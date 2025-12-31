Inekk Gold es un sistema de trading especializado diseñado exclusivamente para operar con oro ( XAUUSD ) en el marco temporal H1. El algoritmo se basa en una estrategia clásica de scalping de tendencia, adaptada a la alta volatilidad del metal precioso.

Características principales:

Tipo de estrategia: Scalping de impulso de tendencia.

Marco temporal de trabajo: H1 (1 hora).

Activo recomendado: XAUUSD (Oro).

Limitación del riesgo: Estrictamente una orden en el mercado a la vez.

Seguridad: El asesor no utiliza métodos peligrosos de gestión monetaria como martingala, grid trading o promedios. Cada operación está protegida por un stop loss y un take profit fijos.

Algoritmo de entrada:

El asesor se centra en entradas cualitativas más que cuantitativas. No "escatima" en abrir posiciones, esperando a que se den las condiciones ideales:

Determinación de la tendencia: Utilizando filtros integrados, el robot determina la dirección de la tendencia global en los marcos temporales superiores. Entrada por impulso: La entrada en el mercado se produce en el momento de un fuerte aumento de la volatilidad (impulso) en la dirección de la tendencia principal tras una consolidación a corto plazo. Filtrado de ruido: Al trabajar en un gráfico horario (H1), el sistema elimina el ruido del mercado típico de los intervalos de minutos, lo que aumenta la precisión de las señales.

Ventajas:

Baja carga de depósitos: La ausencia de cuadrículas y de acumulación de posiciones hace que las detracciones sean manejables y predecibles.

Compatible con FIFO: Apto para su uso con todos los brokers, incluidos los regulados en EE.UU.

Fácil de configurar: Los parámetros optimizados ya están incorporados en el código; basta con seleccionar el tamaño del lote o el % de riesgo por operación.

Requisitos técnicos:

Saldo mínimo: 100 dólares (o su equivalente en céntimos).

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread con spread mínimo en oro.

Recomendamos el uso de VPS para un funcionamiento ininterrumpido 24/5.

Inekk Gold es una solución fiable para los operadores que prefieren un enfoque conservador y una lógica de ejecución clara sin alborotos innecesarios en el mercado.

Advertencia: Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros. Antes de utilizar el Asesor Experto en una cuenta real, pruébelo en una cuenta demo.