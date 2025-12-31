Inekk Gold
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Inekk Gold — это специализированная торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1. В основе алгоритма лежит классическая стратегия трендового скальпинга, адаптированная под высокую волатильность драгоценного металла.
Основные характеристики:
- Тип стратегии: Трендовый импульсный скальпинг.
- Рабочий таймфрейм: H1 (1 час).
- Рекомендуемый актив: XAUUSD (Gold).
- Ограничение рисков: Строго один ордер в рынке в один момент времени.
- Безопасность: Советник не использует опасные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетка или усреднение. Каждая сделка защищена фиксированным Stop Loss и Take Profit.
Алгоритм входа:
Советник ориентирован на качественные, а не количественные входы. Он «не частит» с открытием позиций, выжидая идеальные условия:
- Определение тренда: С помощью встроенных фильтров робот определяет направление глобальной тенденции на старших таймфреймах.
- Импульсный вход: Вход в рынок осуществляется в момент резкого всплеска волатильности (импульса) в сторону основного тренда после кратковременной консолидации.
- Фильтрация шума: Благодаря работе на часовом графике (H1), система отсекает рыночный шум, характерный для минутных интервалов, что повышает точность сигналов.
Преимущества:
- Низкая нагрузка на депозит: Отсутствие сеток и накопления позиций делает просадки контролируемыми и предсказуемыми.
- Соответствие правилам FIFO: Подходит для использования у любых брокеров, включая регулируемых в США.
- Простота настройки: Оптимизированные параметры уже встроены в код, достаточно выбрать размер лота или % риска на сделку.
Технические требования:
- Минимальный баланс: $100 (или эквивалент в центах).
- Тип счета: ECN или Raw Spread с минимальным спредом по золоту.
- Рекомендуется использование VPS для бесперебойной работы 24/5.
Inekk Gold — это надежное решение для трейдеров, предпочитающих консервативный подход и четкую логику исполнения без лишней рыночной суеты.
Предупреждение: Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Перед использованием на реальном счете протестируйте советник на демо-аккаунте.