M15 Scalping

SuperTrend Alert con notificación por correo electrónico - ¡Su centinela inteligente del mercado! Visión General: SuperTrend Alert with Email Notification es una herramienta ligera y potente que ayuda a los operadores a adelantarse a los cambios de tendencia en tiempo real . Basada en el indicador SuperTrend , esta herramienta monitoriza la acción del precio y le notifica instantáneamente por email cuando se activa una nueva señal de COMPRA o VENTA - ¡no más oportunidades perdidas! ️ Cara