Stochastic Speed mg
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.1
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator „Stochastic Speed“ für MT4 – hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich.
– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen.
– Die stochastische Geschwindigkeit ist die erste Ableitung der Stochastik selbst.
– Es wird empfohlen, den stochastischen Geschwindigkeitsindikator für Scalping-Momentum-Trading-Strategien zu verwenden, um die Hauptwelle des Momentums nach einer Korrektur zu erfassen (siehe Bilder).
– Liegt die stochastische Geschwindigkeit über 0, ist dies eine positive Geschwindigkeit: Das Kursmomentum steigt.
– Liegt die stochastische Geschwindigkeit unter 0, ist dies eine negative Geschwindigkeit: Das Kursmomentum sinkt.
– Der stochastische Geschwindigkeitsindikator zeigt an, wie schnell die Stochastik selbst ihre Richtung ändert – er ist sehr sensitiv.
– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.