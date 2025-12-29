M15 Scalping

UnAsesor Expertode scalping profesionalpara MetaTrader 5 que combina elanálisis de tendencias enmúltiples marcos temporalesconseñales de entrada deruptura.El EA estádiseñado para trabajaren todos los plazosypares de divisas, incluyendo los principales paresy XAUUSD. Características principales: 1.AnálisisMulti-Tiempo:
  • UtilizaindicadoresEMAen el marco de tiempo actualpara lasseñales de entrada .
  • Analizala tendencia del marco temporal superiorparaconfirmar ladirección
  • Marco temporalsuperior configurable(por defecto: H1)
  • Funciona en M1, M15, M30, H1, D1y otros marcos temporales
2.Estrategiasde entrada:
  • Modo simple: Entrada basada en elcruce dela EMAy en laalineación de la tendenciadel marco temporal superior.
  • Modo completo: Requiereconfirmación de la tendencia , rupturapor encima/por debajo de la barra anterior y filtro EMA.
3. 3. Gestióndel riesgo:
  • Normalización automática del tamaño del loteen función de los requisitosdel broker
  • Comprobación del margenparaevitar un apalancamientoexcesivo
  • Riesgomáximoconfigurablepor operación ( % delsaldo)
  • Protección del requisito de margen libre mínimo
4. 4. Gestión deposiciones:
  • SistemaBreak Even : mueve automáticamente el stop loss al precio de entradatras alcanzar el umbral de beneficios.
  • Sinstop loss inicial(abresin SL,añade BE más tarde)
  • Toma de beneficios configurableen puntos
5. 5. Sistema de cobertura:
  • Cobertura automáticacuando la caídaalcanza elporcentajeespecificado(por defecto: 40%)
  • Equilibra las posiciones de compra y ventaparaproteger la cuenta
  • Restablece la bandera de cobertura cuandola renta variable se recupera
6.Compatibilidad:
  • Funcionacon todos lospares dedivisas(EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)
  • Se adaptaa diferentesrequisitos de spread
  • Manejavariosrequisitos de tamaño de lotedediferentes corredores
Parámetros deentrada:
  • Tamaño del lote, Take Profit , Break Even puntos de activación
  • PeriodosEMA(Rápido, Lento,Alto TF Medio/Largo)
  • Parámetrosde gestióndel riesgo(Max Risk %, MinFree Margin%)
  • Filtro dediferencialyumbral decobertura
  • Seleccióndel modo de entrada(Simple/Completo)
Autor: Phuong Phung Copyright: Todos los derechos reservados .Prohibidasu reproducciónpor cualquier medio.
