstellungen

- Ziel übernehmen: Gewinnmitnahme in Punkten vom gewichteten Durchschnittspreis

- Abweichendes Mitnahmeziel für erste Order: Anderes Ziel verwenden, wenn nur eine Order offen ist

- Take Target First Order: Gewinnmitnahme nur für die erste Order

- Only End Of Bar: Schließen Sie Trades nur bei Kerzenschluss

Stop Loss Einstellungen

- Monetären Verlust aktivieren: Monetären Stop-Loss aktivieren

- Monetärer Verlustbetrag: Maximaler Verlust in Kontowährung

- Monetärer Verlust multiplizieren: Stop Loss mit Lotgröße skalieren

- EA nach Geldverlust stoppen: EA nach Erreichen des Stop Loss entfernen

Für weitere Fragen oder Support zu diesem EA, können Sie mich kontaktieren.