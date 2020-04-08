Stochastic Speed mg

Crypto_Forex Indikator „Stochastic Speed“ für MT4 – hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich.





– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen.

– Die stochastische Geschwindigkeit ist die erste Ableitung der Stochastik selbst.

– Es wird empfohlen, den stochastischen Geschwindigkeitsindikator für Scalping-Momentum-Trading-Strategien zu verwenden, um die Hauptwelle des Momentums nach einer Korrektur zu erfassen (siehe Bilder).

– Liegt die stochastische Geschwindigkeit über 0, ist dies eine positive Geschwindigkeit: Das Kursmomentum steigt.

– Liegt die stochastische Geschwindigkeit unter 0, ist dies eine negative Geschwindigkeit: Das Kursmomentum sinkt.

– Der stochastische Geschwindigkeitsindikator zeigt an, wie schnell die Stochastik selbst ihre Richtung ändert – er ist sehr sensitiv.

– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.