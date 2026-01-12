Dark Nova MT5

Letzte Kopie für 499$ -> nächster Preis 599$

Dark Nova ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD.

Dieser Expert Advisor basiert auf einem hochentwickelten Multi-Indikator-Algorithmus, der Bollinger Bänder, gleitende Durchschnitte, ADX, RSI und die Erkennung von Extrempunkten kombiniert. Er ist in hohem Maße anpassbar, um Ihren Handelsanforderungen gerecht zu werden.

Wenn Sie diesen Expert Advisorkaufen, können Sie ein Feedback auf dem Marktschreiben und erhalten einen zweiten EA für kostenlos, für weitere Informationen kontaktieren Sie mich

Die Grundstrategie dieses EAs basiert auf einem Counter-Trend-Ansatz, der überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen mit Hilfe von Bollinger Bändern identifiziert und dann die Eingaben mit mehreren Filtern bestätigt. Dieser fortschrittliche Algorithmus berücksichtigt eine breite Palette von Marktdaten und historischen Informationen, um seine Vorhersagen zu treffen. Er ist so konzipiert, dass er sich an Marktveränderungen anpasst, was ihn zu einem der fortschrittlichsten Handelswerkzeuge in meiner Sammlung macht.

Installation and Update Guide - Troubleshooting guide - FAQ - MT4 Version


Live-Signal

- Dieser EA ist seit mehr als 1 Jahr live, MQL5 Signal: Dark Nova 3 Paare - Wachstum 681%, Gewinnrate 77%, Gewinnfaktor 2.93


Empfehlungen

- Der empfohlene Zeitrahmen ist M15
- Der Experte ist für AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD optimiert, funktioniert aber auch auf anderen Paaren mit entsprechenden Einstellungen
- Ein ECN-Broker wird immer empfohlen
- Ein VPS mit niedriger Latenz wird immer empfohlen
- Der minimale Hebel ist 1:20 und die Mindesteinlage 1000 USD
- FTMO-kompatibel
- Sie können mit den Standardeinstellungen beginnen, es sind keine speziellen Set-Dateien erforderlich.
- Um zu verstehen, wie der EA funktioniert, lesen Sie die ► Anweisungen und Set-Dateien


Parameter

Dark Nova-Einstellungen

- Kaufen zulassen: Ob der EA Kaufgeschäfte eröffnen darf
- Allow Sell: Ob der EA Verkaufsgeschäfte eröffnen darf
- Max Number of Orders: Die maximale Anzahl der Orders, die der EA gleichzeitig offen haben darf
- Max one Trade any Bar: Ob der EA nur einen Trade pro Bar öffnen darf
- Fifo Closing: Ob der EA den First In First Out Modus für das Schließen von Trades verwendet
- Allow Buy and Sell at Same Time: Ob der EA gleichzeitig Kauf- und Verkaufstrades eröffnen darf
- Magic Number: ID-Nummer der Orders
- Max Spread: Maximaler Spread für den Handel
- Max Average Spread: Der maximale durchschnittliche Spread, den der EA akzeptiert, bevor er einen Handel nicht eröffnet

Money Management Einstellungen

- Lots: Anzahl der Lots, wenn die Money Management Option deaktiviert ist
- Money Management: Wenn true, wird die Geldmanagement-Option aktiviert
- Risk Percent: Wenn die Geldmanagement-Option aktiviert ist, gibt sie den Risikofaktor an

Bollinger Bands Einstellungen

- Bollinger-Bänder aktivieren: Aktiviert/deaktiviert den Bollinger Bands Filter
- Bollinger Strategie: Wählen Sie zwischen SellAboveAndBuyBelow (Gegentrend) oder BuyAboveAndSellBelow (Trendfolge)
- Bollinger Zeitraum: Der Zeitraum für die Berechnung der Bollinger-Bänder
- Bollinger-Abweichungen: Standardabweichungen für die Bandbreite
- Bollinger Timeframe: Der Zeitrahmen für den Bollinger Bands Indikator

Extrempunkt-Einstellungen

- Extrempunkt aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren der Extrempunkt-Erkennung
- Extrempunkt-Periode: Anzahl der zu analysierenden Balken für den höchsten/niedrigsten Punkt
- Extreme Point Timeframe: Der Zeitrahmen für die Erkennung von Extrempunkten

