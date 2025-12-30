ICT Donchian Smart Mony Structure Indicator in MT5

Indicador ICT Donchian Smart Money Structure para MetaTrader 5

El indicador ICT Donchian Smart Money Structure combina el canal de Donchian, la estructura de mercado basada en pivotes y los conceptos de negociación institucional para analizar y visualizar el comportamiento de los precios directamente en el gráfico. Este indicador mapea dinámicamente la estructura del mercado, ayudando a los operadores a identificar posibles cambios de tendencia y puntos de continuación con mayor precisión.

Los marcadores rojos resaltan los eventos de Cambio de Carácter (CHoCH ), señalando una posible transición en la dirección del mercado. Estas señales van seguidas de formaciones en zigzag, que definen las oscilaciones internas de los precios y revelan la microestructura del mercado. Cuando el impulso direccional continúa, aparecen líneas de color azul claro que confirman una ruptura de la estructura (BOS), validando el nuevo sesgo de la tendencia.

Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores a identificar puntos de entrada de alta probabilidad mediante el análisis de las reacciones de los precios en torno a los niveles estructurales clave.





Especificaciones del indicador ICT Donchian Smart Money Structure



Categoría Detalles Clasificación Niveles y Zonas - Smart Money - ICT Plataforma MetaTrader 5 Nivel de habilidad Avanzado Tipo de Indicador Breakout / Reversión Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Intradía Mercado Todos los mercados

Visión general del indicador

Utilizando un sistema de pivotes de 20 barras, el indicador ICT Donchian Smart Money Structure detecta zonas críticas de inversión estructural, mostradas como niveles horizontales o angulares. Cuando se rompen de dos a tres pivotes consecutivos, se genera una ruptura de estructura (BOS ), lo que indica un fuerte impulso y una ruptura de la estructura anterior del mercado.

Este comportamiento refleja la actividad institucional y pone de relieve los momentos en los que es probable que el precio esté pasando a una nueva fase.

Escenario de tendencia alcista

En el ejemplo del XAU/USD en el marco temporal de 5 minutos, el mercado se encuentra inicialmente en una tendencia bajista. Una vela alcista fuerte rompe por encima del máximo menor más reciente dentro del rango de precios inferior, activando una señal CHoCH marcada por una línea roja.

Cuando el precio forma un nuevo máximo superior sin imprimir un mínimo inferior, aparece un marcador BOS azul claro, confirmando el inicio de una tendencia alcista. Cuando el precio rompe múltiples niveles de pivote de 20 barras, aparece un desequilibrio estructural. El retroceso posterior representa una fase de acumulación, en la que el indicador destaca una zona de compra con descuento.

Escenario de tendencia bajista

Este ejemplo ilustra el par AUD/CAD en una fase de mercado bajista. A medida que el impulso alcista se debilita, la ruptura de un mínimo menor reciente activa una señal CHoCH, que sugiere un cambio de tendencia en desarrollo.

Una vez que se establece un mínimo inferior, el marcador BOS aparece en azul claro, confirmando la estructura bajista del mercado. Tras la ruptura de los pivotes de soporte clave y la formación de un hueco estructural, el precio retrocede. El indicador identifica entonces una zona de venta cerca de los niveles estructurales rotos anteriormente.

Configuración del indicador



El indicador incluye opciones personalizables para una mayor flexibilidad:

Mostrar DonChain : Activa o desactiva la visualización del canal Donchian.

Mostrar SMC : Activa o desactiva los elementos de la Estructura de Dinero Inteligente .

Consejo: Los operadores que prefieran un diseño gráfico limpio y minimalista pueden desactivar el Canal Donchian y centrarse exclusivamente en las señales basadas en la estructura.

Conclusión



El indicador ICT Donchian Smart Money Structure es una herramienta avanzada de análisis de la estructura del mercado basada en los conceptos ICT y Smart Money. Al integrar CHoCH, BOS, rupturas de pivote y desequilibrios estructurales, proporciona una visión clara de los cambios de tendencia, los cambios de impulso y las zonas óptimas de entrada.

Mediante el uso combinado de la estructura fractal del mercado y la dinámica del Canal de Donchian, este indicador ofrece una visión completa de la fortaleza de los precios y el sesgo direccional en todos los mercados.