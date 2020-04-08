Stochastic Speed mg

Indicador Crypto_Forex "Velocidade Estocástica" para MT4 - ótima ferramenta preditiva, sem necessidade de repintura.





- O cálculo deste indicador é baseado em equações da física.

- A Velocidade Estocástica é a primeira derivada do próprio Estocástico.

- Recomenda-se o uso do indicador Velocidade Estocástica para estratégias de negociação de momentum com Scalping para capturar a onda principal do momentum após a correção (veja as imagens).

- Se a Velocidade Estocástica estiver acima de 0, isso significa velocidade positiva: o momentum do preço sobe.

- Se a Velocidade Estocástica estiver abaixo de 0, isso significa velocidade negativa: o momentum do preço cai.

- O indicador Velocidade Estocástica mostra a rapidez com que o próprio Estocástico muda de direção - ele é muito sensível.

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.