Einstellungen des gleitenden Durchschnitts

- MA aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren des Filters für den gleitenden Durchschnitt
- Fast MA Period: Zeitraum für den schnellen gleitenden Durchschnitt
- Langsamer MA Zeitraum: Zeitraum für den langsamen gleitenden Durchschnitt
- MA-Methode: Methode zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA, usw.)
- MA-Zeitrahmen: Der Zeitrahmen für den Indikator Gleitender Durchschnitt

ADX-Einstellungen

- ADX aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren des ADX-Filters
- ADX-Periode: Zeitraum für die ADX-Berechnung
- ADX Limit: Schwellenwert für den ADX-Filter
- ADX Reverse Rules: Wenn wahr, wird gehandelt, wenn der ADX unter dem Grenzwert liegt (geringe Volatilität)
- ADX Timeframe: Der Zeitrahmen für den ADX-Indikator

RSI-Einstellungen

- RSI aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren des RSI-Filters
- RSI-Periode: Zeitraum für die RSI-Berechnung
- RSI Upper Level: Level, oberhalb dessen Verkaufssignale generiert werden
- RSI Lower Level: Niveau, unterhalb dessen Kaufsignale generiert werden
- RSI Timeframe: Der Zeitrahmen für den RSI-Indikator

Raster-Einstellungen

- Raster aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren des Rasterhandels
- Rasterverwaltung: Wählen Sie die Grid-Lot-Sizing-Methode (LotsSum, Martingale, AllLotsSum, Fix)
- Koeffizient Grid Management: Multiplikator für Grid Lot Sizing
- Min Distance: Mindestabstand in Punkten zwischen Rasteraufträgen
- Min Distance On ATR: Verwendung des ATR-basierten dynamischen Abstands
- Min Distance Multiplier: Progressiver Abstandsmultiplikator für jede Rasterstufe

Ziel-Einstellungen

- Ziel übernehmen: Gewinnmitnahme in Punkten vom gewichteten Durchschnittspreis
- Abweichendes Mitnahmeziel für erste Order: Anderes Ziel verwenden, wenn nur eine Order offen ist
- Take Target First Order: Gewinnmitnahme nur für die erste Order
- Only End Of Bar: Schließen Sie Trades nur bei Kerzenschluss

Stop Loss Einstellungen

- Monetären Verlust aktivieren: Monetären Stop-Loss aktivieren
- Monetärer Verlustbetrag: Maximaler Verlust in Kontowährung
- Monetärer Verlust multiplizieren: Stop Loss mit Lotgröße skalieren
- EA nach Geldverlust stoppen: EA nach Erreichen des Stop Loss entfernen

Für weitere Fragen oder Support zu diesem EA, können Sie mich kontaktieren.

