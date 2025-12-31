Inekk Gold
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
Inekk Gold es un sistema de trading especializado diseñado exclusivamente para operar con oro ( XAUUSD ) en el marco temporal H1. El algoritmo se basa en una estrategia clásica de scalping de tendencia, adaptada a la alta volatilidad del metal precioso.
Características principales:
- Tipo de estrategia: Scalping de impulso de tendencia.
- Marco temporal de trabajo: H1 (1 hora).
- Activo recomendado: XAUUSD (Oro).
- Limitación del riesgo: Estrictamente una orden en el mercado a la vez.
- Seguridad: El asesor no utiliza métodos peligrosos de gestión monetaria como martingala, grid trading o promedios. Cada operación está protegida por un stop loss y un take profit fijos.
Algoritmo de entrada:
El asesor se centra en entradas cualitativas más que cuantitativas. No "escatima" en abrir posiciones, esperando a que se den las condiciones ideales:
- Determinación de la tendencia: Utilizando filtros integrados, el robot determina la dirección de la tendencia global en los marcos temporales superiores.
- Entrada por impulso: La entrada en el mercado se produce en el momento de un fuerte aumento de la volatilidad (impulso) en la dirección de la tendencia principal tras una consolidación a corto plazo.
- Filtrado de ruido: Al trabajar en un gráfico horario (H1), el sistema elimina el ruido del mercado típico de los intervalos de minutos, lo que aumenta la precisión de las señales.
Ventajas:
- Baja carga de depósitos: La ausencia de cuadrículas y de acumulación de posiciones hace que las detracciones sean manejables y predecibles.
- Compatible con FIFO: Apto para su uso con todos los brokers, incluidos los regulados en EE.UU.
- Fácil de configurar: Los parámetros optimizados ya están incorporados en el código; basta con seleccionar el tamaño del lote o el % de riesgo por operación.
Requisitos técnicos:
- Saldo mínimo: 100 dólares (o su equivalente en céntimos).
- Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread con spread mínimo en oro.
- Recomendamos el uso de VPS para un funcionamiento ininterrumpido 24/5.
Inekk Gold es una solución fiable para los operadores que prefieren un enfoque conservador y una lógica de ejecución clara sin alborotos innecesarios en el mercado.
Advertencia: Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros. Antes de utilizar el Asesor Experto en una cuenta real, pruébelo en una cuenta demo.