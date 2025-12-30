ICT Donchian Smart Mony Structure Indicator in MT5

ICT Donchian Smart Money Strukturindikator für MetaTrader 5

Der ICT Donchian Smart Money Structure Indicator kombiniert den Donchian Channel, die Pivot-basierte Marktstruktur und institutionelle Handelskonzepte, um das Preisverhalten direkt im Chart zu analysieren und zu visualisieren. Dieser Indikator bildet die Marktstruktur dynamisch ab und hilft Händlern, potenzielle Trendwechsel und Fortsetzungspunkte mit größerer Präzision zu identifizieren.

Rote Markierungen heben Change of Character (CHoCH)-Ereignisse hervor, die einen möglichen Wechsel in der Marktrichtung signalisieren. Auf diese Signale folgen Zickzack-Formationen, die interne Preisschwankungen definieren und die Mikrostruktur des Marktes offenbaren. Wenn sich die Richtungsdynamik fortsetzt, erscheinen hellblaue Linien, die einen Break of Structure (BOS) bestätigen und die neue Trendrichtung bestätigen.

Dieser Indikator wurde entwickelt, um Händlern bei der Identifizierung von Einstiegspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu helfen, indem er die Preisreaktionen um die strukturellen Schlüsselniveaus analysiert.





ICT Donchian Smart Money Structure Indikator Spezifikationen



Kategorie Einzelheiten Klassifizierung Levels & Zonen - Intelligentes Geld - ICT Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Indikator Typ Ausbruch / Umkehrung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday Markt Alle Märkte

Indikator-Übersicht

Mit Hilfe eines 20-Bar-Pivot-Systems erkennt der ICT Donchian Smart Money Structure Indicator kritische strukturelle Umkehrzonen, die als horizontale oder schräge Ebenen angezeigt werden. Wenn zwei bis drei aufeinanderfolgende Pivots durchbrochen werden, wird ein Break of Structure (BOS ) generiert, was auf ein starkes Momentum und einen Zusammenbruch der vorherigen Marktstruktur hinweist.

Dieses Verhalten spiegelt institutionelle Aktivitäten wider und hebt Momente hervor, in denen der Preis wahrscheinlich in eine neue Phase übergeht.

Aufwärtstrend-Szenario

Im Beispiel von XAU/USD auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen befindet sich der Markt zunächst in einem Abwärtstrend. Eine stark zinsbullische Kerze durchbricht das letzte kleinere Hoch innerhalb der unteren Preisspanne und löst ein CHoCH-Signal aus, das durch eine rote Linie gekennzeichnet ist.

Wenn der Kurs ein neues höheres Hoch bildet , ohne ein tieferes Tief zu markieren, erscheint eine hellblaue BOS-Markierung, die den Beginn eines Aufwärtstrends bestätigt. Wenn der Kurs mehrere 20-Bar-Pivot-Levels durchbricht, entsteht ein strukturelles Ungleichgewicht. Der anschließende Pullback stellt eine Akkumulationsphase dar, in der der Indikator eine verbilligte Kaufzone hervorhebt.

Abwärtstrend-Szenario

Dieses Beispiel zeigt das AUD/CAD-Paar in einer rückläufigen Marktphase. Während das Aufwärtsmomentum nachlässt, löst der Durchbruch eines jüngsten kleinen Tiefs ein CHoCH-Signal aus, das auf eine sich entwickelnde Trendumkehr hindeutet.

Sobald ein tieferes Tief erreicht ist, erscheint die BOS-Markierung in Hellblau und bestätigt die bärische Marktstruktur. Nachdem wichtige Unterstützungspunkte durchbrochen wurden und sich eine strukturelle Lücke gebildet hat, zieht sich der Kurs zurück. Der Indikator identifiziert dann eine Verkaufszone in der Nähe der zuvor durchbrochenen strukturellen Niveaus.

Indikatoreinstellungen



Der Indikator enthält anpassbare Optionen für mehr Flexibilität:

DonChain anzeigen : Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Donchian Channel

SMC anzeigen : Schaltet die Smart Money Structure-Elemente ein und aus

Tipp: Händler, die ein sauberes und minimales Chart-Layout bevorzugen, können den Donchian-Kanal deaktivieren und sich ausschließlich auf strukturbasierte Signale konzentrieren.

Fazit



Der ICT Donchian Smart Money Structure Indicator ist ein fortschrittliches Instrument zur Marktstrukturanalyse, das auf den Konzepten von ICT und Smart Money basiert. Durch die Integration von CHoCH, BOS, Pivot-Breaks und strukturellen Ungleichgewichten bietet er einen klaren Einblick in Trendumkehrungen, Momentumverschiebungen und optimale Einstiegszonen.

Durch die kombinierte Nutzung der fraktalen Marktstruktur und der Dynamik des Donchian-Kanals liefert dieser Indikator einen umfassenden Überblick über die Preisstärke und die Tendenz der Märkte.