Weitere Produkte dieses Autors
Dark Algo MT5
Marco Solito
4.64 (75)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
Dark Gold MT5
Marco Solito
4.54 (87)
Experten
Dark Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Gold , Bitcoin , Eurusd und Gbpusd. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Gold basiert auf Dark Support Resistance mt5 Indikator ( besitzen es ist nicht notwendig) , diese Trades können mit einigen Strategien zu verwalten. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten Dark Support Resistance Indikator kostenlos , fü
Dark Titan MT5
Marco Solito
4.74 (39)
Experten
Dark Titan ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading . Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert eine hohe Betriebsfrequenz . Dark Titan basiert auf dem Dark Inversion Indikator, diese Trades können mit einigen Strategien verwaltet werden. Der Expert Advisor ist in der Lage, eine hohe Rate an Gewinntrades zu erzielen. Meine Tests wurden mit dem realen Tickdatum mit 99,90% Genauigkeit, aktuellem Spread, zusätzlichem Slippage und hoher Kommission durc
Dark Venus MT5
Marco Solito
4.59 (1309)
Experten
Dark Venus ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading. Dieser Expert Advisor benötigt Aufmerksamkeit, da er eine hohe Betriebsfrequenz aufweist. Dark Venus basiert auf Bollinger Bands , diese Trades können mit einigen Strategien verwaltet werden. Wir schätzen, dass Dark Venus seit 2022 der berühmteste Roboter der Welt geworden ist, mit über 100k Downloads. Laden Sie ihn jetzt herunter! Meine Tests wurden mit dem realen Tickdatum mit 99,90% Genauigkeit, aktuellem Spread, zusätz
FREE
Dark Gold
Marco Solito
4.7 (92)
Experten
Dark Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Gold , Bitcoin , Eurusd und Gbpusd. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Gold basiert auf Dark Support Resistance Indikator ( es zu besitzen ist nicht notwendig) , diese Trades können mit einigen Strategien verwaltet werden. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback an den Markt schreiben und erhalten Dark Support Resistance Indikator kostenlos ,
Dark Titan
Marco Solito
4.99 (70)
Experten
Dark Titan ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading . Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert eine hohe Betriebsfrequenz . Dark Titan basiert auf dem Dark Inversion Indikator, diese Trades können mit einigen Strategien verwaltet werden. Der Expert Advisor ist in der Lage, eine hohe Rate an Gewinntrades zu erzielen. Meine Tests wurden mit dem realen Tickdatum mit 99,90% Genauigkeit, aktuellem Spread, zusätzlichem Slippage und hoher Kommission dur
Dark Moon MT5
Marco Solito
4.61 (289)
Experten
Dark Moon ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading . Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Moon is based on   Dark Absolute Trend MT5  indicator, these Trades can be manage with some strategies. (Write a   review   at market to receive 1 paid indicator for free!) Der Expert Advisor ist in der Lage, eine sehr hohe Rate an Gewinntrades zu erzielen. Meine Tests wurden mit dem realen Tickdatum mit 99,90% Genauigkeit, aktuellem
FREE
Dark Bands MT5
Marco Solito
4.89 (284)
Indikatoren
Dark Bands ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Counter Trend Strategie, nutzt aber auch die Volatilität. Mit diesem Indikator können wir bei guten Preisen einsteigen, um die Umkehrungen des aktuellen Instruments zu verfolgen. Wichtigste Vorteile Leicht sichtbare Take-Profit/Stop-Loss-Linien Zuverlässige Bandlinien mit futuristischen Farben und intuitiven Richtungspfeilen Nützliche Statistiken , die die Gewinnrate der Signale anzeigen Plus-Paket verfügb
FREE
Dark Absolute Trend MT5
Marco Solito
4.69 (13)
Indikatoren
Dark Absolute Trend ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Trendfolgestrategie , verwendet aber auch Candlestick-Muster und Volatilität. Mit diesem Indikator kann man bei guten Preisen einsteigen, um dem Haupttrend des aktuellen Instruments zu folgen. Es wird empfohlen, ECN-Broker mit niedrigen Spreads zu verwenden. Dieser Indikator malt nicht nach und verzögert nicht . Empfohlene Zeitrahmen sind M5, M15 und H1. Empfohlene Arbeitspaare: Alle. Installations- u
Dark Breakout MT5
Marco Solito
3.67 (3)
Indikatoren
Dark Breakout ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Trendfolgestrategie und liefert ein Einstiegssignal bei einem Ausbruch. Das Signal wird durch einen Pfeil dargestellt, der den Durchbruch des Niveaus bestätigt. Mit diesem Indikator kann man bei einem guten Preis einsteigen, um dem Haupttrend des aktuellen Instruments zu folgen. Es wird empfohlen, ECN-Broker mit niedrigen Spreads zu verwenden. Dieser Indikator malt nicht nach und verzögert nicht . Empfohle
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
Dark Venus
Marco Solito
4.49 (1015)
Experten
