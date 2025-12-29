M15 Scalping
- Asesores Expertos
- Minh Phuong Phung
- Versión: 1.10
- Actualizado: 29 diciembre 2025
- Activaciones: 5
UnAsesor Expertode scalping profesionalpara MetaTrader 5 que combina elanálisis de tendencias enmúltiples marcos temporalesconseñales de entrada deruptura.El EA estádiseñado para trabajaren todos los plazosypares de divisas, incluyendo los principales paresy XAUUSD. Características principales: 1.AnálisisMulti-Tiempo:
- UtilizaindicadoresEMAen el marco de tiempo actualpara lasseñales de entrada .
- Analizala tendencia del marco temporal superiorparaconfirmar ladirección
- Marco temporalsuperior configurable(por defecto: H1)
- Funciona en M1, M15, M30, H1, D1y otros marcos temporales
- Modo simple: Entrada basada en elcruce dela EMAy en laalineación de la tendenciadel marco temporal superior.
- Modo completo: Requiereconfirmación de la tendencia , rupturapor encima/por debajo de la barra anterior y filtro EMA.
- Normalización automática del tamaño del loteen función de los requisitosdel broker
- Comprobación del margenparaevitar un apalancamientoexcesivo
- Riesgomáximoconfigurablepor operación ( % delsaldo)
- Protección del requisito de margen libre mínimo
- SistemaBreak Even : mueve automáticamente el stop loss al precio de entradatras alcanzar el umbral de beneficios.
- Sinstop loss inicial(abresin SL,añade BE más tarde)
- Toma de beneficios configurableen puntos
- Cobertura automáticacuando la caídaalcanza elporcentajeespecificado(por defecto: 40%)
- Equilibra las posiciones de compra y ventaparaproteger la cuenta
- Restablece la bandera de cobertura cuandola renta variable se recupera
- Funcionacon todos lospares dedivisas(EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)
- Se adaptaa diferentesrequisitos de spread
- Manejavariosrequisitos de tamaño de lotedediferentes corredores
- Tamaño del lote, Take Profit , Break Even puntos de activación
- PeriodosEMA(Rápido, Lento,Alto TF Medio/Largo)
- Parámetrosde gestióndel riesgo(Max Risk %, MinFree Margin%)
- Filtro dediferencialyumbral decobertura
- Seleccióndel modo de entrada(Simple/Completo)