Dark Venus ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading. Dieser Expert Advisor benötigt Aufmerksamkeit, da er eine hohe Betriebsfrequenz aufweist. Dark Venus basiert auf Bollinger Bands , diese Trades können mit einigen Strategien verwaltet werden. Der Expert Advisor ist in der Lage, eine sehr hohe Rate an Gewinntrades zu erzielen. Wir schätzen, dass Dark Venus seit 2022 der berühmteste Roboter der Welt geworden ist , mit über 100k Downloads. Laden Sie ihn jetzt herunter! Meine
FREE
Dark Power MT5
Marco Solito
4.81 (43)
Indikatoren
Dark Power ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Trendfolgestrategie und verwendet ein Histogramm, um die richtige Leistung zu bestimmen. Mit diesem Indikator kann man bei guten Preisen einsteigen, um dem starken Trend des aktuellen Instruments zu folgen. Das Histogramm wird auf der Grundlage der Größe der Balken berechnet und zwei gleitende Durchschnitte, die auf dem Histogramm berechnet werden, bestimmen die Richtung des Signals. Wichtigste Vorteile Leich
Dark Oscillator MT5
Marco Solito
4.78 (18)
Indikatoren
Dark Oscillator ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Counter-Trend-Strategie und versucht, Richtungsänderungen im Vergleich zu Trendfolgeindikatoren im Voraus abzufangen. Mit diesem Indikator kann man zu einem guten Preis einsteigen, um die Umkehrung des Trends auf dem aktuellen Instrument zu verfolgen. Es wird empfohlen, ECN-Broker mit niedrigen Spreads zu verwenden. Dieser Indikator malt nicht nach und verzögert nicht . Empfohlene Zeitrahmen sind M5, M15
Dark Absolute Trend
Marco Solito
4.58 (40)
Indikatoren
Dark Absolute Trend ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Trendfolgestrategie , verwendet aber auch Candlestick-Muster und Volatilität. Mit diesem Indikator kann man bei guten Preisen einsteigen, um dem Haupttrend des aktuellen Instruments zu folgen. Es wird empfohlen, ECN-Broker mit niedrigen Spreads zu verwenden. Dieser Indikator malt nicht nach und verzögert nicht . Empfohlene Zeitrahmen sind M5, M15 und H1. Empfohlene Arbeitspaare: Alle. Installations-
Dark Mimas MT5
Marco Solito
4.53 (88)
Experten
Dark Mimas ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading . Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Mimas is based on   Dark Oscillator MT5  indicator, these Trades can be manage with some strategies. Der Expert Advisor ist in der Lage, eine sehr hohe Rate von Gewinn Trades zu bekommen. Optimierung Erfahrung ist erforderlich, um den Roboter herunterladen. Meine Tests sind indikativ, für beste Ergebnisse ist es notwendig, das Benutz
FREE
Dark Dione MT5
Marco Solito
4.49 (51)
Experten
Dark Dione ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den mittelfristigen Handel. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Dione is based on   Dark Breakout MT5   indicator, these trades can be manage with some strategies.   (Write a review at market to receive my best settings for free!) Optimierung Erfahrung ist erforderlich, um den Roboter herunterladen. Meine Tests sind indikativ, für beste Ergebnisse ist es notwendig, das Benutzerhandbuch z
FREE
Dark Point MT5
Marco Solito
4.78 (451)
Indikatoren
Dark Point ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf einer Trendfolgestrategie , die auch die Verwendung des atr zur Bestimmung der richtigen Volatilität vorsieht. Mit diesem Indikator können wir bei guten Preisen einsteigen, um dem starken Trend des aktuellen Instruments zu folgen. If you love Dark Point, consider adding some power: Dark Power Wichtigste Vorteile Leicht sichtbare Gewinnmitnahme-/Stop-Loss-Linien Intuitive Richtungspunkte/Pfeile durch Farben Nützli
FREE
Dark Rea MT5
Marco Solito
4.63 (72)
Experten
Dark Rea ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Impulshandel . Dark Rea is based on   Dark Sprint MT5  indicator, these Trades can be manage with some strategies.   (Write a   review   at market to receive 1 paid indicator for free!) Meine Tests wurden mit dem realen Tickdatum mit 99,90% Genauigkeit, aktuellem Spread, zusätzlicher Slippage und hoher Kommission durchgeführt. Optimierungserfahrung ist erforderlich, um den Roboter herunterzuladen. In der Tat empfehle ich, dass Sie sorgfäl
FREE
Dark Bands
Marco Solito
4.95 (155)
Indikatoren
Dark Bands ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Counter Trend Strategie, nutzt aber auch die Volatilität. Mit diesem Indikator können wir bei guten Preisen einsteigen, um die Umkehrungen des aktuellen Instruments zu verfolgen. Wichtigste Vorteile Leicht sichtbare Take-Profit/Stop-Loss-Linien Zuverlässige Bandlinien mit futuristischen Farben und intuitiven Richtungspfeilen Nützliche Statistiken , die die Gewinnrate der Signale anzeigen Plus-Paket verfügb
FREE
Dark Moon
Marco Solito
4.72 (330)
Experten
Dark Moon ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading . Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Moon is based on   Dark Absolute Trend  indicator, these Trades can be manage with some strategies. (Write a   review   at market to receive 1 paid indicator for free!) Der Expert Advisor ist in der Lage, eine sehr hohe Rate an Gewinntrades zu erzielen. Meine Tests wurden mit dem realen Tickdatum mit 99,90% Genauigkeit, aktuellem Spre
FREE
Dark Point
Marco Solito
4.81 (334)
Indikatoren
Dark Point ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf einer Trendfolgestrategie , die auch die Verwendung des atr zur Bestimmung der richtigen Volatilität vorsieht. Mit diesem Indikator können wir bei guten Preisen einsteigen, um dem starken Trend des aktuellen Instruments zu folgen. If you love Dark Point, consider adding some power: Dark Power Wichtigste Vorteile Leicht sichtbare Gewinnmitnahme-/Stop-Loss-Linien Intuitive Richtungspunkte/Pfeile durch Farben Nützli
FREE
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indikatoren
Dark Support Resistance ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator ist so programmiert, dass er Unterstützungs- und Widerstandslinien identifiziert und ein hohes Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit bietet. Hauptvorteile Leicht sichtbare Linien Nur die wichtigsten Levels werden angezeigt Automatisierte Anpassung für jeden Zeitrahmen und jedes Instrument Einfach zu bedienen, auch für Anfänger Kein Repainten, kein Backpainten, kein Lag 100% kompatibel mit Expert Advisor Entwic
Dark Sprint MT5
Marco Solito
5 (2)
Indikatoren
Dark Sprint ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf einer Trendfolgestrategie , die auch die Verwendung des atr zur Bestimmung der richtigen Volatilität vorsieht. Mit diesem Indikator kann man bei einem guten Preis einsteigen, um den starken Impulsen des aktuellen Instruments zu folgen. Wichtigste Vorteile Leicht sichtbare Sprintlinien Intuitive Richtungspfeile Automatisierte Anpassung für jeden Zeitrahmen und jedes Instrument Auch für Anfänger leicht zu bediene
Dark Inversion MT5
Marco Solito
4.77 (26)
Indikatoren
Dark Inversion ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Counter Trend Strategie, nutzt aber auch die Volatilität. Mit diesem Indikator kann man bei guten Kursen einsteigen, um die Inversionen auf dem aktuellen Instrument zu verfolgen. Hey, I made an Expert Advisor based on this indicator, if you are interested: Dark Titan MT5 Wichtigste Vorteile Leicht sichtbare Inversions-Linien Intuitive Richtungspfeile Automatisierte Anpassung für jeden Zeitrahmen und jede
FREE
Dark Mimas
Marco Solito
4.55 (99)
Experten
Dark Mimas ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading . Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Mimas is based on   Dark Oscillator  indicator, these Trades can be manage with some strategies. Der Expert Advisor ist in der Lage, eine sehr hohe Rate von Gewinn Trades zu bekommen. Optimierung Erfahrung ist erforderlich, um den Roboter herunterladen. Meine Tests sind indikativ, für beste Ergebnisse ist es notwendig, das Benutzerha
FREE
Dark Dione
Marco Solito
4.71 (58)
Experten
Dark Dione ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den mittelfristigen Handel. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Dione is based on   Dark Breakout   indicator, these trades can be manage with some strategies.   (Write a   review   at market to receive 1 paid indicator for free!) Optimierung Erfahrung ist erforderlich, um den Roboter herunterladen. Meine Tests sind indikativ, für beste Ergebnisse ist es notwendig, das Benutzerhandbuch z
FREE
Dark Rea
Marco Solito
4.66 (82)
Experten
Dark Rea ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Impulshandel . Dark Rea is based on   Dark Sprint  indicator, these Trades can be manage with some strategies. (Write a   review   at market to receive my best settings for free!) Meine Tests wurden mit dem realen Tickdatum mit 99,90% Genauigkeit, aktuellem Spread, zusätzlicher Slippage und hoher Kommission durchgeführt. Optimierungserfahrung ist erforderlich, um den Roboter herunterzuladen. In der Tat empfehle ich, dass Sie sorgfältig al
FREE
Dark Support Resistance MT5
Marco Solito
5 (7)
Indikatoren
Dark Support Resistance ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator ist so programmiert, dass er Unterstützungs- und Widerstandslinien identifiziert und ein hohes Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit bietet. Hauptvorteile Leicht sichtbare Linien Nur die wichtigsten Levels werden angezeigt Automatisierte Anpassung für jeden Zeitrahmen und jedes Instrument Einfach zu bedienen, auch für Anfänger Kein Repainten, kein Backpainten, kein Lag 100% kompatibel mit Expert Advisor Entwic
Dark Inversion
Marco Solito
4.29 (31)
Indikatoren
Dark Inversion ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf der Counter Trend Strategie, nutzt aber auch die Volatilität. Mit diesem Indikator kann man bei guten Kursen einsteigen, um die Inversionen auf dem aktuellen Instrument zu verfolgen. Hey, I made an Expert Advisor based on this indicator, if you are interested: Dark Titan Wichtigste Vorteile Leicht sichtbare Inversions-Linien Intuitive Richtungspfeile Automatisierte Anpassung für jeden Zeitrahmen und jedes In
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension